Ugrožena umetnost svetskog tenisa: Kraj 150 godina duge tradicije jednorukog bekhenda
Vreme čitanja: 2min | pon. 07.09.26. | 10:17
Prvi put još od 1877. nijedan teniser koji igra jednoručni bekhend nije igrao polufinale grend-slema
Teniski romantici uzdali su se u Stefanosa Cicipasa. Ali kada ga je sinoć na Ju-Es Openu Ben Šelton savladao sa 3:0, po setovima 6:2, 6:3, 6:4, sa Grkom je umro i deo teniske istorije. Jer prvi put posle vek i po, prvi put još od premijernog izdanja Vimbldona 1877, nijedan teniser koji se koristi jednoručnim bekhendom neće igrati polufinale grend slema u kalendarskoj godini.
Svestan je toga bio i sam Cicipas, koji je baš nedavno na društvenim mrežama napisao...
“Imam niz dug 150 godina da odbranim“.
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Nije uspeo. Šelton ga je pobedio i zakazao duel sa Karlosom Alkarasom. Pa tako u borbi za trofej ni četvrti put ove sezone nećemo gledati tu ugroženu tenisku veštinu, koju je početkom ovog veka do nivoa umetnosti izdigao Rodžer Federer.
Trenutno na ATP turu nema takvih asova koji igraju jednoručnim bekhendom. Cicipas je u padu, Italijan Lorenco Museti najbolje je plasiran kao 14. teniser planete. Tu su još Kanađanin Denis Šapovalov, Bugarin Grigor Dimitrov… niko ozbiljno u konkurenciji za sam vrh ATP liste.
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Sam Federer, čovek čija gracioznost na terenu svoju popularnost umnogome duguje baš jednorukom bekhendu, priznaje: taj deo teniske igre zapao je u žestoku krizu. Ima i razloga.
“Dok sam odrastao, rekao bih da je 90 odso mojih trenera imalo jednoručni bekhend. A, kada tvoj trener igra jednoručni bekhend sva je verovatnoća da ćeš i ti da igraš tako. Danas većina trenera verovatno igra dvoručni bekhend, a i lakše je decu naučiti da igraju tako”.
Nije samo do trenera doduše. Ima i do teniskih trendova koji se tiču samo igre.
“Morate tu da dodate tehnologiju izrade reketa, žica, manju brzina loptica, pa tereni… I činjenicu da se danas manje radi na volejima i tranziciji. U moje vreme je bilo 50/50. Koliko radiš na igri sa osnovne linije toliko radiš i na volejima i na igri na mreži. Pre mene je verovatno bilo 80 odsto igre na mreži, a 20 odsto sa osnovne linije. Danas je verovatno 90 na prema 10 u obrnutom smeru, praktično sve se radi sa osnovne linije”.
Jedno na drugo se samo nadovezuje…
“Zato ti dvoručni bekhend dozvoljava da se, kao što smo videli od Rafe i Novaka, na toj strani braniš neverovatno dobro. Ranije smo imali osećaj da si sa dvoručnim bekhendom kraći na toj strani, da ti jednoručni daje prednost. To više nije slučaj”.
Estetski – velika šteta. Igrački? Pa, verovatno da sami teniseri najbolje znaju zbog čega se sve češće opredeljuju za taj dvoručni bekhend.