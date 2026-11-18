Vreme čitanja: 5min | sre. 18.11.26. | 10:44
Katastrofalno šutersko veče crno-belih protiv Valensije ulazi u istorijske knjige kluba iz Humske
Ko je sinoć bio u Beogradskoj areni da gleda Partizan Mozzart Bet, prisustvovao je istoriji. Najgoroj mogućoj, jer se nanizao toliki broj promašaja sa svih mogućih pozicija, a posebno sa distance, da je sinoćna utakmica ušla u anale kluba iz Humske. Od Vanje Marinkovića, Roberta Frenksa, Luke Vildoze... Niko nije bio u stanju ništa da pogodi i zato su crno-beli morali da se pomire sa porazom.
Naime, beogradski sastav odigrao je sinoć protiv Valensije u 12. kolu Evrolige jednu od najlošijih šuterskih utakmica u klupskoj istoriji. Srpski predstavnik je na ovom meču pogodio svega pet trojki iz 30 pokušaja, čime je sa 25 promašenih šuteva van linije 6,75 izjednačio neslavni negativni rekord kluba u elitnom evropskom takmičenju.
„Mislim da smo promašili nekoliko zicera. Promašili smo mnogo trojki, kao što ste već rekli. I to vas frustrira. Zatim se vraćate u odbranu, a u glavi vam je i dalje napad i tako se stvara začarani krug. To nikako da se završi, jer ne možete da pogodite ni najobičniji šut. Tako da... Glavu gore, moramo da razmišljamo o sledećoj utakmici. Izgubili smo od sjajne ekipe. Već sada moramo da se fokusiramo na osnovne stvari”, rekao je Luka Vildoza.
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Ovo je ukupno treći put u evroligaškoj istoriji da Partizan Mozzart Bet utakmicu završava sa 25 promašenih trojki. Prvi put se to dogodilo 21. novembra 2024. godine u večitom derbiju protiv Crvene zvezde, kada su crno-beli šutirali 8/33, ali su uprkos izuzetno lošem procentu uspešnosti uspeli da trijumfuju rezultatom 89:77. Identičan šuterski učinak kao protiv „slepih miševa” – svega pet pogodaka iz 30 pokušaja – viđen je i u sezoni 2024/25 na gostovanju Anadolu Efesu, kada je tim iz Humske doživeo ubedljiv poraz od 97:65.
Kada se pogleda šira istorija nastupa u Evroligi, nekadašnji šampion Evrope je i ranije imao večeri u kojima lopta jednostavno nije htela kroz obruč sa distance, iako broj ukupnih promašaja nije bio na ovakvom nivou. Pamti se istorijski tvrd meč iz 2011. godine protiv Real Madrida, u kojem su crno-beli ubacili samo jednu trojku iz 20 pokušaja i izgubili rezultatom 62:56, dok su 2002. godine protiv moskovskog CSKA imali gotovo identičan učinak od 1/19.
Zanimljiv je i niz iz 2004. godine, kada je beogradski klub na tri uzastopne utakmice pogodio po samo jednu trojku. Prvo je protiv Ulkera šutirao 1/9, potom protiv AEK-a 1/12, da bi u duelu sa Union Olimpijom zabeležio 1/10, ali je uprkos takvom šutu uspeo da savlada tim iz Ljubljane.
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Kao potpuni kontrast ovakvim šuterskim večerima stoji utakmica iz 2007. godine, takođe protiv Union Olimpije, koja se pamti kao jedna od najpreciznijih u istoriji kluba. Predvođen sjajnim Urošem Tripkovićem, Partizan je tada ubacio 13 trojki iz samo 18 pokušaja, ostvarivši nestvarnih 72 odsto uspešnosti u sigurnoj pobedi nad slovenačkim predstavnikom.
Jasno je da izabranici Đoana Penjaroje ovakav šuterski učinak moraju hitno da poprave ukoliko žele da ostanu konkurentni i izbore plasman makar u plej-in. Vremena za tugovanje i dublje analize nema, jer prva naredna prilika za popravni ispit stiže već u petak, kada crno-beli odmeravaju snage sa ekipom Bešiktaša selektora Srbije Dušana Alimpijevića.
Da bi se to dogodilo, neophodan je znatno veći doprinos spoljnih igrača od kojih se mnogo očekuje. Pre svega se to odnosi na Antonija Rivsa, koji u dosadašnjem delu sezone nije pokazao gotovo ništa od svog napadačkog arsenala, o čemu svedoči i podatak da je protiv španskog tima na parketu proveo svega šest minuta. Istovremeno, u taboru crno-belih svi sa nestrpljenjem iščekuju povratak povređenog Itana Tompsona, koji je pre prinudne pauze uhvatio odličan šuterski momentum i čije bi prisustvo značajno rasteretilo ostatak ekipe.