Pešić spakovao Stanojev prvenac
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Vreme čitanja: 1min | sub. 15.08.26. | 20:02
Bivši špic Zvezde dvostruki strelac za pobedu Karagumruka – 2:1
Kombinacija partizanovca i zvezdaša u Turskoj je proradila. U kooperaciji dvojice Srba sa dve strane Topčiderskog brda Karagumruk je došao do prve pobede u novoj sezoni druge lige.
Aleksandar Pešić je sa dva gola doneo trijumf timu koji s klupe vodi Aleksandar Stanojević, a pred Karagumrukom je pao Umranijespor – 2:1.
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Posle poraza u prvom kolu, crveno-crnima je bila potrebna pobeda na svom terenu, jer je ovo sezona u kojoj je zacrtan povratak u elitu kao jedini relevantan cilj. A, da je prošlo i drugo kolo bez trijumfa, već bi se osetila blaga tenzija u redovima Karagumruka.
I upravo taj pritisak je vezao noge Stanojevićevom timu, koji je napadao, bio bolji, ali nije mogao do gola, sve dok u 57. minutu nije na teren zakoračio Aleksandar Pešić. Samo tri minuta bila su mu dovoljna da dovede Karagumruk u vođstvo.
Gosti su uspeli da deset minuta kasnije izjednače, ali ponovo je na scenu stupio Pešić i novom golom, u 76. minutu, doneo Karagumruku pobedu.