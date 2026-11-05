Dončić objasnio zbog čega je insistirao da se navijač izbaci iz dvorane
Vreme čitanja: 2min | čet. 05.11.26. | 10:27
"Divljački je bacio loptu direktno u sudiju", rekao je as Lejkersa
Pobeda Los Anđeles Lejkersa u Sakramentu protiv Kingsa (116:103) ostala je u senci nesvakidašnjeg skandala na samom parketu, ali i novih monumentalnih obaranja rekorda u režiji Luke Dončića. Slovenački as nije dominirao samo košarkaškim elementima, već je izrastao u glavnog zaštitnika reda u dvorani „Golden 1 Center”!
Incidentska situacija odigrala se na 2:35 minuta pre kraja treće četvrtine, pri vođstvu Lejkersa od 14 poena. Nakon jedne izgubljene lopte Kingsa, gledalac iz prvog reda prihvatio je loptu i besno je zavitlao u pravcu ženskog delioca pravde Čelise Pejinter, pogodivši je iz neposredne blizine.
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Dončić je instinktivno odreagovao, pritrčao besnom navijaču, uperio prst u njega i na sav glas podviknuo: „Šta to, dođavola, radiš?!” Utakmica je nakratko prekinuta, a obezbeđenje je nakon burne reakcije slovenačkog asa ekspresno izvelo navijača van hale.
„Divljački je bacio loptu direktno u sudiju. Samo sam prišao da ga pitam šta to, dođavola, radi i šta mu je u glavi”, objasnio je Dončić novinarima na konferenciji za medije po završetku susreta.
Na samom parketu, Dončić je nastavio da piše novu zlatnu stranicu NBA istorije u svojoj 100. jubilarnoj utakmici u dresu Lejkersa! Postigao je 40 poena, devet skokova i sedam asistencija (uz šest pogođenih trojki), što mu je bio treći uzastopni meč sa 40+ poena i čak peti takav učinak u uvodnom delu sezone!
Ovim fantastičnim startom, Slovenac je srušio istorijski rekord lige i na večnoj listi učinka po broju utakmica sa 40 poena na otvaranju sezone prestigao legendarnog Majkla Džordana. Pored toga, stigao je i do istorijske granice koja ga je izjednačila sa veličinom poput Kobija Brajanta:
„To je za mene ogromna čast. Svi dobro znamo ko je bio Kobi i koliko je značio svima u svetu košarke. Bio je idol mnogima od nas, tako da mi mnogo znači kada se moje ime pominje uz njegovo”, istakao je Dončić.
Lejkersi su ovom pobedom popravili skor na 7-2 i vezali treći uzastopni trijumf, dok navijači timova širom lige mogu samo nemoćno da posmatraju istorijsku dominaciju slovenačkog majstora.