Nadamo se da će Zoran Mirković imati sve moguće snage na raspolaganju, jer biće mu i te kako potrebni najbolji igrači koje Srbija u ovom uzrastu, s obzirom na rivale u grupi: Englesku, Francusku i Poljsku.

Englezi žele da kompletiraju het-trik titula, Francuzi tradicionalno imaju sjajne talente u svojim redovima, dok su se Poljaci na turnir plasirali sa osvojenih 27 bodova u kvalifikacijama od mogućih 30. Izgubili su jedino u poslednjem kolu od Italije u gostima, doduše sa baš ubedljivih 2:6, ali su prethodno kod kuće savladali Azurine sa 2:1. Po dvaput su pobedili Švedsku, Crnu Goru, Makedoniju i Jermeniju. U novembarskom prijateljskom meču, igranom u španskoj Mursiji, bili su bolji i upravo od naše selekcije, sa 1:0.

Kostur poljskog tima čine većinom igrači iz domaćih klubova. Za duel sa Srbijom samo petorica su na okupljanje selektora Jeržija Bženčeka doputovali iz inostranstva. Pažnju privlače Strazburov vezista Maksi Ojedele, Lucernov špic Daniel Mikolajevski, kao i centralni vezista Salcburga Bartoš Mazurek koji je u novembru bio sa A selekcijom.

Svakako, protiv Poljaka Orlići imaju čemu da se nadaju, ali - budimo objektivni - protiv Engleske i Francuske biće im potrebna i poveća doza sreće.

Imena s kojima raspolažu Li Karsli i Žerald Batikl mogla bi ravnopravno da se nose i sa mnogim seniorskim reprezentacijama. Čak i da budu favoriti protiv nekih. A, pojedini igrači već i imaju nekoliko nastupa za najbolje selekcije svoje zemlje.

Krenimo od dvostrukih uzastopnih prvaka Evrope za uzrast do 21 godine. Englesku sa kapitenskom trakom predvodi Totenhemov Arči Grej, strah seju i Mančester Sitijev Riko Luis, Arsenalov Itan Envaneri (na pozajmici u Borusiji Dortmund), Sitijev Divin Mubama (na pozajmici u Sautemptonu; 6 golova u 12 nastupa), pravo nastupa imaju i Job Belingem, Majls Luis-Skeli, Kobi Maino...

Ukoliko dođu u najjačem sastavu, Englezi će biti apsolutni favorit da izjednače rekord Italije sa tri vezana trofeja.

"Igrači sa kojima imam privilegiju da radim imaju sjajnu priliku da ispišu istoriju - trijumfuju triput zaredom na Evropskom prvenstvu - i tako izgrade sopstveno nasleđe za buduće engleske selekcije do 21 godine. Ova grupa igrača je u jedinstvenoj situaciji i proći će dosta vremena pre nego što se neka druga generacija nađe u takvoj prilici. Zato idemo po titulu. Zašto da ne? Daćemo sve od sebe da ponovo osvojimo turnir, imamo igrače koji su sposobni za trijumf. Svi su motivisani, kao što su bili i na prethodna dva prvenstva, a to meni kao selektoru značajno olakšava posao", izjavio je Li Karsli posle žreba.

Pored široj javnosti već poznatih imena, standardan golman mlade reprezentacije Engleske je Džejms Bidl iz Brajtona, na pozajmici u Birmingemu. Sa 22 godine već ima preko 150 nastupa u Čempionšipu. Među najstarijima je i Halov desni bek Bruk Norton-Kafi, koji je ponikao u Arsenalu, a prethodne dve sezone igrao za Đenovu u Seriji A. U septembru ga je Hal kupio za 14.000.000 evra. Zapaženu ulogu u veznom redu imaju još jedan fudbaler Brajtona, Džek Hinšelvud sa skoro 100 premijerligaških nastupa i Šefild Junajtedov Sajdi Pek, takođe već sa trocifrenim brojem utakmica za prvi tim. Doduše, u Čempionšipu.

Vrednost mlade reprezentacije Engleske s poslednjeg okupljanja (po Transfermarktu) je skoro 400.000.000 evra (398.950.000)! Srpski tim (takođe bez svih koji imaju pravo nastupa, poput Cvetkovića, Maksimovića, Gudelja, A. Stankovića) je procenjen na 68.750.000, poljski na 44.000.000, a francuski na 319.350.000 evra. Poređenja radi, čak i okrnjene mlade reprezentacije Engleske i Francuske (povredama ili pozivima Tuhela i Zidana među seniore) vrede više nego A selekcija Srbije (s poslednjeg okupljanja - 236.500.000 evra).