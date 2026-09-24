Partizan u Solunu za stogodišnjicu PAOK-a

Dugogodišnja veza između fudbalskih klubova Partizan i PAOK dobiće novo poglavlje 14. novembra u Solunu, kada će Beograđani biti gosti na obeležavanju velikog jubileja grčkog kluba - 100 godina od osnivanja.

Partizan i PAOK dosad su dva puta igrali prijateljske utakmice. Prvi susret bio je 7. septembra 2008. godine na stadionu Tumba u Solunu, a osam godina kasnije, 8. oktobra 2016, Grci su gostovali u Beogradu pred više od 15.000 gledalaca na stadionu u Humskoj,



Ta utakmica ostala je upamćena i po važnom trenutku u istoriji Partizana - Saša Ilić tada je odigrao svoju 791. utakmicu u crno-belom dresu, čime je izjednačio rekord legendarnog Momčila Moce Vukotića.

"Posebnu dimenziju odnosu dva kluba daje višedecenijsko prijateljstvo njihovih navijača. Zajedničke crno-bele boje, međusobno poštovanje i bliskost pristalica učinili su da prethodni susreti Partizana i PAOK-a odavno prevaziđu okvir prijateljskih utakmica i dobiju poseban značaj, kako na terenu, tako i na tribinama", navodi se u objavi na sajtu Partizana povodom novog gostovanja u Solunu.