Nedeljković je do sada upisao svega pet nastupa za Rendžers, pri čemu je samo jednom bio starter u škotskom prvenstvu, na meču koji je obeležio nesrećnim autogolom. Od tog susreta zabeležio je još samo jedan ulazak sa klupe, sredinom oktobra protiv Kilmarnoka, pošto je prednost na desnom boku u potpunosti preuzeo Dužon Sterling.

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Iako ugovor o jednogodišnjoj pozajmici sadrži klauzulu o obaveznom otkupu, novinar Atletika Džejkob Tensvel, odlično upućen u dešavanja na Vila parku, podseća da je ona direktno uslovljena brojem odigranih utakmica. S obzirom na trenutnu minutažu reprezentativca Srbije, gotovo je izvesno da ti uslovi neće biti ispunjeni, što otvara prostor za prevremeni rastanak. Dodatni problem u pregovorima predstavlja činjenica da Aston Vila u ugovoru nema opciju da automatski vrati igrača, bez odobrenja sa Ajbroksa.

Zbog toga će engleski klub morati da postigne dogovor sa upravom Rendžersa o sporazumnom raskidu pozajmice, kako bi Nedeljkoviću u drugom delu sezone pronašao sredinu u kojoj će imati redovnu minutažu. Ostanak na Vila parku se u ovom trenutku ni ne pominje kao opcija, budući da Unai Emeri na raspolaganju ima Metija Keša i Arona Van Bisaku, dvojicu proverenih bekova sa dugogodišnjim iskustvom igranja u Premijer ligi.