Milijaš: Bolji smo u poslednje vreme, iako to možda rezultati ne govore
Vreme čitanja: 3min | pon. 07.09.26. | 10:04
Strateg TSC-a uveren da će njegov tim ostati jedini neporažen u Mozzart Bet Prvoj ligi i posle gostovanja Voždovcu (ponedeljak, 18)
TSC se možda na startu nove sezone u Mozzart Bet Prvoj ligi muči kada igra u Bačkoj Topoli, pred svojim navijačima je vezao tri remija, ali zato od početka takmičenjima na gostovanjima još nije imao probleme. Savladao je Jedinstvo u Ubu (3:2) i Napredak u Kruševcu (2:1), a taj niz će probati da nastavi i ovog ponedeljka od 18 časova protiv Voždovca u Beogradu.
Susret 7. kola TSC dočekuje kao jedina preostala neporažena ekipa u ligi, pošto je prethodno u subotu Smederevo položilo oružje pred Javorom (1:3). Ima zato ekipa koju trenira Nenad Milijaš priliku da se eventualnim trijumfom nad Voždovcem probije na drugo mesto na tabeli i ponovo priđe lideru Borcu na tri boda zaostatka.
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Susret u Zaplanjskoj ulici će ujedno i kompletirati 7. kolo Mozzart Bet Prve lige, odnosno prvu četvrtinu ligaške faze takmičenja. Polako se kristališe tabela i dobijamo obrise toga koji klubovi će se boriti za šest mesta u plej-ofu.
“Najbitnije da smo zasad svi spremni i zdravi. Posle nerešene utakmice kod kuće ćemo dati sve od sebe da pobedimo meč u gostima. Voždovac je dobar tim, koji je uspeo da pobedi Teleoptik u gostima. Igramo na sintetici, veštačkoj podlozi, ali bićemo spremni. Nadam se da će biti lepa atmosfera i da ćemo doći do tri boda”, rekao je Milijaš pred gostovanje u prestonici.
18.00: (2,90) Voždovac (3,15) TSC (2,40)
Voždovac je slabo otvorio sezonu i iz prva četiri kola je uzeo samo jedan bod. Sad se malo konsolidovao, pobedama nad doskorašnjim trećeligašima Metalcem (1:0) i Teleoptikom (2:1) je povratio samopouzdanje, a strateg TSC-a je primetio da se vidi kod Zmajeva da je ekipa počela malo da se uigrava. Tokol letnjeg prelaznog roka Voždovac je skroz promenio tim i potrebno mu je vreme da sve dođe na svoje mesto.
“Imao sam priliku da gledam njihove prošle dve utakmice. Došlo im je dosta novih igrača baš u ta dva meča i namestili su se. Već sam rekao da će sve ekipe iz kola u kolo biti sve bolje i uigranije. Nekima su igrači dolazili kasnije. Voždovac ima dobar tim, pokretljiv. Dosta brz u napadu. Zna šta radi, šta hoće. Uopšte nije laka utakmica. Jeste Voždovac loše krenuo sezonu, ali je u poslednja dva meča pokazao da se podiže. Mislim da smo i mi bolji u poslednje vreme, iako rezultati to ne govore, te da ćemo da budemo spremni za utakmicu”, kazao je Milijaš.
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MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO
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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 7. KOLO
Subota
Proleter 023 – Metalac 0:0
Smederevo 1924 – Javor 1:3 (0:2)
/Hadžić 90+2 - Mirosavljev 12, Radonjić 16, 49/
Napredak – Jedinstvo Ub 2:1 (1:0)
/Zuvić 4, Stuparević 77 – Denzel 51/
Borac – Grafičar 2:1 (1:0)
/Jevtović 24, Desančić 57 – Vasiljević 69/
Spartak - OFK Vršac 2:0 (1:0)
/Kiković 39ag, Kovačević 55/
Nedelja
Dubočica – Bor 1919 1:2 (0:1)
/Ivić 61 - Đokanović 28, Marinković 71/
Loznica - Teleoptik 1:1 (1:1)
/Katanić 20 – Radosavljević 14/
Ponedeljak
18.00: (2,90) Voždovac (3,15) TSC (2,40)
***Kvote su podložne promenama