Kosta Nedeljković bi u januaru opet mogao da promeni klub
Vreme čitanja: 2min | pet. 27.11.26. | 19:07
U Aston Vili nezadovoljni minutažom koju srpski defanzivac ima u Rendžersu...
Doveden da trajno ostane, Kosta Nedeljković bi mogao da napusti Rendžers samo šest meseci pošto je u njega stigao. Kako navodi Atletik, Aston Vila ozbiljno razmatra mogućnost da tokom zime prekine pozajmicu srpskog defanzivca i makar privremeno ga vrati u Birmingem.
Nedeljković se letos vratio u Aston Vilu sa pozajmice iz Lajpciga, ali su ga sa Vila parka ubrzo poslali na novu. Međutim, od dolaska na Ajbroks prošlog leta, srpski reprezentativac nije uspeo da se nametne treneru Dereku Mekinsu, zbog čega njegov dalji ostanak u Škotskoj trenutno nema previše smisla ni za igrača ni za matični klub.
Izabrane vesti
Nedeljković je do sada upisao svega pet nastupa za Rendžers, pri čemu je samo jednom bio starter u škotskom prvenstvu, na meču koji je obeležio nesrećnim autogolom. Od tog susreta zabeležio je još samo jedan ulazak sa klupe, sredinom oktobra protiv Kilmarnoka, pošto je prednost na desnom boku u potpunosti preuzeo Dužon Sterling.
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
Iako ugovor o jednogodišnjoj pozajmici sadrži klauzulu o obaveznom otkupu, novinar Atletika Džejkob Tensvel, odlično upućen u dešavanja na Vila parku, podseća da je ona direktno uslovljena brojem odigranih utakmica. S obzirom na trenutnu minutažu reprezentativca Srbije, gotovo je izvesno da ti uslovi neće biti ispunjeni, što otvara prostor za prevremeni rastanak. Dodatni problem u pregovorima predstavlja činjenica da Aston Vila u ugovoru nema opciju da automatski vrati igrača, bez odobrenja sa Ajbroksa.
Zbog toga će engleski klub morati da postigne dogovor sa upravom Rendžersa o sporazumnom raskidu pozajmice, kako bi Nedeljkoviću u drugom delu sezone pronašao sredinu u kojoj će imati redovnu minutažu. Ostanak na Vila parku se u ovom trenutku ni ne pominje kao opcija, budući da Unai Emeri na raspolaganju ima Metija Keša i Arona Van Bisaku, dvojicu proverenih bekova sa dugogodišnjim iskustvom igranja u Premijer ligi.