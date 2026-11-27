Paladoca gledala prvu titulu Manekena, čuveni Partizanov preokret, a sada je crno-beli šalju u penziju
Vreme čitanja: 2min | pet. 27.11.26. | 18:42
Virtus će se posle okršaja sa Parnim valjkom (3. decembar) preseliti u novu dvoranu i napustiti kultno zdanje
Iz dana u dan predstojeća evroligaška utakmica između Virtusa i Partizan Mozzart Beta (3. decembar) dobija sve veći značaj. Naravno, najpre i jedni i drugi imaju imperativ pobede, pogotovo Beograđani koji bi se tako u potpunosti priklonili timovima u gornjem domu tabele. Potom je saopšteno da će uoči utakmice tim iz Bolonje uvrstiti Predraga Sašu Danilovića u klupsku Kuću slavnih, a sada je objavljena još jedna simbolički značajna informacija.
Naime, biće ovo poslednja utakmica koju će Virtus odigrati u kultnoj Paladoci.
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Kultno zdanje će nakon ovog meča zatvoriti svoja vrata, dok će italijanski gigant dobiti novi dom. Virtus se seli u Unipol hol, duplo veću dvoranu od 11. mesta u kojoj će prvi put igrati 11. decembra, kada u goste stiže Makabi Tel Aviv.
Kada je reč o Paladoci, ona je sagrađena davne 1956. godine i vrlo brzo je stekla nadimak "Il Medison" po legendarnom Medison Skver Gardenu. Kapacitet od 5.570 mesta, tribine odmah uz teren i vatrena atmosfera činili su ovaj bolonjski hram košarke jedinstvenim za igranje. U njemu se odigrao fajnal-for elitnog evropskog takmičenja u sezoni 1965/1966 na kojem su se za titulu šampiona borili Slavija, milanska Olimpija, AEK i moskovski CSKA, dok su Manekeni stigli do svoje prve zlatne zvezdice.
Pamtiće ova dvorana koncertni nastup legendarnih Roling Stonsa, a svakako da je navijačima Partizan Mozzart Beta i dalje u glavi ona čuvena utakmica u kojoj su crno-beli na pogon Korija Voldena i Radeta Zagorca stigli do spektakularnog preokreta i bacili na kolena Virtus koji se već tada sprema za Evroligu. Bilo je to u Evrokupu 5. februara 2020. i tada su boje Virtusa branile zvezde poput Miloša Teodosića i Stefna Markovića, dok je šansu počeo da dobija Alesandro Pajola.
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Prepun je te večeri bio sektor sa navijačima Partizana, posle utakmice se slavilo do ranih jutarnjih sati i sigurno da je upravo taj meč jedan od najboljih u bogatoj istoriji Paladoce. Nekako, gotovo nadrealno se iskonstruisalo da kultno zdanje ode u zasluženu penziju baš posle okršaja sa Partizanom, pa neka ova dvorana vidi još jedan spektakl evropskih velikana i, ako može, novu pobedu Parnog valjka.