Milionerima gori pod nogama, traže put ka Kopa Libertadores

Prva prepreka biće mu protivnik koji je, čini se, već jednom nogom u nižem rangu takmičenja. Pre duge pauze, činilo se da je River uhvatio pravi ritam. Tri uzastopne pobede nagovestile su bolje dane na početku ere Leonarda Poncija na klupi prvog tima, ali je poraz od El Globa rezultatom 2:1 na Monumentalu prekinuo kratkotrajni prolećni zanos.

Taj neuspeh, uz utakmicu 11. kola koja mu tek predstoji, ostavio je Milionere na devetom mestu Grupe B i desetom u godišnjem plasmanu, izvan zone koja vodi u plej-of i međunarodna takmičenja za 2027. godinu. Zaostatak za Argentinos Juniorsom, ekipom koja se trenutno nalazi na poslednjem mestu koje vodi u Kopa Libertadores, iznosi osam bodova, ali bi mogao da se smanji na pet ukoliko River savlada Sarmijento. Tim iz Nunjeza zato nema mnogo prostora za nove kikseve, jer svaki naredni meč nosi težinu koju tabela neumoljivo nameće.

02.30: (1,17) River Plejt (7,25) Estudijantes Rio Kvarto (17,0)

Postoji, ipak, i drugi put do najprestižnijeg klupskog takmičenja Južne Amerike, osvajanje Klausure. Da bi ostao u igri za taj trofej, River najpre mora da se probije među osam najboljih ekipa svoje grupe, a zatim i da uspešno prođe kroz plej-of. Put je zahtevan, ali nada još nije ugašena.

Kada je reč o sastavu, Leonardo Poncio bi prvi put otkako je preuzeo prvi tim mogao da napravi promenu u početnoj postavi. Tijago Almada još nije dostigao punu fizičku spremu nakon povrede i rupture mišića levog kvadricepsa, pa se njegov povratak očekuje u duelu sa Sarmijеntom. Za njegovo mesto konkurišu mladi fudbaleri Huan Kruz Mesa i Lautaro Pereira. Ostatak tima trebalo bi da ostane isti kao u prethodnom susretu protiv Urakana.

S druge strane, Estudiantes iz Rio Kvarta prolazi kroz izuzetno tešku sezonu i trenutno je, bez mnogo dileme, jedan od najslabijih timova takmičenja. Poslednji je u svojoj grupi sa svega šest osvojenih bodova, dok mu i godišnja tabela i tabela proseka ostavljaju vrlo malo prostora za spas. Samo čudo moglo bi da ga sačuva od selidbe u Primeru Nasional naredne godine.

Proteklog vikenda Estudiantes je na svom terenu poražen od Rasinga (1:2), čime je nastavio niz loših rezultata koji traje praktično od samog početka prvenstva. Jedinu pobedu ostvario je u prvom kolu, kada je sa 1:0 savladao Tigre. Od tada, svaki novi meč donosi još jednu priliku da se prekine crni niz, ali i sve jasniji podsetnik na težinu borbe za opstanak. Što se sastava tiče, ne očekuju se veće promene u ekipi koju predvodi Ruben Dario Forestelo u odnosu na tim koji je pretrpeo poraz od Rasinga.

00.15: (1,75) Tigre (3,50) Banfild (5,00)

River se tako vraća pred svoje navijače sa jasnim zadatkom, pobeda više nije samo želja, već gotovo uslov za nastavak borbe za mesto među najboljima. Nasuprot njemu stoji ekipa kojoj su bodovi neophodni za opstanak, ali kojoj vreme polako ističe. Na Monumentalu će se sudariti dva različita pritiska, Riverova potraga za povratkom u vrh i Estudiantesova borba da izbegne najteži mogući ishod.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

ARGENTINA 1, KLAUSURA – 12. KOLO

Subota

Instituto – Boka Juniors 2:2 (1:1)

/Alarkon 14, Galvan 48 – Valensija 23, Merentijel 56/

Union Santa Fe – Defensa i Hustisija 0:2 (0:2)

/Gutijerez 43, Perez 45/

Barakas – Urakan u toku

Sentral Kordoba – Estudijantes u toku

Nedelja

00.15: (1,75) Tigre (3,50) Banfild (5,00)

02.30: (1,17) River Plejt (7,25) Estudijantes Rio Kvarto (17,0)

19.45: (2,40) San Lorenco (2,70) Deportivo Rijestra (3,45)

22.00: (2,00) Rosario (3,35) Rivadavija (4,00)

22.00: (3,05) Platense (3,10) Argentinos Juniors (2,50)

Ponedeljak

00.15: (2,30) Rasing (3,25) Belgrano (3,25)

02.30: (2,35) Taljeres (3,30) Independijente (3,10)

21.00: (2,25) Lanus (3,15) Velez (3,45)

22.30: (2,25) Himnasija Mendoza (3,15) Njuels Old Bojs (3,45)

***kvote su podložne promenama