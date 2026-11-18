Ovo je ukupno treći put u evroligaškoj istoriji da Partizan Mozzart Bet utakmicu završava sa 25 promašenih trojki. Prvi put se to dogodilo 21. novembra 2024. godine u večitom derbiju protiv Crvene zvezde, kada su crno-beli šutirali 8/33, ali su uprkos izuzetno lošem procentu uspešnosti uspeli da trijumfuju rezultatom 89:77. Identičan šuterski učinak kao protiv „slepih miševa” – svega pet pogodaka iz 30 pokušaja – viđen je i u sezoni 2024/25 na gostovanju Anadolu Efesu, kada je tim iz Humske doživeo ubedljiv poraz od 97:65.

Kada se pogleda šira istorija nastupa u Evroligi, nekadašnji šampion Evrope je i ranije imao večeri u kojima lopta jednostavno nije htela kroz obruč sa distance, iako broj ukupnih promašaja nije bio na ovakvom nivou. Pamti se istorijski tvrd meč iz 2011. godine protiv Real Madrida, u kojem su crno-beli ubacili samo jednu trojku iz 20 pokušaja i izgubili rezultatom 62:56, dok su 2002. godine protiv moskovskog CSKA imali gotovo identičan učinak od 1/19.

Zanimljiv je i niz iz 2004. godine, kada je beogradski klub na tri uzastopne utakmice pogodio po samo jednu trojku. Prvo je protiv Ulkera šutirao 1/9, potom protiv AEK-a 1/12, da bi u duelu sa Union Olimpijom zabeležio 1/10, ali je uprkos takvom šutu uspeo da savlada tim iz Ljubljane.

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Kao potpuni kontrast ovakvim šuterskim večerima stoji utakmica iz 2007. godine, takođe protiv Union Olimpije, koja se pamti kao jedna od najpreciznijih u istoriji kluba. Predvođen sjajnim Urošem Tripkovićem, Partizan je tada ubacio 13 trojki iz samo 18 pokušaja, ostvarivši nestvarnih 72 odsto uspešnosti u sigurnoj pobedi nad slovenačkim predstavnikom.