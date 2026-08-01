Vojvodin kec iz rukava: Maravilja se vraća kada je Rasingu najpotrebniji

Dodatni razlog za optimizam predstavlja povratak Adrijana “Maravilje” Martineza. Napadač koji je zbog suspenzije propustio prve dve prvenstvene utakmice ponovo je na raspolaganju Vojvodi i očekuje se da predvodi napad domaćih. Njegovo odsustvo posebno je bilo primetno protiv Rosarija, kada je Rasing stvarao prilike, ali nije imao završni udarac čoveka koji je navikao da kažnjava i najmanju grešku rivala. Lautaro Dijaz i Santijago Solari jesu pretili, ali je nedostajao upravo onaj instinkt koji razlikuje dobrog napadača od golgetera.

01.30: (2,10) Rasing (3,15) Tigre (3,90)

Maravilja je već stigao da ostavi trag u Vojvodinom sistemu tokom pobede nad Defensom i Hustisijom u Kupu Argentine. Promašio je jedanaesterac, ali je kasnije postigao pogodak kojim je potvrdio prolaz dalje, još jednom pokazavši da veliki napadači ne dozvoljavaju da ih jedan promašaj izbaci iz ritma.

Brojevi samo potvrđuju njegov značaj. U ovoj godini odigrao je 22 utakmice i postigao devet golova u prvenstvu, Kupu Argentine i Kopa Sudamerikani, dok je od dolaska u Rasing čak 61 put zatresao mrežu na 116 mečeva. Statistika vredna poštovanja, ali i teret očekivanja koji najbolji strelci nose sa sobom. Već protiv Tigrea imaće novu priliku da je učini još impresivnijom.

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S druge strane, ekipa Dijega Dabovea prolazi kroz period uspona i padova. Eliminacija iz Kupa Argentine od Independijente Rivadavije, poraz na otvaranju domaćeg prvenstva i neuspeh protiv Nasionala u revanšu plej-ofa Kopa Sudamerikane ostavili su gorak ukus, ali je ubedljiva pobeda iz prvog susreta bila dovoljna da „El Matador“ izbori plasman u osminu finala kontinentalnog takmičenja. Upravo taj uspeh mogao bi da bude oslonac ekipi koja u Aveljanedu stiže sa željom da osvoji prve prvenstvene bodove i pokaže da vetar u leđa nije bio prolazan nalet.

Na jednoj strani nalazi se Rasing, tim koji pod novim trenerom gradi identitet i želi da pred svojim navijačima potvrdi da je na pravom putu. Na drugoj Tigre, ekipa koja traži kontinuitet i priliku da težak početak sezone pretvori u novu priču. Kada se pod svetlima „El Silindra“ oglasi prvi zvižduk, statistika će ostati po strani, a glavnu reč vodiće inspiracija, karakter i trenutak. U Rasingu se nadaju da će upravo Maravilja Martinez ponovo biti čovek koji će odlučiti ishod večeri.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

ARGENTINA 1, KLASURA – 3. KOLO

Subota

Himnsija Mendoza – Union Santa Fe u toku

Estudijantes Rio Kvarto – Banfild u toku

23.00: (2,45) Belgrano (3,05) Argentinos Juniors (3,15)

23.00: (1,63) Estudijantes (3,50) Defensa i Hustisija (6,25)

Nedelja

01.30: (2,10) Rasing (3,15) Tigre (3,90)

19.30: (2,15) Deportivo Rijestra (3,15) Barakas Sentral (3,70)

19.30: (3,00) Aldosivi (3,00) Himnasija La Plata (2,60)

22.00: (3,70) Njuels (3,15) Old Bojs (2,15)

Ponedeljak

00.15: (2,10) River Plejt (3,20) Rosario (3,80)

02.30: (2,20) Lanus (3,00) Instituto Kordoba (4,00)

21.45: (3,30) Sarmijento (3,10) Independijente Rivadavija (2,35)

23.55: (2,60) Platense (2,75) Taljeres (3,25)

23.55: (2,35) Velez Sarsfild (2,80) Independijente (3,25)

Utorak

02.15: (2,10) Urakan (3,15) Atltiko Tukuman (3,90)

02.15: (2,95) Kordoba Santijago (3,00) San Lorenco (2,65)

***kvote su podložne promenama