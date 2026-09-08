Rebić ostaje u ABA ligi, seli se u Beograd
Vreme čitanja: 4min | uto. 08.09.26. | 16:41
Iskusni plejmejker pojačava redove FMP-a
Mnogo je dao Nikola Rebić Spartaku iz Subotice za kratko vreme. Igrao je baš onako kao što se to od njega i očekivalo. Bio je produžena ruka trenera Vlade Jovanovića, doneo je smirenost u igru Subotičana i bio jedan od najvažnijih igrača u pohodu na osvajanje Košarkaške lige Srbije.
Ipak, došlo je vreme za rastanak. Spartak jeste zadržao priličan broj igrača iz prošle sezone, međutim Rebić nije jedan od njih. Iskusni plejmejker se zato seli u Beograd, u ekipu FMP-a.
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Kao i mnogi talenti koji su prošli kroz sistem Crvene zvezde, i Rebić je seniorsku karijeru počeo u FMP-u, potom je od 2013. do 2016. bio u Zvezdi, a onda je krenuo u pravu evropsku turneju. Igrao je za Megu, Bilbao, Mornar, Jenisej, Monako, Nanter, Miteldojčer, Avtodor, Nižnji, Samaru, Bujukčekmedže i poslednje Spartak.
U svojoj vitrini ima tri titule prvaka Srbije (dve sa Zvezdom, jednu sa Spartakom) uz dva Kupa Radivoja Koraća i ABA lige koje je osvojio nastupajući za klub sa Malog Kalemegdana.
Sa mlađim selekcijama reprezentacije Srbije ima tri medalje. Dve bronze sa selekcijom do 18 i 20 godina. Svakako, najveći uspeh sa Orlovima predstavlja zlatna medalja na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina.
Sada već iskusni plejmejker će biti u potpuno drugoj ulozi u FMP-u u odnosu na prvi mandat. Svojim iskustvom pomoći će mladim igračima da se razvijaju, pokazaće im šta znači biti profesionalac, a nesumnjivo će mnogima biti i mentor.