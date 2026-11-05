Medeni mesec prošao odlaskom Olivera Glaznera: Sažu se drma klupa u južnom Londonu

Palas je na mestu koje vodi u Čempionšip, na 18. poziciji, ali u Ligi Evrope ima solidan start, po pobedu, remi i poraz, pa su tri boda neophodna da bude korak bliže mestu među osam i direktan plasman u osminu finala drugorangiranog evropskog takmičenja.

18.45: (1,95) Kristal Palas (4,00) Hofenhajm (3,45)

Kapiten Kristal Palasa Din Henderson podržava svog glavnog trenera Pjera Saža. Englez poziva na strpljenje navijače.

“Svakog dana vidim poboljšanje i verujem da ćemo biti bolji“, rekao je Henderson pred meč sa Hofenhajmom i dodao:

“S novim trenerskim štabom ne vidite uvek trenutne rezultate. Ponekad je potrebno vreme. Samo ćemo nastaviti da jačamo tokom cele sezone. Na nama je da sprovedemo u delo trenerove ideje. Ponekad morate imati samopouzdanje da igrate na određeni način, a mi to nismo imali u određenim trenucima. Bila je ovo dobra nedelja treninga. On je sjajan menadžer. Možemo da postignemo mnogo golova. Radujem se što ćemo nastaviti i potpuno ga podržavati. Sto odsto imamo puno poverenje u sve što radimo”.

Dobra vest za Saža je da su se posle povreda u tim vratili Kvinten Timber i Jergen Strand Larsen.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao.

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LIGA EVROPE, 4. KOLO

Sreda

Ren - Olimpijakos 0:0

Četvrtak

18.45: (1,30) Milan (5,30) Ferencvaroš (9,00) MOZZART RELAX

18.45: (2,00) Anderleht (3,90) Salcburg (3,35)

18.45: (1,95) Kristal Palas (4,00) Hofenhajm (3,45)

18.45: (1,95) Levski (3,70) Jagijelonija (3,70) MOZZART RELAX

18.45: (1,80) NEC (4,00) Omonija (4,00)

18.45: (1,83) Sosijedad (4,00) Lion (3,90)

18.45: (6,25) Sparta Prag (4,60) Bornmut (1,47)

18.45: (2,90) Lilestrem (3,80) Viktorija Plzenj (2,25)

21.00: (1,40) Leverkuzen (5,00) Marselj (6,75)

21.00: (1,15) Benfika (6,75) Leh Poznanj (18,0) MOZZART RELAX

21.00: (2,25) Selta (3,60) Union Sen Žiloaz (3,00)

21.00: (2,95) Seltik (3,90) Bešiktaš (2,20)

21.00: (1,55) Šturm (4,40) Celje (5,30) MOZZART RELAX

21.00: (1,48) Sanderlend (4,50) Dinamo Zagreb (6,00)

21.00: (1,80) Torense (3,70) Ararat (4,30)

21.00: (3,35) AZ Alkmar (3,90) Juventus (2,05)

21.00: (2,05) Hapoel Ber Ševa (3,80) OFI (3,30)

*** kvote su podložne promenama