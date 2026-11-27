Pobedonosni niz Parižana krenuo je još krajem oktobra, kada su pali Dubai i Makabi, da bi se nastavilo sa Anadolu Efesom, dok je dalje svaka naredna završnica pripala Nadiru Hifiju.

Momak alžirskog porekla je na najneverovatniji način srušio Fenerbahče. Nije ga išlo tokom čitavog meča. Bio je blago rečeno katastrofalan, ali su ostali saigrači nosili ekipu, te je Pariz uspeo da uđe u produžetak. Pravo niotkuda, domaćin je imao napad za pobedu i odlučeno je da lopta ide u Hifijeve ruke, iako to nije bilo njegovo veče. Zna se da je on neko ko u većini situacija rešenja traži kroz šut sa distance, ali je tada odlučio da ode na prodor i postigne koš za pobedu kojim je bacio favorizovanog rivala na kolena.

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Protiv Barselone je takođe bio čovek odluke, kada je pogodio trojku kojom je utišao Blaugranu, a nešto slično je ponovio protiv Hapoela i u tom okršaju takođe postigao pogodak van linije 6,75 kojim je Pariz slavio.

Kada se pogleda njegov novembarski prosek, beležio je 19,4 poena i šest asistencija za indeks od 22,2 poena, što mu je bilo dovoljno da ponese titulu za igrača meseca koji je na izmaku.