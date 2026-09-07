Milijaš: Bolji smo u poslednje vreme, iako to možda rezultati ne govore

Susret u Zaplanjskoj ulici će ujedno i kompletirati 7. kolo Mozzart Bet Prve lige, odnosno prvu četvrtinu ligaške faze takmičenja. Polako se kristališe tabela i dobijamo obrise toga koji klubovi će se boriti za šest mesta u plej-ofu.

“Najbitnije da smo zasad svi spremni i zdravi. Posle nerešene utakmice kod kuće ćemo dati sve od sebe da pobedimo meč u gostima. Voždovac je dobar tim, koji je uspeo da pobedi Teleoptik u gostima. Igramo na sintetici, veštačkoj podlozi, ali bićemo spremni. Nadam se da će biti lepa atmosfera i da ćemo doći do tri boda”, rekao je Milijaš pred gostovanje u prestonici.

18.00: (2,90) Voždovac (3,15) TSC (2,40)

Voždovac je slabo otvorio sezonu i iz prva četiri kola je uzeo samo jedan bod. Sad se malo konsolidovao, pobedama nad doskorašnjim trećeligašima Metalcem (1:0) i Teleoptikom (2:1) je povratio samopouzdanje, a strateg TSC-a je primetio da se vidi kod Zmajeva da je ekipa počela malo da se uigrava. Tokol letnjeg prelaznog roka Voždovac je skroz promenio tim i potrebno mu je vreme da sve dođe na svoje mesto.

“Imao sam priliku da gledam njihove prošle dve utakmice. Došlo im je dosta novih igrača baš u ta dva meča i namestili su se. Već sam rekao da će sve ekipe iz kola u kolo biti sve bolje i uigranije. Nekima su igrači dolazili kasnije. Voždovac ima dobar tim, pokretljiv. Dosta brz u napadu. Zna šta radi, šta hoće. Uopšte nije laka utakmica. Jeste Voždovac loše krenuo sezonu, ali je u poslednja dva meča pokazao da se podiže. Mislim da smo i mi bolji u poslednje vreme, iako rezultati to ne govore, te da ćemo da budemo spremni za utakmicu”, kazao je Milijaš.

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MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO

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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 7. KOLO

Subota

Proleter 023 – Metalac 0:0

Smederevo 1924 – Javor 1:3 (0:2)

/Hadžić 90+2 - Mirosavljev 12, Radonjić 16, 49/

Napredak – Jedinstvo Ub 2:1 (1:0)

/Zuvić 4, Stuparević 77 – Denzel 51/

Borac – Grafičar 2:1 (1:0)

/Jevtović 24, Desančić 57 – Vasiljević 69/

Spartak - OFK Vršac 2:0 (1:0)

/Kiković 39ag, Kovačević 55/

Nedelja

Dubočica – Bor 1919 1:2 (0:1)

/Ivić 61 - Đokanović 28, Marinković 71/

Loznica - Teleoptik 1:1 (1:1)

/Katanić 20 – Radosavljević 14/

Ponedeljak

18.00: (2,90) Voždovac (3,15) TSC (2,40)

***Kvote su podložne promenama