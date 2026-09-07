Ugrožena umetnost svetskog tenisa: Kraj 150 godina duge tradicije jednorukog bekhenda

Nije uspeo. Šelton ga je pobedio i zakazao duel sa Karlosom Alkarasom. Pa tako u borbi za trofej ni četvrti put ove sezone nećemo gledati tu ugroženu tenisku veštinu, koju je početkom ovog veka do nivoa umetnosti izdigao Rodžer Federer.

Trenutno na ATP turu nema takvih asova koji igraju jednoručnim bekhendom. Cicipas je u padu, Italijan Lorenco Museti najbolje je plasiran kao 14. teniser planete. Tu su još Kanađanin Denis Šapovalov, Bugarin Grigor Dimitrov… niko ozbiljno u konkurenciji za sam vrh ATP liste.

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Sam Federer, čovek čija gracioznost na terenu svoju popularnost umnogome duguje baš jednorukom bekhendu, priznaje: taj deo teniske igre zapao je u žestoku krizu. Ima i razloga.

“Dok sam odrastao, rekao bih da je 90 odso mojih trenera imalo jednoručni bekhend. A, kada tvoj trener igra jednoručni bekhend sva je verovatnoća da ćeš i ti da igraš tako. Danas većina trenera verovatno igra dvoručni bekhend, a i lakše je decu naučiti da igraju tako”.