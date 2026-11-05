Čovek koji poznaje švedski fudbal do detalja poručuje: Borac ima čemu da se nada protiv Mjalbija

Nebojša Novaković, rođeni Sarajlija i legenda AIK-a iz Štokholma, u razgovoru za Mozzart Sport govorio je o kvalitetima i slabostima švedskog predstavnika, ali i šansama crveno-plavih da iz Helsinborga odnesu pozitivan rezultat.

Nekadašnji fudbaler, koji je godinama gradio trenersku karijeru u Švedskoj, smatra da Borac ima sasvim dovoljno kvaliteta da se suprotstavi aktuelnom šampionu te zemlje. Štaviše, veruje da bi ekipa Vinka Marinovića mogla da preuzme inicijativu i nametne svoj način igre.

"Borac ima kvalitet da odigra veoma dobru utakmicu i dođe do pozitivnog rezultata. Mjalbi nije ista ekipa koja je prošle godine bila senzacija švedskog fudbala. Promenili su trenera, ostali bez nekoliko važnih igrača i ušli u rezultatske probleme. Sada su mnogo ranjiviji nego što su bili i generalno opet izgledaju kao onaj Mjalbi koji više utakmica gubi nego što pobeđuje" kaže Novaković za Mozzart Sport.

Prema njegovoj proceni, Mjalbi se u velikoj meri oslanja na defanzivnu organizaciju, a protivnicima često prepušta posed i čeka priliku da zapreti iz kontranapada. To bi, smatra naš sagovornik, moglo da odgovara Borcu, koji ima potencijal da kroz kontrolu lopte i agresivniji pristup nametne ritam.

Ipak, Novaković upozorava da postoje segmenti igre u kojima Šveđani mogu ozbiljno da zaprete.

"Očekujem da Borac ima dosta prostora da igra svoju igru i da kroz posed kontroliše dešavanja na terenu. Mjalbi se često povlači, igraju u formaciji 5-4-1 i čekaju grešku protivnika i pokušavaju da je kazne iz tranzicije. Posebno su opasni kod prekida, dugih auta, slobodnih udaraca i centaršuteva. Na te stvari Borac mora da obrati posebnu pažnju", ističe Novaković.

BERGSTROM NAJVEĆA OPASNOST

Kada je reč o pojedincima, posebnu pažnju izdvojio je za napadača Jakoba Bergstroma. Snažni centarfor predstavlja ozbiljnu pretnju u kaznenom prostoru, a Novaković smatra da će štoperi Borca morati da budu maksimalno koncentrisani tokom svih 90 minuta.

"Bergstrom je klasičan napadač, fizički veoma snažan, dobro se postavlja i odlično koristi igru u vazduhu. Može da zadrži loptu, dobije duel i bude opasan čak i kada mu je protivnik na leđima. Po tipu igrača podseća na Luku Juričića. Imaju i Jakoba Kjera, koji može da sačuva loptu, povuče napad i kreira priliku" objašnjava Novaković.

Fudbaleri Borca (©Reuters)

Ipak, ne smatra da Borac treba da menja svoj pristup zbog protivničkih aduta. Naprotiv, veruje da bi strpljenje i dobra organizacija mogli da budu ključni za uspeh.

Posebno važan mogao bi da bude početak utakmice. Novaković očekuje da Mjalbi u uvodnih desetak ili petnaest minuta pokuša da nametne agresivniji ritam i iskoristi energiju domaćeg terena.

"Borac mora da bude spreman za početni pritisak. Ne verujem da Mjalbi može svih 90 minuta da igra u visokom intenzitetu. Ukoliko crveno-plavi ostanu mirni, ne budu gubili vezu između linija i uspeju da nametnu svoj ritam, verujem da će im kasnije biti mnogo lakše. Najvažnije je da ne uđu u utakmicu sa previše nervoze i respekta prema protivniku", poručuje nekadašnji fudbaler AIK-a.

ŠIRINA KADRA MOŽE DA BUDE PRESUDNA

Jedna od prednosti Borca, prema Novakovićevoj proceni, jeste i širi igrački kadar. Banjalučani imaju mogućnost da kvalitetnim izmenama promene tok utakmice, što bi u duelu sa ekipom koja se često oslanja na fizičku snagu moglo da bude od velikog značaja.

Novaković je kao primer naveo i utakmicu protiv Sloge, u kojoj se, prema njegovom mišljenju, jasno videla razlika posle ulaska fudbalera sa klupe.

"Borac ima dobru klupu i dosta kvalitetnih igrača. Gledao sam utakmicu protiv Sloge i zapazio da se ritam promenio kada su ušli fudbaleri koji imaju veći individualni kvalitet. To je važna prednost jer trener ima mogućnost da tokom utakmice reaguje i promeni određene stvari. Mislim da Mjalbi nema takvu širinu i da Borac tu može da traži svoju šansu" smatra Novaković.

Dodaje da bi i raspored obaveza mogao da ima određeni uticaj na pristup švedskog predstavnika. Mjalbi je tokom nacionalnog prvenstva imao problema i borio se za opstanak, zbog čega je pitanje koliko mu je evropsko takmičenje u ovom trenutku u prvom planu.

DEKET POSEBNO ZANIMLJIV

Novaković je pratio i pojedine utakmice Borca, pa mu nisu promakli ni fudbaleri koji bi u budućnosti mogli da imaju značajnu ulogu u ekipi. Posebno mu se dopada Matej Deket, za kojeg smatra da poseduje zanimljive napadačke karakteristike uprkos mladosti.

"Deket je momak koji ima dosta zanimljivih karakteristika. Dobro se snalazi u završnici, kvalitetan je u igri glavom, ume da napadne prostor i da se nađe na pravom mestu. Za njegove godine pokazuje mnogo toga. Dopada mi se i David Vuković, a Borac ima i iskusne fudbalere poput Miloša Jojića, Stefana Savića i Stojana Vranješa. To je dobar spoj mladosti i iskustva" ističe naš sagovornik.

Kada je reč o atmosferi koja očekuje Banjalučane, Novaković ne veruje da će ona predstavljati poseban problem. Mjalbi dolazi iz malog mesta i nema navijačku bazu kakvu poseduju najveći švedski klubovi, poput AIK-a, Hamarbija ili Đurgardena. Uz to, utakmica će biti odigrana u Helsinborgu, a ne na stadionu Mjalbija.

SRCE JE UZ BORAC, A I FUDBALSKA PROCENA

Iako zbog obaveza u AIK-u neće moći da prisustvuje utakmici, Novaković će duel pratiti putem televizijskog prenosa. Ne krije da će navijati za Banjalučane, ali naglašava da njegov optimizam nije zasnovan samo na emocijama.

"Navijaću za Borac i iskreno bih voleo da pobedi. Međutim, kada se odmaknem od emocija i pogledam kvalitet obe ekipe, mislim da Banjalučani imaju dobre šanse. Imaju dobre pojedince, dovoljno širok sastav i stručni štab koji može kvalitetno da pripremi utakmicu. Ako budu disciplinovani, koncentrisani i iskoriste jednu ili dve dobre prilike, mogu da naprave odličan rezultat" zaključio je Novaković za Mozzart Sport.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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