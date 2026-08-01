Južni vetar dunuo sa Krova! Majstorstvo Đuričkovića za savršenu premijeru Dubočice

Leskovčani nisu imali mnogo šansi tokom utakmice, ali su svaki put opasno pretili. Upravo je David Ivić u 12. minutu zatresao mrežu domaćih, ali je taj pogodak ekipe Alberta Nađa opravdano poništen zbog ofsajda.

Voždovac je imao više šansi, češće napadao i konstantno pretio. Mogao je sastav Dejana Brankovića ekspresno da se vrati, pošto je u 51. minutu odlično sa ivice kaznenog prostora tukao Jasin Rašljanin, ali je na golu gostiju zablistao Miloš Mladenović i vrhovima prstiju prebacio loptu preko prečke.

Goste je pogledala sreća u 69. minutu, kada je Ognjen Ajdar poslao savršenu dubinsku loptu. Marko Stanković je pobegao svojim čuvarima, kasnio je Mladenović, lobovao ga je ofanzivac domaćih, ali je lopta odskočila ispred gola i prešla preko prečke.

Nastavio je Voždovac da preti, uveo je šef struke sve raspoložive napadačke opcije na teren u završnoj fazi utakmice, ali je Nađ postavio dupli bok ispred svog gola i osujetio svaku nadu domaćina da može makar do izjednačenja. Sa druge strane, Dubočica je kao i tokom većeg dela utakmice bila orjentisana na kontranapade. Nisu previše bili opasni gosti, ali su na kraju zasluženo napustili teren podignutih ruku.

Dubočica će večerašnju pobedu moći da kruniše narednog vikenda na svom stadionu protiv Loznice, dok će Zmajevi popravni tražiti u Čačku.