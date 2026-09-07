Šta smo videli od Partizana na startu priprema? Lovernj i Vildoza ostavili dobar utisak

Burno leto i rekonstrukcija Partizan Mozzart Beta je iza nas. Iako ekipa Đoana Penjaroje i dalje traži još dva imena, nešto što je trener ekipe i sam potvrdio u intervjuu za Mozzart Sport, polako možemo da vidimo prve obrise ovog novog sastava. Naime, klub iz Humske je već postigao punu radnu temperaturu, odigrao dve pripremne utakmice. Pobedio protiv Zenita, a izgubio od Hapoela iz Tel Aviva. Međutim, mnogo bitnije u ovom trenutku od rezultata je kako je izgledala igra i pojedinci.

Na osnovu informacija do kojih smo došli, s obzirom na to da su u pitanju bile dve utakmice zatvorene za javnost, odigrane u Maloj dvorani Arene u Beogradu, crno-beli su ostavili... Solidan utisak. Reč koja najbolje opisuje dve utakmice. Igralo se čvrsto, ekipa je izgledala sasvim dobro fizički, ali je evidentno da još mora da se radi na uigravanju s obzirom na to da je skoro kompletan roster nov. Uz to, treba napomenuti da je Karlik Džons propustio meč protiv Zenita, dok je protiv Hapoela dobio veoma limitiranu minutažu jer je tek stigao u Beograd, pa nam tek predstoji da vidimo pun potencijal igrača koji će biti apsolutni pokretač svega u Partizanu na parketu.