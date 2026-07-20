Mesi: Ogromna bol, biće potrebno vreme da ova rana zaceli
Vreme čitanja: 2min | pon. 20.07.26. | 21:00
„Još jednom smo uspeli da se ujedinimo kao zemlja i da budemo zajedno, osećali smo ogroman ponos što smo Argentinci“, napisao je Leo
Impresivan turnir imao je Lionel Mesi, do finala je dao osam i namestio četiri pogotka, međutim, ni on, kao ni ostatak tima, nije imao snage kada je došlo do duela sa Špancima. Potrošeni su bili Argentinci, a sa druge strane imali su mašineriju Luisa de la Fuentea, realno gledano najbolji tim na Mundijalu. Nije došao Leo do izražaja, a kada taj izvor presuši – nema bogzna čemu da se nada južnoamerička reprezentacija.
Lionel Mesi ima jednu svetsku titulu, onu iz Katara, ali drugi put u karijeri izgubio je u finalu Svetskog prvenstva. Prvi put od Nemaca u Rio de Žaneiru, pa sinoć od Španaca u Njujorku. Gutao je knedle dok je stajao pred navijačima, nije mogao, a ni hteo da sakrije suze. Jer, možda je ovo kraj…
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Javio se posle poraza u finalu, ostavio je poruku, no za sada je preskočio tu temu oko daljeg igranja za reprezentaciju.
„Bol je ogromna i biće potrebno vreme da ova rana zaceli. Ali, takođe ću pamtiti sve što je bilo dobro… Utakmice koje smo preokrenuli, u kojima smo davali sve od sebe, ostaće zauvek u našim sećanjima. Isto i podrška cele zemlje koja nas je, zajedno sa napornim radom i trudom ove grupe momaka, ponovo dovela među najbolje na svetu“, napisao je Lionel Mesi.
I priznao da on, saigrači, stručni štab i svi Argentinci nisu svesni da je ulazak u finale Mundijala uspeh. Sada to tako ne osećaju, ali jednoga dana…
„Danas je teško u potpunosti ceniti sve ono što smo postigli, ali ova grupe je stigla do dva uzastopna finala Svetskog prvenstva“.
A, onda red zahvalnica i stvari zbog kojih je ponosan.
„Hvala svima od srca na svakom pozdravu i svakoj poruci. Još jednom smo uspeli da se ujedinimo kao zemlja i da budemo zajedno, osećali smo ogroman ponos što smo Argentinci“, stoji u poruci Lionela Mesija i u njoj je za kraj čestitao Špancima na svetskoj tituli:
„I želim da čestitam Španiji na osvajanju šampionata“.
Toliko za ovo javljanje. Čekaće fudbalski svet novo i u njemu saopšti odluku da li je ovo bilo sve od njega u dresu Argentine ili će biti još uzdaha zbog poteza mađioničara iz Rosarija.