Kazemiro: Mesi je fudbalski bog, uživaću u igri sa njim

Brazilski fudbaler je ovih dana bio u centru pažnje, imao je zvaničnu promociju i rekao da je izuzetno srećan što će posle toliko godina rivalstva, imati prilike da igra sa Mesijem u istom timu. " Mesi je jedan od bogova, možda i najveći Bog fudbala. Dva dana sam proveo sa njim otkako se vratio i iskustvo je neverovatno. Imajući prilike da igram protiv Lea ranije, znao sam da ga je nemoguće zaustaviti, ali su mi ova dva dana dali motivaciju da nastavim da rastem i da pobeđujem. Uživam u svemu, iskreno, srećan sam što smo sada deo istog tima. Želim da uživam u ovom momentu ", priznao je Kazemiro .

Kazemiro je imao izuzetno dobru sezonu u dresu Mančester Junajteda, za koji je postigao devet golova na 34 utakmice. Ako bude tako dobar i u Interu, biće prilike za radost, a ove noći od 01.30 Inter dočekuje ekipu Kolumbusa.

Mesi nije igrao na prošlom meču sa Montrealom, a sva je prilika da bi mogao da bude na terenu ove noći. Ljubiteljima fudbala na Floridi biće interesantno da vide kako funkcionišu Kazemiro i Mesi u istom timu.

Brazilac kaže da je od ranije imao želju da zaigra u MLS koja je, po njemu, veoma jaka.

"Mnogi i dalje misle kako je MLS liga kojoj još mnogo treba da ojača, ali setite se da najbolji igrač proteklog svetskog prvenstva sa osam golova i četiri asistencije igra u njoj. Leo je bio najbolji na Svetskom kupu, najbolji je i u MLS. Želim da uživam i na terenu, jer po meni, on je najbolji fudbaler na svetu i mnogo toga čini u ovim godinama", dodao je Kazemiro.

Narednih dana počinje i takmičenje u Liga kupu, Inter Majami će 5. avgusta igrati sa Atletiko San Luisom. Ali pre toga valja pobediti Kolumbus. Kazemiro kaže da smatra da je izabrao pravi klub.

"Za mene je to bila veoma važna odluka, po prvi put u karijeri imao sam priliku da biram gde ću da idem. Uvek mi se dopadao ovaj grad i znao sam da je MLS igra u kojoj želim da zaigram jednog dana. Tu sam gde sam želeo da budem. Veoma sam srećan zbog toga, pre svega zbog napora koji je učinjen da me dovedu ovde", zaključio je Kazemiro.

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MLS

Nedelja

Njujork Siti - Toronto 1:1 (1:1)

/Merkau 8p - Mihailović 45+6/

01.30: (2.90) DC Junajted (3,30) Nešvil (2,30)

01.30: (2,05) Montreal (3,40) Nju Ingland (3,35)

01.30: (2,25) Njujork Red Buls (3,50) Orlando Siti (2,85)

01.30: (1,70) Filadelfija (3,60) Atlanta (4,60)

01.30: (1,60) Inter Majami (3,90) Kolumbus (5,00)

01.30: (2,00) Vankuver Vajtkeps (3,45) Los Anđeles (3,45)

01.30: (1,83) Sinsinati (3,70) San Hoze (3,80)

02.30: (2,05) Sent Luis (3,45) Solt Lejk (3,80)

02.30: (2,90) Kanzas Siti (3,40) Hjuston (2,25)

02.30: (2,00) Minesota (3,45) San Dijego (3,45)

02.30: (1,55) Čikago (4,00) Šarlot (5,40)

03.30: (1,80) Kolorado ((3,50) Ostin (4,20)

04.30: (2,15) LA Galaksi (3,45) Dalas (3,05)

04.45: (2,15) Portland (3,50) Sijetl (3,05)

*** kvote su podložne promenama