Dončić objasnio zbog čega je insistirao da se navijač izbaci iz dvorane

Dončić je instinktivno odreagovao, pritrčao besnom navijaču, uperio prst u njega i na sav glas podviknuo: „Šta to, dođavola, radiš?!” Utakmica je nakratko prekinuta, a obezbeđenje je nakon burne reakcije slovenačkog asa ekspresno izvelo navijača van hale. „Divljački je bacio loptu direktno u sudiju. Samo sam prišao da ga pitam šta to, dođavola, radi i šta mu je u glavi” , objasnio je Dončić novinarima na konferenciji za medije po završetku susreta.

Na samom parketu, Dončić je nastavio da piše novu zlatnu stranicu NBA istorije u svojoj 100. jubilarnoj utakmici u dresu Lejkersa! Postigao je 40 poena, devet skokova i sedam asistencija (uz šest pogođenih trojki), što mu je bio treći uzastopni meč sa 40+ poena i čak peti takav učinak u uvodnom delu sezone!

Ovim fantastičnim startom, Slovenac je srušio istorijski rekord lige i na večnoj listi učinka po broju utakmica sa 40 poena na otvaranju sezone prestigao legendarnog Majkla Džordana. Pored toga, stigao je i do istorijske granice koja ga je izjednačila sa veličinom poput Kobija Brajanta:

„To je za mene ogromna čast. Svi dobro znamo ko je bio Kobi i koliko je značio svima u svetu košarke. Bio je idol mnogima od nas, tako da mi mnogo znači kada se moje ime pominje uz njegovo”, istakao je Dončić.

Lejkersi su ovom pobedom popravili skor na 7-2 i vezali treći uzastopni trijumf, dok navijači timova širom lige mogu samo nemoćno da posmatraju istorijsku dominaciju slovenačkog majstora.