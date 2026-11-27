Ništa nije slučajno u životu, pa ni to što je IMT trenutno na poziciji koja ga vodi u Evropu. Hajde što su u prošlom kolu drugi put u sezoni savladali Partizan, nego su protiv Mačve uspeli da se dignu iz mrtvih i dođu do ogromne pobede. Sve se crtalo da ekipa Zorana Popovića doživi peti poraz u sezoni, bio je IMT u nokdaunu protiv Mačve, a onda se otrgao sa konopaca i sa dva gola u nadoknadi vremena uspeo da šokira goste i pobegne Čukaričkom na četiri boda viška u borbi za četvrto mesto, doduše, sa mečom više - 2:1.

Heroji velikog trijumfa ekipe sa Novog Beograda bili su stranci - Žosue Tijndrebeogo i Musa Sisako. Internacionalac iz Burkine Faso je najpre u prvom minutu nadoknade opalio sa ivice šesnaesterca i uz pomoć jako loše reakcije Vukašina Jovanovića kome je lopta prošla kroz noge uspeo da donese izjednačenje, a već u sledećem napadu posle kornera koji je izveo upravo Tijendrebeogo, Sisako je uspeo da nadvisi sve u šesnaestercu Mačve i servira veliki preokret koji bi u narednom periodu mogao da bude mnogo važniji nego što se na prvu čini.