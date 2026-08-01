Nema više ćorsokaka, zakotrljalo se Romino klupko na pijaci: Stigao štoper za 18.000.000
Vreme čitanja: 2min | sub. 01.08.26. | 22:33
Ovakvi potpisi možda nisu spektakularni, ali su dovoljni da oraspolože navijače
Nije dobro počeo letnji prelazni rok na Olimpiku, izvisila je Roma za nekoliko igrača koje je žarko želela, ali klupko se konačno zakotrljalo i pokrenulo lavinu pojačanja u redovima trećeplasiranog tima Serije A iz prethodne sezone. Posle centarfora Santijaga Kastra iz Bolonje i štopera Danijelea Gilardija iz Verone, među Đalorose je stigao još jedan centralni defanzivac.
Nastavila je Vučica sa pojačavanjem igačkog kadra, a najnovije ime na Olimpiku jeste grčki reprezentativac Konstantinos Kulijerakis. Dosadašnji defanzivac Volfzburga zvanično je stavio potpis na petogodišnji ugovor sa italijanskim klubom, čime je Roma uspešno pobedila konkurenciju u vidu Kristal Palasa i Benfike, koji su takođe pokazivali ozbiljno interesovanje za usluge 22-godišnjaka.
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Prema pisanjima italijanskih medija, čitav posao iznosi 16.500.000 evra fiksno, uz još 1.500.000 evra kroz potencijalne bonuse. Pored novčanog iznosa, Volfzburg je uspeo da obezbedi i 20 procenata od naredne prodaje mladog štopera.
Kulijerakis, koji ima 22 godine, ponikao je u akademiji solunskog PAOK-a, odakle je u leto 2024. prešao u Bundesligu za oko 11.500.000 evra. Uprkos mladosti, iza sebe već ima značajno iskustvo na bundesligaškom nivou, a za seniorsku reprezentaciju Grčke debitovao je još kao osamnaestogodišnjak i do sada sakupio 22 nastupa.
U timu iz Rima zadužio je dres sa brojem 33. Očekuje se da u uvodnom delu sezone prvenstveno ima ulogu podrške i alternative za Marija Ermosa, ali nema sumnje da Roma u njemu vidi dugoročno rešenje i velikog zaloga za budućnost u zadnjoj liniji tima.
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