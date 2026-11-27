Kultno zdanje će nakon ovog meča zatvoriti svoja vrata, dok će italijanski gigant dobiti novi dom. Virtus se seli u Unipol hol, duplo veću dvoranu od 11. mesta u kojoj će prvi put igrati 11. decembra, kada u goste stiže Makabi Tel Aviv.

Kada je reč o Paladoci, ona je sagrađena davne 1956. godine i vrlo brzo je stekla nadimak "Il Medison" po legendarnom Medison Skver Gardenu. Kapacitet od 5.570 mesta, tribine odmah uz teren i vatrena atmosfera činili su ovaj bolonjski hram košarke jedinstvenim za igranje. U njemu se odigrao fajnal-for elitnog evropskog takmičenja u sezoni 1965/1966 na kojem su se za titulu šampiona borili Slavija, milanska Olimpija, AEK i moskovski CSKA, dok su Manekeni stigli do svoje prve zlatne zvezdice.

Pamtiće ova dvorana koncertni nastup legendarnih Roling Stonsa, a svakako da je navijačima Partizan Mozzart Beta i dalje u glavi ona čuvena utakmica u kojoj su crno-beli na pogon Korija Voldena i Radeta Zagorca stigli do spektakularnog preokreta i bacili na kolena Virtus koji se već tada sprema za Evroligu. Bilo je to u Evrokupu 5. februara 2020. i tada su boje Virtusa branile zvezde poput Miloša Teodosića i Stefna Markovića, dok je šansu počeo da dobija Alesandro Pajola.

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Prepun je te večeri bio sektor sa navijačima Partizana, posle utakmice se slavilo do ranih jutarnjih sati i sigurno da je upravo taj meč jedan od najboljih u bogatoj istoriji Paladoce. Nekako, gotovo nadrealno se iskonstruisalo da kultno zdanje ode u zasluženu penziju baš posle okršaja sa Partizanom, pa neka ova dvorana vidi još jedan spektakl evropskih velikana i, ako može, novu pobedu Parnog valjka.