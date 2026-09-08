Rebić ostaje u ABA ligi, seli se u Beograd

Mnogo je dao Nikola Rebić Spartaku iz Subotice za kratko vreme. Igrao je baš onako kao što se to od njega i očekivalo. Bio je produžena ruka trenera Vlade Jovanovića, doneo je smirenost u igru Subotičana i bio jedan od najvažnijih igrača u pohodu na osvajanje Košarkaške lige Srbije.

Ipak, došlo je vreme za rastanak. Spartak jeste zadržao priličan broj igrača iz prošle sezone, međutim Rebić nije jedan od njih. Iskusni plejmejker se zato seli u Beograd, u ekipu FMP-a.