Spartakovi tinejdžeri i Mulatov prvenac za vrelu dobrodošlicu Boranima

Bila je to najveća pretnja Borana u ovom meču. Pokušavali su gosti da dođu do kontri iz kojih bi ugrozili Dimitrija Minića, ali mnogo više su se borili da dođu do daha i oteraju rivala sa svoje polovine, nego što su uspevali da odigraju uigranu akciju. Odlično je Spartak delovao ove subote uveče na svom Gradskom stadionu i pokazao konkurentima da će pokušati ekspresno da se vrati među superligaše.

S druge strane, ekipa Bora će morati mnogo bolje ukoliko misli da se i naredne sezone takmiči u Mozzart Bet Superligi. Naravno, tek je prvo kolo i vremena za bolje rezultate ima sasvim dovoljno.

Pored strelaca za Spartak vredi istaći i asistente. Prvo je iskusni Aleksandar Kovačević odlično podigao loptu za Pavlovića, potom je Bastajić poslao dodavanje u prostor za prvi gol Hosea Mulatova u dresu Subotičana, među koje je stigao pre dve godine iz Dalasa (ali i bio na pozajmicama u Igman Konjicu i Posušju), a onda je i Brazilac Enco bio neuhvatljiv za odbranu Borana, pre nego što je nesebično odložio loptu do Trajkovića.

MOZZART BET PRVA LIGA - PRVO KOLO

SPARTAK SUBOTICA - BOR 1919 3:0 (1:0)

/Pavlović 37, Mulato 53, Trajković 79/

Subotica.

Gradski stadion.

Sudija: Predrag Simić.

Spartak: Minić, Bastajić (81. Tasić), Enco (88. Kampos), Jovanović, Kosanović, Kovačević (76. Vasilić), Kuveljić (88. Ebuka), Mulato (81. Petrović), Pavlović, Subotić, Trajković.

Bor 1919: Marković, Dukić, Madžarević (58. Marinković), Matejević, Medić (58. Denić), Milićević, Nuredini (75. Antonijević), Pavlov (75. Đokanović), Srbijanac, Stojanović (58. Klop), Šušić.

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 1. KOLO

Petak

Loznica - Proleter 023 0:0

Subota

Smederevo 1924 - Borac 1926 Čačak 3:1 (2:0)

/Spiridonović 37, Luković 39, Hadžić 49 – Đurić 48/

Javor - Teleoptik 5:1 (3:1)

/Mirosavljev 4 i 45, Radonjić 7, Kande 78, Nikolić 90 - Radosavljević 23/

Jedinstvo Ub - Metalac 0:1 (0:1)

/Lazarević 32/

Spartak - Bor 1919 3:0 (1:0)

/Pavlović 37, Mulato 53, Trajković 79/

TSC - OFK Vršac 1:0 (0:0)

/Milosavić 76/

Voždovac - GFK Dubočica 0:1 (0:0)

/Đuričković 49/

Nedelja

19.00: Napredak Kruševac - Grafičar