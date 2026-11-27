Ludnica u Loznici! IMT se digao iz nokdauna i nokautirao Mačvu za dva minuta (VIDEO)
Vreme čitanja: 9min | pet. 27.11.26. | 19:23
Šapčani imali gol prednosti do 90. minuta, ali je ekipa Zorana Popovića napravila veliki preokret - 2:1
Ništa nije slučajno u životu, pa ni to što je IMT trenutno na poziciji koja ga vodi u Evropu. Hajde što su u prošlom kolu drugi put u sezoni savladali Partizan, nego su protiv Mačve uspeli da se dignu iz mrtvih i dođu do ogromne pobede. Sve se crtalo da ekipa Zorana Popovića doživi peti poraz u sezoni, bio je IMT u nokdaunu protiv Mačve, a onda se otrgao sa konopaca i sa dva gola u nadoknadi vremena uspeo da šokira goste i pobegne Čukaričkom na četiri boda viška u borbi za četvrto mesto, doduše, sa mečom više - 2:1.
Heroji velikog trijumfa ekipe sa Novog Beograda bili su stranci - Žosue Tijndrebeogo i Musa Sisako. Internacionalac iz Burkine Faso je najpre u prvom minutu nadoknade opalio sa ivice šesnaesterca i uz pomoć jako loše reakcije Vukašina Jovanovića kome je lopta prošla kroz noge uspeo da donese izjednačenje, a već u sledećem napadu posle kornera koji je izveo upravo Tijendrebeogo, Sisako je uspeo da nadvisi sve u šesnaestercu Mačve i servira veliki preokret koji bi u narednom periodu mogao da bude mnogo važniji nego što se na prvu čini.
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Nije prvi put u ovoj sezoni da se Popovićeva ekipa vadi iz minusa. Novi Pazar su pobedili na gostovanju posle preokreta, uspevali su da se izvuku protiv Vojvodine, slavili su i protiv Čukaričkog, pa još ovo večeras. Nije samo do kvaliteta, nego i do karaktera ekipe. A on je očigledno jak. Toliko da Mačvi nije bilo dovoljno ni to što je skoro čitavu utakmicu imala gol prednosti i defanzivno igrala odličnu utakmicu.
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Sve je išlo na vodenicu gostiju na ovoj utakmici. Do vođstva su došli već u 12. minutu kad je Stevanović centrirao sa leve strane, a Milan Vidakov između dvojice igrača uspeo da prosledi loptu u gol pored nemoćnog Ognjena Čančarevića. Sa druge strane, IMT je u napadu pokazao malo, sem pokušaja veziste Đorđa Radivojevića u 44. minutu kad je lopta očešala stativu.
Šapčani su u nastavku rešili da potpuno batale ofanzivu i spustili se nisko što je napravilo još veće probleme IMT-u. Predvođeni prekaljenim kapitenom Igorom Ristivojevićem, odbrana Mačve je delovala vrlo dobro i bez većih problema uspevala da ukroti napade domaćina. A onda je Zoran Popović rešio da povuče ključni potez na utakmici. Tijendrebeogo je zamenio Fransou Kamanoa u 69. minutu i IMT je dobio na oštrini i konkretnosi u ofanzivnom delu tima.
Počeli su da se ređaju napadi i odbrana Mačve se sve više povijala i na kraju nije izdržala do kraja. Najveći udeo u tome ima Tijendrebeogo koji je najpre upisao u strelce, pa upisao asistenciju kao još jedan pokazatelj da ova ekipa IMT-a još kako ima ono što Španci zovu "Cojones", a to je nekad jednako važno kao i igrački kvalitet. Ako neko želi u Evropu, potrebno je da pobeđuje i na ovakav način.
MOZZART BET SUPERLIGA, 17.KOLO
IMT - Mačva 2:1 (0:1)
/Tijendrebeogo 90+1, Sisako 90+2 - Vidakov 12/
Stadion: Lagator
Sudija: Andrija Stojanović
IMT (5-3-2): Čančarević 6 - Kasas 6, Sisako 7, Sedlar 6,5, Martos 6, Glišić 6 (od 55. Keita 6,5) - Kijankulua 6,5 (od 84. Fabijen -), Novičić 6,5, Radivojević 6 (od 55. Jović 6) - Agaova 6 (od 69. Mitić 5,5), Kamano 5,5 (od 69. Tijenderbeogo 7,5)
Mačva (4-3-3): Jovanović 5 - Ilić 5,5, Tojčić 6 (od 76. Sladojević -), Ristivojević 6,5, Stevanović 6 - Terzić 5,5, Vraštanović 5,5 (od 82. Knežević -), Đorđić 5,5 (od 69. Đurić) - S. Čolović 5 (od 76. Ergelaš -), Vidakov 7 (od 68. Delibašić), Pejović 5
Igrač utakmice: Žosue Tijendrebeogo (IMT) 7,5
MOZZART BET SUPERLIGA, 17. KOLO
Petak
IMT - Mačva 2:1 (0:1)
/Tijendrebeogo 90+1, Sisako 90+2 - Vidakov 12/
Subota
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