Nema više ćorsokaka, zakotrljalo se Romino klupko na pijaci: Stigao štoper za 18.000.000

Prema pisanjima italijanskih medija, čitav posao iznosi 16.500.000 evra fiksno, uz još 1.500.000 evra kroz potencijalne bonuse. Pored novčanog iznosa, Volfzburg je uspeo da obezbedi i 20 procenata od naredne prodaje mladog štopera.

Kulijerakis, koji ima 22 godine, ponikao je u akademiji solunskog PAOK-a, odakle je u leto 2024. prešao u Bundesligu za oko 11.500.000 evra. Uprkos mladosti, iza sebe već ima značajno iskustvo na bundesligaškom nivou, a za seniorsku reprezentaciju Grčke debitovao je još kao osamnaestogodišnjak i do sada sakupio 22 nastupa.

U timu iz Rima zadužio je dres sa brojem 33. Očekuje se da u uvodnom delu sezone prvenstveno ima ulogu podrške i alternative za Marija Ermosa, ali nema sumnje da Roma u njemu vidi dugoročno rešenje i velikog zaloga za budućnost u zadnjoj liniji tima.

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