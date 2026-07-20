Mesi: Ogromna bol, biće potrebno vreme da ova rana zaceli

Impresivan turnir imao je Lionel Mesi, do finala je dao osam i namestio četiri pogotka, međutim, ni on, kao ni ostatak tima, nije imao snage kada je došlo do duela sa Špancima. Potrošeni su bili Argentinci, a sa druge strane imali su mašineriju Luisa de la Fuentea, realno gledano najbolji tim na Mundijalu. Nije došao Leo do izražaja, a kada taj izvor presuši – nema bogzna čemu da se nada južnoamerička reprezentacija.

Lionel Mesi ima jednu svetsku titulu, onu iz Katara, ali drugi put u karijeri izgubio je u finalu Svetskog prvenstva. Prvi put od Nemaca u Rio de Žaneiru, pa sinoć od Španaca u Njujorku. Gutao je knedle dok je stajao pred navijačima, nije mogao, a ni hteo da sakrije suze. Jer, možda je ovo kraj…