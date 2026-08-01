Matija Popović opet heroj CSKA, dao gol, ali Banjac ga sprečio da se raduje (VIDEO)

Nažalost po njega, ovog puta je vredan samo jedan bod, pošto je rival uspeo da izjednači u drugom poluvremenu, a asistenciju je upisao bivši vezista TSC Bačke Topole. Dakle, Srbi su junaci ovog okršaja na VEB areni.

Krilja Sovjetov je definitivno zadovoljniji tim ishodom. Ne samo zato što je gubio, već i zbog činjenice da je CSKA bio bolji tokom većeg dela meča.

19.45: (2,95) Baltika (3,259 Dinamo Moskva (2,45)

Armejci su sredinom prvog poluvremena imali inicijativu i nanizali su nekoliko šansi. Iskusnog golmana Sergeja Pesjakova (37) uspeli su da probiju tek u 32. minutu, i to majstorijom srpskog ofanzivca. Krenuo je CSKA u kontranapad po levom krilu, argentinski napadač Lusijano Gondu je pronašao usamljenog Popovića na sredini terena, a on nije imao mnogo opcija. Pošto nije imao saigrače u blizini u boljoj poziciji, namestio se i raspalio levom nogom sa dvadesetak metara, precizno u donji levi ugao.

Tih 1:0 je ostalo do kraja poluvremena, a u nastavku su gosti iz Samare morali da krenu malo riskantinije. Isplatilo im se to, jer su u 63. minutu stigli do izjednačenja.

Takođe iz kontranapada, na sličan način. Samo, više gostujućih igrača je učestvovalo u toj akciji. Lopta je otišla na desno krilo, odatle po zemlji u sredinu, gde ju je prihvatio Mihajlo Banjac. Srpski vezista se mirno okrenuo, odložio povratnu loptu Maksimu Vitjugovu, a 28-godišnji vezista je sa ivice šesnaesterca perfektno plasirao loptu u nebranjeni deo gola CSKA. Sličan pogodak onom koji je vezista Crvene zvezde Muhamed Čan postigao u Severnoj Irskoj protiv Larnea.

Odmah posle toga trener CSKA Dmitrij Igdisamov je napravio dvostruku izmenu, a Popović je završio meč i ustupio svoje mesto Enrikeu Karmu. Banjac je s druge strane ostao na terenu do 71. minuta, kada je takođe zamenjen.

Drugi Srbin u moskovskom timu Milan Gajić ni ovog puta nije ulazio u igru, još se nije u potpunosti oporavio od povrede. Pomenimo i to, na klupi Krilja Sovjetova celu utakmicu je presedeo nekadašnji napadač Radničkog iz Kragujevca Džofri Činedu.

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RUSIJA 1 - 2. KOLO

Petak

Rodina - Rostov 2:4 (1:1)

/Poco 4, Sako 74ag - Komarov 16p, Krizan 52ag, Langovič 56, Šantali 90/

Subota

Akron - Rubin 1:2 (1:2)

/Dimitrijev 29 - Arojo 15, Daku 19/

CSKA Moskva – Krilja Sovjetov 1:1 (1:0)

/Popović 32 – Vitjugov 63/

17.30: (3,45) Dinamo Mahačkala (3,35) Lokomotiva (2,15)

19.45: (2,95) Baltika (3,259 Dinamo Moskva (2,45)

Nedelja

15.00: (8,00) Orenburg (4,60) Zenit (1,40)

17.15: (1,33) Krasnodar (5,00) Fakel (10,0)

19.30: (3,80) Ahmat (3,45) Spartak Moskva (2,00)

***kvote su podložne promenama