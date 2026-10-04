Mihajlo Cvetković: Prvenac ne mogu da opišem, ostaje žal što nismo krunisali veliku borbu

Talentovani špic upisao je prvi pogodak u nacionalnom dresu, ali posle meča nije krio da je žal za bodovima nadjačala lični uspeh.

"Presrećan sam zbog prvog pogotka. Kada sam video da lopta ulazi u gol, taj osećaj jednostavno ne mogu da vam opišem. Ipak, ne bih želeo da ističem svoj gol u prvi plan. Žao mi je što ovu borbu i snagu koju smo pokazali nismo krunisali na drugačiji način, odnosno što nismo izvukli makar bod ili sva tri na kraju. To mi je najveća žal”, rekao je Cvetković za Arenu Sport.

Srbija je u završnici imala prilike da dođe do izjednačenja i potpuno šokira domaćina, ali je nedostajalo malo koncentracije u završnici.

"Jako mi je žao što nismo uspeli da izjednačimo. Imali smo šanse, ali na kraju nismo uspeli da ih iskoristimo, tako da ostaje velika žal”, dodao je mladi reprezentativac.

Pored gola, Cvetkoviću će ovaj meč ostati u sećanju i po velikoj podršci koju je dobio od najiskusnijih igrača, pre svih od Dušana Tadića, koji ga je tokom svih 90 minuta savetovao na terenu.

„Sigurno da nam podrška mnogo znači. Od zagrevanja, od trenutka kada sam izašao na teren, osetio sam tu podršku i snagu. Tadić me je sve vreme bodrio, pričao mi kako da se krećem, gde da idem i gde da tražim loptu. Izuzetno mi je drago što mogu da delim svlačionicu sa njim i što imam priliku da naučim puno toga. Ponosan sam na sve momke, svi su mi pomogli”, zaključio je Cvetković.