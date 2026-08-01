Nemanja Matić ostao bez rođendanskog poklona, sudija Milenković stvarao tenziju

Još u najavi meča Uroš Matić, trener Jedinstva, naglasio je da ceni to što je Metalac ostvario u prethodnoj sezoni, kao i da će gosti sve učiniti da ostvare dobar rezultat na startu prvenstva, što se svakako poklapalo sa željama i planovima njegovog tima.

I bilo je hrabrosti u igri gostiju. Pokazali su od starta da su došli na Ub da uzmu što im se nađe na putu. Tako nešto im se isplatilo u 32.minutu. Usledila je akcija prilikom koje poslednja linija Jedinstva „nije bila na terenu“, sve to znao da iskoristi i kazni Andrija Lazarević, primi loptu, namesti se i za Merdana Ganića, debitanta na golu domaćina, nije bilo spasa. Tu se završila priča viđenog u prvom poluvremenu u čijem finišu je Nikola Paunović, mogao da izjednači rezultat, ali je glavom ciljao preko prečke, na milimetarski tačan centaršut Danila Nešića.

Znali su u prošlosti dueli Ubljana i Milanovčana da donesu sadržajan fudbal, dosta neizvsnosti, golove, pobedu jednog ili drugog tima. Rukovodeći se time, očekivanja pred prvi ovosezonski duel pod Šepkovcem, bila su velika.

Bilo je primetno da je golman Metalca Mateja Premović, koji je u prethodnoj sezoni bio u Jedinstvu, u više navarata sa loptom dolazio gotovo do centra igrališta u nameri da organizuje napad, ali kao da je time hteo da pokaže da zna nešto o igri bivšeg kluba, što običan posmatrač na tribinama, pa možda i njegovi saigrači nisu znali.

Kada je posle izvršenih promena u sastavu, Jedinstvo krenulo mnogo agresivnije napadački u nameri da se rezultatskli vrati u igru, upravo je golman Premović zaustavio udarac iz blizine Vojina Veskovića, što je do tada bila najopasnija pretnja Matićevih učenika. A, par trenutaska kasnije, peh za Metalac. Posle jednog sudara sa domaćim igračem golman Premović je mesto među stativama morao da ustipi mladom Vuku Ćurčiću.

Čudne, pre svega nesigurne odluke sudije Miroslava Milenkovića, doprinele su tenziji kako na terenu tako i na tribinama. U finišu meča koji je imao nadoknadu od osam minuta, domaćini su tražili penal. Ali,pomenuti delilac pravde je imao drugačije mišljenje.

Poslednji zvižduk bio je signal za euforiju gostiju i nevericu Ubljana.

JEDINSTVO – METALAC 0:1 (0:1)

/Lazarević 32/

Ub.

Stadion: „Dragan Džajić“.

Gledalaca: 600.

Sudija: Miroslav Milenković (Beograd).

JEDINSTVO: Ganić, Nešić, Bilbija (od 46. Đurđević), Aćimović, Miljković, Jokić, Terzić (od 81. Petrović), Veskovbić, Denzel (od 57. Okain), Paunović (od 57. Lišanon), Vranješ (od 81. Buđevac).

METALAC: Premović (od 73. Ćurčić), Milićević, Vukašinović (od 84. Milinković), Tešić, Veselinović, Lazarević (od 73. Đorđević), Puzović (od 73. Đutić), Kaličanin, Baštić (od 65. Milojević), Mijailović, Luković.

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 1. KOLO

Petak

Loznica - Proleter 023 0:0

Subota

Smederevo 1924 - Borac 1926 Čačak 3:1 (2:0)

/Spiridonović 37, Luković 39, Hadžić 49 – Đurić 48/

Javor - Teleoptik 5:1 (3:1)

/Mirosavljev 4 i 45, Radonjić 7, Kande 78, Nikolić 90 - Radosavljević 23/

Jedinstvo Ub - Metalac 0:1 (0:1)

/Lazarević 32/

Spartak - Bor 1919 3:0 (1:0)

/Pavlović 37, Mulato 53, Trajković 79/

TSC - OFK Vršac 1:0 (0:0)

/Milosavić 76/

Voždovac - GFK Dubočica 0:1 (0:0)

/Đuričković 49/

Nedelja

19.00: Napredak Kruševac - Grafičar