Šta smo videli od Partizana na startu priprema? Lovernj i Vildoza ostavili dobar utisak
Vreme čitanja: 3min | pon. 07.09.26. | 10:06
Obrisi nove ekipe Đoana Penjaroje se videli na dve pripreme utakmice
Burno leto i rekonstrukcija Partizan Mozzart Beta je iza nas. Iako ekipa Đoana Penjaroje i dalje traži još dva imena, nešto što je trener ekipe i sam potvrdio u intervjuu za Mozzart Sport, polako možemo da vidimo prve obrise ovog novog sastava. Naime, klub iz Humske je već postigao punu radnu temperaturu, odigrao dve pripremne utakmice. Pobedio protiv Zenita, a izgubio od Hapoela iz Tel Aviva. Međutim, mnogo bitnije u ovom trenutku od rezultata je kako je izgledala igra i pojedinci.
Na osnovu informacija do kojih smo došli, s obzirom na to da su u pitanju bile dve utakmice zatvorene za javnost, odigrane u Maloj dvorani Arene u Beogradu, crno-beli su ostavili... Solidan utisak. Reč koja najbolje opisuje dve utakmice. Igralo se čvrsto, ekipa je izgledala sasvim dobro fizički, ali je evidentno da još mora da se radi na uigravanju s obzirom na to da je skoro kompletan roster nov. Uz to, treba napomenuti da je Karlik Džons propustio meč protiv Zenita, dok je protiv Hapoela dobio veoma limitiranu minutažu jer je tek stigao u Beograd, pa nam tek predstoji da vidimo pun potencijal igrača koji će biti apsolutni pokretač svega u Partizanu na parketu.
Izabrane vesti
I sada je pitanje kako je to izgledalo na dve utakmice? Ko se istakao i ostavio najbolji utisak?
Na iznenađenje mnogih, to je Žofri Lovernj. Francuz koji se već odavno oseća kao Srbin i koji Partizan smatra svojim klubom odigrao je dve veoma dobre pripremne utakmice. Na osnovu viđenog, reklo bi se da je Lovernj u vrlo dobroj formi, pre svega fizičkoj. Na obe utakmice se poprilično dobro kretao na terenu, odrađivao baš ono što se i očekivalo, a čak i brojke govore u prilog tome.
Protiv Zenita je ubacio 10 poena, a imao je sedam skokova, dok je u porazu od Hapoela imao 12 poena i pet skokova.
Kada smo već kod Hapoela, iako je Partizan na kraju izgubio, valja istaći da su crno-beli i na tom meču izgledali sasvim solidno. Na dva minuta pre kraja utakmice na semaforu je stajalo 82:82, ali su na kraju gosti iz Izraela napravili seriju 12:2 i tako rešili sve u svoju korist.
Pored Lovernja, na obe pripremne utakmice se solidno pokazao i Luka Vildoza. Protiv Hapoela je imao 12 poena, protiv Zenita 10, uz osam asistencija. Bio je glavni kreator u napadu Partizana i po svemu sudeći se solidno snašao.
Ostaje žal što protiv Hapoela nije igrao Lemar Stivens, koji je protiv Zenita izgledao odlično jer je imao 16 poena uz osam skokova, ali je drugu utakmicu preskočio zbog sitne povrede.
U međuvremenu, ekipi se priključio i Itan Tompson, koji je debitovao upravo protiv Hapoela i odmah nagovestio šta od njega može da se očekuje ubacivši 10 poena. Nema sumnje da će on biti od velikog značaja za napad crno-belih, posebno kada uđe u ritam i napravi tandem sa Karlikom Džonsom. A od Džonsa se očekuje mnogo, naročito posle sjajnog leta koje je imao iza sebe, gde je briljirao u dresu reprezentacije Južnog Sudana.
Pored toga, čekamo i da se ekipi priključi Arijan Lakić, koji je dobio zasluženi odmor zbog reprezentativnih obaveza, dok je Nikola Tanasković već dobio svoje minute i polako hvata takmičarski ritam.
Navijači neće morati još dugo da čekaju da sve ovo vide na delu. Partizan naredne nedelje igra prve utakmice koje će biti otvorene za publiku. Na Kalemegdanu će se od 11. do 13. septembra odigrati pripremni turnir, gde u goste stižu Fuenlabrada i Bešiktaš, što će biti idealna prilika da beogradska publika pozdravi novi tim.