OFK Beograd u Pazaru kao Erik kada pojede bananu – pretvara se u mašinu

Domaćina je, kao i neki mesec ranije, prilično maltretirao i ovog puta dvostruki strelac Jakuba Silue. Fantastično se kretao i isto tako pogađao.

Pazarci su krenuli u boj bez prvog špica Fejsala Mulića, kojeg je povreda zadnje lože jednokratno izbacila iz konkurencije za tim. Najofanzivniju ulogu u startnoj postavi domaćih dobio je Fjeri Kocebu, dok je solidan debi na levom krilu zabeležio Kahim Dikson. Na klupi su se prvi put našli Papa Gadio, Tomislav Dadić i Dimitrije Janković, a na tribinama, kao i na gostovanju Mladosti u Lučanima, Adem Ljajić. Sin grada dobio je gromoglasnu podršku od oko 4.500 gledalaca, koji su pravili sjajnu atmosferu od prvog do poslednjeg momenta.

Promešao je karte i Damjanović, ovog puta i pogodio. Ispravili su Beograđani manjkavosti iz prethodna dva kola i ubedljivim trijumfom se bodovno izjednačili sa večerašnjim takmacom. Nekoliko raspoloženih pojedinaca i visok procenat realizovanih šansi, uz sijaset grešaka protivnika, doveli su ih do zasluženog slavlja.

Do ovog kola neefikasni Romantičari pokazali su koliko umeju da budu opasni kada osete krv. Pandurovićevi momci su im u prvih 45 minuta brojnim defanzivnim propustima omogućili da muče Miloja Prekovića, a Silue je dva puta pogodio cilj. Još toliko dobrih šansi propustio je nezgodni Hamid Aderoj, jednu i Tidžej De Bar. Na drugoj strani je najkonkretniji bio Jamajkanac Dikson, povremeno su ga pratili Džonson Dauda, Dominik Sadi i sa par dobrih lopti Skima Togbe. Upravo je Dikson najzaslužniji za izjednačenje sa "kreča", uz egzekutora Kocebua.

Damjanovićeva ekipa nametnula se na početku, pa je posle više nego solidnog udarca Aderoja sa distance u desetom minutu promenu rezultata inicirao Silue. Ofanzivac iz Obale Slonovače znalački je kaznio kiks Mirosavića - 0:1.

Aleksej Vukičević u 15. minutu umalo da savlada svog čuvara mreže Vuka Draškića, nakon akcije i lopte Diksona prema napred. Usledio je period u znaku tima sa Karaburme - Aderoj u 15, Vukičević u 16, posebno De Bar u 17, kada se istakao Preković, pa ponovo Aderoj u 27. minutu, koga je Mirosavić u poslednjem trenutku sprečio da pogodi metu.

Živnuo je malo Pazar. Togbe je pronašao Diksona, a ovaj uvukao loptu u protivnički šesnaesterac i naterao Marka Gobeljića da načini prekršaj za najstrožu kaznu. Neumoljiv sa 11 metara u 32. minutu bio je Kocebu - 1:1.

Tri minuta kasnije je ponovo u centru pažnje Kocebu, koji je mlako ciljao u Draškića. Mat u tri poteza u 40. minutu. Edmund Ado je izbacio Aderoja, da bi Nigerijac kao na tacni uposlio Siluea za novo vođstvo OFK Beograd Mozzart Beta - 1:2.

Do pauze je probao još Sadi, opet posle akcije Diksona.

Dvostruka izmena Pandurovića pred nastavak i brzi šok za plus dva. Lako je Aderoj rešio Jankovića i omogućio Jovanu Šljiviću da iz ne baš jednostavne situacije matira Prekovića - 1:3.

Odgovorili su u 52. minutu Dikson stativom i Sadi promašenim zicerom u istom napadu, a probao je u Dauda u 59. Uzvratio je Aderoj sa par metara glavom u 63. minutu, a to što njemu nije uspelo jeste u 67. minutu Serhiju Penji sa oko 16 metara - 1:4

Malo nade za Novi Pazar u 71. minutu doneo je još jedan penal, ali nije potrajalo. VAR je inicirao promenu prvobitne procene glavnog sudije Milana Ilića.

NOVI PAZAR - OFK BEOGRAD MOZZART BET 1:4 (1:2)

/Kocebu 32p - Silue 13, 40, Šljivić 46, Penja 67/

Gradski stadion u Novom Pazaru.

Gledalaca: 4.500.

Sudija: Milan Ilić.

NOVI PAZAR (4-2-3-1): Preković 5 - Miljković 5 Hadžimujović 5, Marinković 5, Mirosavić 5 (46. Janković) - Togbe 5 (46. Dadić 5), Davidović 5 - Dauda 5,5 (87. Gadio -), Sadi 5, Dikson 6,5 (74. Adžić -) - Kocebu 5,5 (64. Robert 5).

OFK BEOGRAD MOZZART BET (4-1-4-1): Draškić 6,5 - Gobeljić 5,5 (76. Despotovski -), Pavlović 6,5 Vukičević 6,5, Stojanović 6 - Ado 6,5 (84. Momčilović -) - Aderoj 7,5, Penja 7 (88. Mravljević -), De Bar 6, Šljivić 7 (87. Ranković -) - Silue 8 (84. Hord -)

Igrač utakmice: Jakuba Silue (OFK Beograd Mozzart Bet) 8.

MOZZART BET SUPERLIGA - 3. KOLO

Subota

Novi Pazar - OFK Beograd 1:4 (1:2)

/Kocebu 32 pen - Silue 13 i 40, Šljivić 46, Penja 67/

Čukarički - Radnički Kragujevac 3:0 (3:0)

/Durmišaj 4, Miladinović 26, 33/

Nedelja

20.00 (1.67) Partizan (3.70) IMT (5.50)

20.00 (3.45) Zemun (3.35) Radnički Niš (2.15)

Ponedeljak

19.00 (1.12) Vojvodina (10.0) Mačva (16.0)

21.00 (1.80) Železničar (3.50) Mladost (4.70)

Odloženo

Radnik - Crvena zvezda