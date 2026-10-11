Mesi i Suarez pravili lom, kao nekada u Barsi! Joveljić prvi put pogodio po povratku iz reprezentacije

Prvo poluvreme pripalo je El Pistoleru, mada je i tu Lionel Mesi poprilično umešao prste. U jednoj od prvih ozbiljnijih akcija se stuštio po desnom boku, zasekao u sredinu, a na koncu je Luis Suarez pogodio na asistenciju Hermana Berteramea. Meksikanac mu je i drugi gol namestio, doturio mu je loptu, a i tu je argentinski virtuoz pravio rusvaj i malo je falilo da se upiše među strelce...

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Očigledno da ga oproštaj od Argentine nije načisto iscedio. Možda mu je i laknulo. Zatvorio je to poglavlje u karijeri i životu, sada je usredsređen samo na klupski fudbal. U drufom poluvremenu istrčao je na teren sa namerom da se i on upiše. Omogućio mu je to Luis Suarez u nastavku.

Želeo je da mu se oduži. I uspeo je u tome.

Kao na terminu izbacio je čuvara, prebacio je loptu preko glave, okrenuo ga kao na ringišilu u kaznenom prostoru – još ima magije u nogama El Pistolera! Ubacio je u peterac, a Lionel Mesi se ubacio i zatresao mrežu. Na isteku jednog časa ga je poslužio Rodrigo de Pol, njegova senka iz reprezentacije. Bilo je to i više nego dovoljno za mirnu završnicu...

Bez po muke do pobede su došli i Sijetl Saundersi protiv Nju Inglan Revolušna – 3:0 (1:0). U dobroj je seriji, svezao je četiri pobede u MLS ligi. Tokom prethodne tri utakmice nije bilo Dejana Joveljića, jer je dobio poziv Veljka Paunovića i bio je sa reprezentacijom Srbije, sada se vratio i – odmah pogodio.

I pre no što se zaputio ka Evropi kako bi bio sa državnim timom krajem septembra i početkom oktobra, bio je strelac Dejan Joveljić. Smestio je loptu u mrežu Kolorado Rapidsa, a ove noći je u drugom poluvremenu otvorio stopalo i iskosa sa desne strane unutar kaznenog prostor pogodio suprotan ugao...

MLS

Subota

Toronto - Montreal 2:1 (0:0)

/Morgan 90+3, Mihailović 90+5 - Rios 51/

Čikago - Njujork Siti 2:1 (0:1)

/Saletros 55, Hajle Selasije 88 - Volf 19/

Nedelja

Filadelfija - Solt Lejk2:1 (1:0)

/Damijani 31, Iloski 83 - Lobjanidze 90+7/

Šarlot - Dalas 3:2 (0:1)

/Toklomati 70, 90+2, Tofolo 74 - Farington 22, Musa 64/

Nju Ingland - Sijetl 0:3 (0:1)

/Dotson 15, Joveljić 74, Ariola 81/

Inter Majami - DC Junajted 4:0 (2:0)

/Suarez 3, 39, Mesi 47, 60/

Atlanta - Sinsinati 1:3 (0:0)

/Almiron 69 - Denki 52, 90+7, Barou 84/

Orlando - Kolumbus 3:2 (1:1)

/Saradžijan 1, Grizman 16, Angulo 89 - Habrun 8, Mendez 53/

Njujork Red Buls - San Dijego 4:1 (3:0)

/Hol 16, Padelford 20, Ruvalkaba 27 - Bakambu 60/

02.30: (2,30) Kanzas Siti (3,50) Portland (2,75)

02.30: (2,10) Minesota (3,35) Hjuston (3,25)

02.30: (3,60) Ostin (3,45) Nešvil (1,95)

03.30: (1,90) Kolorado (3,50) San Hoze (3,70)

04.30: (2,35) Los Anđeles (3,40) Vankuver (2,75)

Ponedeljak

01.00: (1,55) Sent Luis (4,10) LA Galaksi (5,20)

*** kvote su podložne promenama