Nema novih lica u Holandiji: Vratili se De Jong i Malen

Sada je, dakle, konkurencija u ofanzivnoj liniji još žešća nego pre mesec dana, ali su i pored toga u timu ostali Ruben Van Bomel (PSV) i Meks Merdink (AZ Alkmar), momci kojima je upravo Ćavi i pružio priliku da debituju. S tim da je tada Merdink, kao i Gus Til, naknadno pozvan. I očigledno je na katalonskog stratega ostavio vrlo dobar utisak.

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Uostalom, bio je dvostruki strelac na debiju protiv Srbije, a dobru formu potvrdio je i po povratku u klub, postigavši četiri gola na sedam utakmica u svim takmičenjima za AZ Alkmar.

Ćavi se i ovog puta suočio sa značajnim kadrovskim problemima. U konkurenciji za predstojeće utakmice nisu standardni reprezentativci Rajan Gravenberh, Jorel Hato, Džeremi Frimpong i Natan Ake, koji se oporavljaju od povreda.

Na spisku nema ni nekoliko igrača koji su bili deo tima u prethodnom periodu. Izostavljeni su Lučano Valente, Kenet Tejlor, koji igra sjajno u Laciju od starta sezone, kao i Džošua Zirkze, koji je prošli put stigao kao zamena za povređenog Brajana Brobija, ali se ovoga puta nije našao među izabranim fudbalerima.

Holandija prvu od preostale dve utakmice grupne faze Lige nacija igra protiv Grčke kod kuće 13. novembra, dok tri dana kasnije gostuje Nemačkoj.

Lale posle četiri kola dele prvo mesto u Grupi 2 sa Grčkom, Nemačka ima pet, dok je Srbija još bez bodova.

SPISAK HOLANDIJE

GOLMANI: Bart Verbrugen (Brajton), Mark Fleken (Bajer Leverkuzen), Robin Rufs (Sanderlend)

ODBRANA: Virdžil van Dajk (Liverpul), Denzel Dumfris (Real Madrid), Jan Matsen (Aston Vila), Lutsharel Gertrujda (PSV), Jan Pol van Heke (Totenhom), Jurijen Timber (Arsenal), Miki van de Ven (Totenhom)

VEZNI RED: Frenki de Jong (Barselona), Teun Kopmajners (Juventus), Tidžani Rejnders (Al Kadsija), Gus Til (PSV), Kvinten Timber (Kristal Palas), Džoi Ferman (Borusija Dortmund), Dživaj Zehijel (Fajenord)

NAPAD: Ruben van Bomel (PSV), Brajan Brobi (Sanderlend), Kodi Gakpo (Liverpul), Džastin Klajvert (Bornmut), Noa Lang (Napoli), Donijel Malen (Roma), Meks Merdink (AZ), Krisensio Samervil (Al Hilal)