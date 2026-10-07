Miloš Krunić za Mozzart Sport: Moramo više da preuzimamo odgovornost, problemi nisu nerešivi

Mnogo se priča o defanzivi Partizana i o tome da se prelako primaju golovi – videli smo dosta primljenih golova maltene iz peterca, da neko samo ubaci loptu u taj deo terena. Kako misliš da to može da se reši, pošto je samo jedan od najvećih problema Partizana?

“Svi ako ekipa moramo da se branimo zajedno, ne bih se usmerio samo na nas defanzivce i zadnju liniju. Potrebno je malo više komunikacije i preuzimanja odgovornosti. Mislim da to nisu nerešive stvari, već je samo pitanje momenta kada ćemo to okrenuti u svoju korist i krenuti da rešavamo na najbolji mogući način”.

Da li misliš da bi utakmica protiv Pazara mogla da bude prelomna tačka, da ekipa konačno krene da pobeđuje u seriji? U jednom momentu je delovalo da ste se pohvatali – dvomeč protiv Hetafea, utakmica sa OFK Beogradom, pa i taj derbi koji ste izgubili ali odigrali dobro, ali onda se desi Vojvodina, pa Radnik. Stalno vas nešto preseče.

“Dobro si rekao. Imali smo par utakmica gde smo po mom mišljenju izgledali odlično. Verujem da prva naredna utakmica protiv Pazara, gde se nadam da ćemo ostvariti pobedu, može da bude prelomna tačka sezone i da ćemo nastaviti u dobrom i pozitivnom ritmu”.ž

Kako ti izgleda rad sa Saletom? Videli smo da dosta rotira golmane i daje šansu i tebi i Marku Miloševiću. Pretpostavljam da nisi često u karijeri imao slučaj da te trener toliko rotira i menja – da li te to malo zbunjuje?

“To su odluke stručnog štaba, a mi svakako moramo biti spremni na sve. Treniramo radno i vredno, na njima je koga će da izaberu. Spremni smo na svaku situaciju”.

Šta očekuješ od utakmice protiv Pazara? Čini se da igraju i bolje od očekivanog – došao je Adem Ljajić kao veliko pojačanje i deluje da imaju bolje rezultate nego što sam kvalitet ekipe govori.

“Ono što sam ispratio, igraju super. Imaju dobre pojedince, a kao ekipa izgledaju odlično – vidi se pečat trenera Strahinje Pandurovića. Očekuje nas teška utakmica na našem stadionu, ali ako budemo pravi i damo sve od sebe – a ne sumnjam da hoćemo – imamo sve u svojim rukama, uz naše navijače koji su tu svaku utakmicu i koji nas podržavaju”, završio je Krunić.