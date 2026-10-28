Rijeri ponovo prilika da razigrava, odbrana da obrati pažnju na 17-godišnjaka
Vreme čitanja: 3min | sre. 28.10.26. | 11:19
Crveno-beli protiv ubskog Jedinstva večeras započinju odbranu pehara u Mozzart Bet Kupu Srbije (19.00)
Posle Mozzart Bet Superlige i Lige konferencije, fudbaleri Crvene zvezde večeras zapoičnju i treće ovosezonsko takmičenje. Protiv ubskog Jedinstva u gostima, od 19 časova, crveno-beli kreću u odbranu trofeja koji je već šest sezona u njihovom vlasništvu.
Dominacija Crvene zvezde domaćim fudbalom ogleda se kroz titule u prvenstvu, ali i podužem nizu bez poraza u drugom po važnosti domaćem takmičenju. Poslednji put kada je klub iz Ljutice Bogdan izgubio u kupu bio je 10. jun 2020. godne. Slavio je tada Partizan na svom stadionu sa 1:0, pogotkom Natha, da bi potom u finalu trofej osvojila Vojvodina. Posle toga kreće Zvezdina trijumfalna serija od čak 30 pobeda, uz 81 dat i 33 primljena gola.
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Na pobedničkom putu crveno-beli našli su se i Ubljani prošle sezone. Bilo je to u polufinalnom okršaju, takođe na stadionu Dragan Džajić gde će se i večeras sastati, a gosti iz Beograda pobedili su sa 2:1, golovima Učene i Duartea. Strelac za Jedinstvo bio je Nikola Paunović, kada je u 43. minutu odlično skočio ispred Miloša Veljkovića i poslao loptu iza leđa Omrija Glazera.
Mladi napadač, koji će uskoro napuniti 18 godina, ima iza sebe dve utakmice zaredom u Mozzart Bet Prvoj ligi u kojima je bio strelac (protiv Grafičara i Bora), ustalio se u startnoj postavi Ubljana i verovatno mu je Rijera saradnicima iz stručnog štaba posvetio posebnu pažnju kako ne bi bilo neplaniranih iznenađenja.
Paunović, inače Milanovčanin i dete Metalca, imao je fantastičan ulazak u seniorski fudbal pod vođstvom bivšeg trenera Jedinstva, Uroša Matića. Prošle sezone, u februarskom duelu sa Zemunom koji je sigurnim korakom grabio ka Mozzart Bet Superligi, dobio je priliku dvadesetak minuta pre kraja i sa dva gola anulirao prednost rivala za konačnih 2:2. Ukupno je za prvi tim Jedinstva odigrao 1.028 minuta (27 nastupa) tokom kojih je dao pet golova i asistirao za jedan.
S kim će danas Paunović voditi duele, teško je pretpostaviti. Navikao nas je Albert Rijera na česte promene sastava, a s obzirom da je razlika u kvalitetu ova dva tima ogromna, sigurno je da će ponovo kombinovati postavu i razigravati pojedine mlade igrače. Sa njima možda i Marka Arnautovića u startnoj postavi, kog je pohvalio za rad na treninzima u izjavi pred utakmicu.
"Arnautović dobro trenira. To je ono što stalno govorim igračima, kada dobro trenirate, to ne znači nužno da morate da postignete het-trik. Ne znači ni da ćete sa loptom uvek biti bolji od drugih. Važno je da pokazujete pravilan govor tela, dobar stav, intenzitet i da uvek dajete maksimum. Arnautović je igrač na kojeg računam. Ako to ne pokazujete, ne znači da više ne računam na vas, već da sami sebe ne stavljate u poziciju da budete u početnih jedanaest".
Najavio je Rijera i da ponovo neće igrati "roviti" Lukasen, kao ni prehlađeni Bukari.
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PAROVI 1/16 FINALA MOZZART BET KUPA SRBIJE
utorak
Mačva - Napredak 2:0 (1:0)
/Ristivojević 19, Pejović 75/
sreda
13.00
FAP Priboj - Spartak Subotica
(9.00) Grafičar (5.00) IMT (1.35)
Jedinstvo Kruševac - Javor Matis
(4.20) Vršac (3.50) OFK Beograd Mozzart Bet (1.88)
Sloven - Vojvodina
(6.00) Teleoptik (3.90) Mladost Lučani (1.60)
(3.35) Smederevo 1924 (3.45) TSC (2.15)
16.30
(3.70) Voždovac (3.40) Novi Pazar (2.05)
(4.90) Borac Čačak (3.60) Radnik (1.75)
(5.30) Loznica (3.60) Čukarički (1.70)
19.00
(75.0) Jedinstvo Ub (15.0) Crvena Zvezda (1.03)
04.novembar
Budućnost Krušik - Partizan
18.novembar
Dubočica - Radnički Niš
Zemun - Radnički 1923
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