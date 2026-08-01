Spartakovi tinejdžeri i Mulatov prvenac za vrelu dobrodošlicu Boranima

Vreme čitanja: 2min | sub. 01.08.26. | 22:17
Subotičani ubedljivom pobedom pokazali da žele ekspresan povratak u Mozzart Bet Superligu
Prvi put u 21. veku subotički Spartak je prošle sezone ispao iz najjačeg ranga domaćeg fudbala, ali ako bude igrao kao u prvom kolu protiv Bora, brzo će Plavi golubovi nazad u Mozzart Bet Superligu. Gosti su posle osvajanja Srpske lige Istok dobili vrelu dobrodošlicu među drugoligaše i sa tri lope u mreži vraćaju se kući. Spartak je na krilima tinejdžera Anđelka Pavlovića i Alekse Trajkovića, uz prvenac kolumbijskog napadača Hosea Mulatova pobedio sa 3:0 (1:0).
Od starta su domaćini uspostavili inicijativu, međutim, posle bezuspešnih pokušaja Nebojše Bastajića, Trajkovića i Pavlovića, hladan znoj oblio je Subotičane u 27. minutu. Na odlično dodavanje Predraga Medića za Ukrajinca Pavlova zatresla se mreža Spartakovog gola. Srećom po ekipu Sava Pavićevića, dosuđen je ofsajd.
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Bila je to najveća pretnja Borana u ovom meču. Pokušavali su gosti da dođu do kontri iz kojih bi ugrozili Dimitrija Minića, ali mnogo više su se borili da dođu do daha i oteraju rivala sa svoje polovine, nego što su uspevali da odigraju uigranu akciju. Odlično je Spartak delovao ove subote uveče na svom Gradskom stadionu i pokazao konkurentima da će pokušati ekspresno da se vrati među superligaše.
S druge strane, ekipa Bora će morati mnogo bolje ukoliko misli da se i naredne sezone takmiči u Mozzart Bet Superligi. Naravno, tek je prvo kolo i vremena za bolje rezultate ima sasvim dovoljno.
Pored strelaca za Spartak vredi istaći i asistente. Prvo je iskusni Aleksandar Kovačević odlično podigao loptu za Pavlovića, potom je Bastajić poslao dodavanje u prostor za prvi gol Hosea Mulatova u dresu Subotičana, među koje je stigao pre dve godine iz Dalasa (ali i bio na pozajmicama u Igman Konjicu i Posušju), a onda je i Brazilac Enco bio neuhvatljiv za odbranu Borana, pre nego što je nesebično odložio loptu do Trajkovića.
MOZZART BET PRVA LIGA - PRVO KOLO
SPARTAK SUBOTICA - BOR 1919 3:0 (1:0)
/Pavlović 37, Mulato 53, Trajković 79/
Subotica.
Gradski stadion.
Sudija: Predrag Simić.
Spartak: Minić, Bastajić (81. Tasić), Enco (88. Kampos), Jovanović, Kosanović, Kovačević (76. Vasilić), Kuveljić (88. Ebuka), Mulato (81. Petrović), Pavlović, Subotić, Trajković.
Bor 1919: Marković, Dukić, Madžarević (58. Marinković), Matejević, Medić (58. Denić), Milićević, Nuredini (75. Antonijević), Pavlov (75. Đokanović), Srbijanac, Stojanović (58. Klop), Šušić.
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 1. KOLO
Petak
Loznica - Proleter 023 0:0
Subota
Smederevo 1924 - Borac 1926 Čačak 3:1 (2:0)
/Spiridonović 37, Luković 39, Hadžić 49 – Đurić 48/
Javor - Teleoptik 5:1 (3:1)
/Mirosavljev 4 i 45, Radonjić 7, Kande 78, Nikolić 90 - Radosavljević 23/
Jedinstvo Ub - Metalac 0:1 (0:1)
/Lazarević 32/
Spartak - Bor 1919 3:0 (1:0)
/Pavlović 37, Mulato 53, Trajković 79/
TSC - OFK Vršac 1:0 (0:0)
/Milosavić 76/
Voždovac - GFK Dubočica 0:1 (0:0)
/Đuričković 49/
Nedelja
19.00: Napredak Kruševac - Grafičar