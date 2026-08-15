Pešić spakovao Stanojev prvenac

Posle poraza u prvom kolu, crveno-crnima je bila potrebna pobeda na svom terenu, jer je ovo sezona u kojoj je zacrtan povratak u elitu kao jedini relevantan cilj. A, da je prošlo i drugo kolo bez trijumfa, već bi se osetila blaga tenzija u redovima Karagumruka.

I upravo taj pritisak je vezao noge Stanojevićevom timu, koji je napadao, bio bolji, ali nije mogao do gola, sve dok u 57. minutu nije na teren zakoračio Aleksandar Pešić. Samo tri minuta bila su mu dovoljna da dovede Karagumruk u vođstvo.

Gosti su uspeli da deset minuta kasnije izjednače, ali ponovo je na scenu stupio Pešić i novom golom, u 76. minutu, doneo Karagumruku pobedu.