Mala škola fudbala Uroša Miladinovića i ringišpil za kapitena Kragujevčana

Prvi je asistirao, a naredna dva gola Miladinović je postigao. I oba su bila lepa, svaki na svoj način.

Doduše, onaj iz 26. minuta obeležila su oba golmana na terenu. Čukin Đorđe Nikolić, koji je poslao perfektnu dugu loptu u prostor koji je Bojica Nikčević trebalo da pokriva. Desni bek Kragujevčana, koji je prethodne tri sezone igrao baš za Čukarički, kasnio je da se vrati iz napada, a ovo nije bilo prvi put da su izabranici Marka Jakšića probali to da eksploatišu. I uspeli su.

Golman Radničkog Luka Lijeskić probao je da pokrije tu rupu, istrčao je van šesnaesterca, ali se propisno obrukao i promašio loptu pod pritiskom "desetke" domaćih. Miladinović je pokupio loptu i gotovo da se ušetao u gol dok mu je Lijeskić ostao iza leđa.

Domaći fudbaleri su u tim momentima leteli po terenu, pronalazili su prostor koji je i sa tribine bio teško uočljiv. Tako, kontranapad u 33. minutu pratilo je pravovremeno utrčavanje Zlatana Šehovića u prostor, a zatim i njegova savršena lopta na desnu stranu za Miladinovića, koji se poigrao sa bekom Radničkog Viktorom Udeom i dvaput ga zalomio pre nego što je rutinski savladao nemoćnog Lijeskića.

Ipak, nije Radnički ekipa protiv koje smete da prestanete da igrate, neka vas ne zavara poraz Kragujevčana od Novog Pazara (0:1) u jedinom prvenstvenom meču koji su oni odigrali pre ovog. A, baš to su sebi dopustili Brđani. Uljuljkala ih je ubedljiva prednost.

Mic po mic, Radnički se razigrao u poslednjih 10 minuta i konačno je poćeo da racdi nešto konkretno u fazi napada. Njihov trener Feđa Dudić je promenio malo taktiku, zatražio je od svog kapitena Slobodana Simovića da češće kreće napred, a to mu je umalo donelo rezultat. U kratkom periodu videli smo dve gotovo identične situacije, Maiga kao da nije znao šta treba da radi ako Šumadinci krenu da pune šesnaesterac, pa je u dva navrata ostavljao Simovića samog. Štoper Radničkog je u oba navrata dobro šutirao glavom, ali večeras perfektni golman Nikolić je maestralnim bravurama spašavao gol. Nekadašnji reprezentativac Srbije se istakao još jednom odličnom odbranom posle šuta Alekse Marušića, problem mu je pravio i Nikčević, a u jednom momentu na ispit ga je stavio i saigrač Nemanja Miletić malo jačom povratnom loptom grudima. Zbog asistencije, kao i svih tih odbrana uz Miladinovića zaslužuje da ponese titulu igrača meča.

U tim momentima ponovo se začula pesma gostujućih navijača, koji su gotovo prećutali dvadesetak minuta, između prvog i trećeg gola. Naime, Radnički je kažnjen i nije mogao da organizovano vodi navijače na Banovo brdo, boks za goste je zaista i bio prazan, ali tridesetak Kragujevčana je ušlo na tribinu sa kupljenim kartama, bez obeležja. Kada ih je prošao taj inicijalni šok do kraja utakmice su bili raspevani.

U nastavku smo gledali znatno mirniju utakmicu. Jakšić je sačuvao svog defanzivnog vezistu Sambu Sisoka posle naivno dobijenog žutog kartona još u uvodnoj fazi meča, pa je drugih 45 minuta odigrao Srđan Mijailović. S druge strane i Feđa Dudić je napravio nekoliko izmena, a videli smo i debi 20-godišnjeg Bečlije Jovana Živkovića, koji je došao na pozajmicu iz Đera.

Omladinski reprezentativac Austrije sa srpskim pasošem je pokazao deo svog ogromnog talenta, u nekoliko navrata je atraktivnim driblinzima prolazio Lazara Stojanovića, Šehovića i Nemanju Miletića, ali iz tih akcija Radnički ipak nije uspeo da napravi nešto konkretnije. Ipak, hrabri Kragujevčane ono što je za 45 minuta demonstrirao novajlija, mogao bi da bude veliko pojačanje za Dudićev tim.

S druge strane, kao da svaki njegov dribling provocirao Miladinovića da pokaže još nešto iz sopstvenog arsenala. Tako smo i u nastavku gledali Miladinovićeve slalome, odigrao je jednu povratnu petom koju nažalost Docić nije prepoznao inače bismo potencijalno videli još jedan lep gol. Svakako, skauti koji su nesumnjivo i ranije pratili mladog Kruševljanina imali su čime da dopune svoje fajlove.

Uostalom, reakcija solidno popunjenog stadiona na Banovom brdu u 90. minutu (oko 1.500 gledalaca) dovoljno govori o tome šta je Miladinović pokazao večeras. Na 3:0 je smogao snage da sam povuče loptu po levom krilu i izbije skroz do šesnaesterca gostiju, pre nego što je Simović krajnjim naporom ispucao loptu u aut.

Utisak je da nećemo Miladinovića još dugo gledati u srpskom fudbalu. Samo, nadamo se da će napraviti bolji izbor sledećeg koraka od njegovog brata, koji se nije preterano naigrao u Sent Etjenu. Zapravo, u prvoj sezoni u Ligi 1 nije igrao gotovo uopšte, u drugoj u Ligi 2 je imao solidnu minutažu, ali na kraju ju je izgubio i sada je pred transferom. No, to je neka druga priča, mlađi Miladinović je sada tema.

ČUKARIČKI - RADNIČKI KRAGUJEVAC 3:0 (3:0)

/Durmišaj 4, Miladinović 26, 33/

Stadion: Stadion FK Čukarički

Sudija: Stefan Jeknić (Subotica)

Čukarički (4-2-3-1): Nikolić 8 - Miletić 7, Maiga 6,5, Đoković 7, Šehović 7,5 - Sisoko 6 (od 46. Mijailović 6,5), Docić 6,5 (od 73. Bajević) - Sise 6,5 (od 63. Tino -), Miladinović 8, Radosavljević 6,5 (od 46. Stojanović 6,5) - Durmišaj 7 (od. 72. Pavkov -).

Radnički Kragujevac (4-2-3-1): Lijeskić 5 - Marjanović 5,5, Simović 5,5, Ude 5,5 (od 46. Živković 6), Nikčević 5,5 - Tomić 6 (od 75. Bukumira -), Glavčić 6 (od 63. Jelić -) - Babić 5,5 (od 46. Dukić 6), Alić 5,5, Sise 5,5 (od 55. Suljić 6) - Marušić 5,5.

Igrač utakmice: Igor Miladinović (Čukarički) 8.

MOZZART BET SUPERLIGA - 3. KOLO

Subota

Novi Pazar - OFK Beograd 1:4 (1:2)

/Kocebu 32 pen - Silue 13 i 40, Šljivić 46, Penja 67/

Čukarički - Radnički Kragujevac 3:0 (3:0)

/Durmišaj 4, Miladinović 26, 33/

Nedelja

20.00 (1.67) Partizan (3.70) IMT (5.50)

20.00 (3.45) Zemun (3.35) Radnički Niš (2.15)

Ponedeljak

19.00 (1.12) Vojvodina (10.0) Mačva (16.0)

21.00 (1.80) Železničar (3.50) Mladost (4.70)

Odloženo

Radnik - Crvena zvezda

***Kvote su podložne promenama