Južni vetar dunuo sa Krova! Majstorstvo Đuričkovića za savršenu premijeru Dubočice

Vreme čitanja: 2min | sub. 01.08.26. | 22:00
Ekipa Alberta Nađa iznenadila Voždovac u Beogradu – 1:0
Sačuvala je Dubočica status prvoligaša odlukom Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije, posle povlačenja Dinama Jug iz takmičenja, a ako je slutiti prema prvim utiscima, biće ovo potpuno drugačija sezona za Leskovčane. Ekipa koja je prošlu sezonu okončala sa svega sedam pobeda, do prve u novoj stigla je majstorskim golom Petra Đuričkovića u 49. minutu, srušivši favorizovani Voždovac na krovu tržnog centra Stadion – 1:0 (0:0).
Đuričković je efektnim golom sa ivice kaznenog prostora krunisao izuzetan prodor i dodavanje Davida Ivića sa levog boka. Sjajno je nekadašnji igrač Crvene zvezde i Partizana plasirao loptu uz samu stativu, ostavivši bez šansi Miloša Debeljakovića na gol-liniji.
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Leskovčani nisu imali mnogo šansi tokom utakmice, ali su svaki put opasno pretili. Upravo je David Ivić u 12. minutu zatresao mrežu domaćih, ali je taj pogodak ekipe Alberta Nađa opravdano poništen zbog ofsajda.
Voždovac je imao više šansi, češće napadao i konstantno pretio. Mogao je sastav Dejana Brankovića ekspresno da se vrati, pošto je u 51. minutu odlično sa ivice kaznenog prostora tukao Jasin Rašljanin, ali je na golu gostiju zablistao Miloš Mladenović i vrhovima prstiju prebacio loptu preko prečke.
Goste je pogledala sreća u 69. minutu, kada je Ognjen Ajdar poslao savršenu dubinsku loptu. Marko Stanković je pobegao svojim čuvarima, kasnio je Mladenović, lobovao ga je ofanzivac domaćih, ali je lopta odskočila ispred gola i prešla preko prečke.
Nastavio je Voždovac da preti, uveo je šef struke sve raspoložive napadačke opcije na teren u završnoj fazi utakmice, ali je Nađ postavio dupli bok ispred svog gola i osujetio svaku nadu domaćina da može makar do izjednačenja. Sa druge strane, Dubočica je kao i tokom većeg dela utakmice bila orjentisana na kontranapade. Nisu previše bili opasni gosti, ali su na kraju zasluženo napustili teren podignutih ruku.
Dubočica će večerašnju pobedu moći da kruniše narednog vikenda na svom stadionu protiv Loznice, dok će Zmajevi popravni tražiti u Čačku.
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 1. KOLO
Petak
Loznica - Proleter 023 0:0
Subota
Smederevo 1924 - Borac 1926 Čačak 3:1 (2:0)
/Spiridonović 37, Luković 39, Hadžić 49 – Đurić 48/
Javor - Teleoptik 5:1 (3:1)
/Mirosavljev 4 i 45, Radonjić 7, Kande 78, Nikolić 90 - Radosavljević 23/
Jedinstvo Ub - Metalac 0:1 (0:1)
/Lazarević 32/
Spartak - Bor 1919 3:0 (1:0)
/Pavlović 37, Mulato 53, Trajković 79/
TSC - OFK Vršac 1:0 (0:0)
/Milosavić 76/
Voždovac - GFK Dubočica 0:1 (0:0)
/Đuričković 49/
Nedelja
19.00: Napredak Kruševac - Grafičar
***Kvote su podložne promenama