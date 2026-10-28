Rijeri ponovo prilika da razigrava, odbrana da obrati pažnju na 17-godišnjaka

Na pobedničkom putu crveno-beli našli su se i Ubljani prošle sezone. Bilo je to u polufinalnom okršaju, takođe na stadionu Dragan Džajić gde će se i večeras sastati, a gosti iz Beograda pobedili su sa 2:1, golovima Učene i Duartea. Strelac za Jedinstvo bio je Nikola Paunović, kada je u 43. minutu odlično skočio ispred Miloša Veljkovića i poslao loptu iza leđa Omrija Glazera.

Mladi napadač, koji će uskoro napuniti 18 godina, ima iza sebe dve utakmice zaredom u Mozzart Bet Prvoj ligi u kojima je bio strelac (protiv Grafičara i Bora), ustalio se u startnoj postavi Ubljana i verovatno mu je Rijera saradnicima iz stručnog štaba posvetio posebnu pažnju kako ne bi bilo neplaniranih iznenađenja.

Paunović, inače Milanovčanin i dete Metalca, imao je fantastičan ulazak u seniorski fudbal pod vođstvom bivšeg trenera Jedinstva, Uroša Matića. Prošle sezone, u februarskom duelu sa Zemunom koji je sigurnim korakom grabio ka Mozzart Bet Superligi, dobio je priliku dvadesetak minuta pre kraja i sa dva gola anulirao prednost rivala za konačnih 2:2. Ukupno je za prvi tim Jedinstva odigrao 1.028 minuta (27 nastupa) tokom kojih je dao pet golova i asistirao za jedan.

S kim će danas Paunović voditi duele, teško je pretpostaviti. Navikao nas je Albert Rijera na česte promene sastava, a s obzirom da je razlika u kvalitetu ova dva tima ogromna, sigurno je da će ponovo kombinovati postavu i razigravati pojedine mlade igrače. Sa njima možda i Marka Arnautovića u startnoj postavi, kog je pohvalio za rad na treninzima u izjavi pred utakmicu.

"Arnautović dobro trenira. To je ono što stalno govorim igračima, kada dobro trenirate, to ne znači nužno da morate da postignete het-trik. Ne znači ni da ćete sa loptom uvek biti bolji od drugih. Važno je da pokazujete pravilan govor tela, dobar stav, intenzitet i da uvek dajete maksimum. Arnautović je igrač na kojeg računam. Ako to ne pokazujete, ne znači da više ne računam na vas, već da sami sebe ne stavljate u poziciju da budete u početnih jedanaest".

Najavio je Rijera i da ponovo neće igrati "roviti" Lukasen, kao ni prehlađeni Bukari.

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PAROVI 1/16 FINALA MOZZART BET KUPA SRBIJE

utorak

Mačva - Napredak 2:0 (1:0)

/Ristivojević 19, Pejović 75/

sreda

13.00

FAP Priboj - Spartak Subotica

(9.00) Grafičar (5.00) IMT (1.35)

Jedinstvo Kruševac - Javor Matis

(4.20) Vršac (3.50) OFK Beograd Mozzart Bet (1.88)

Sloven - Vojvodina

(6.00) Teleoptik (3.90) Mladost Lučani (1.60)

(3.35) Smederevo 1924 (3.45) TSC (2.15)

16.30

(3.70) Voždovac (3.40) Novi Pazar (2.05)

(4.90) Borac Čačak (3.60) Radnik (1.75)

(5.30) Loznica (3.60) Čukarički (1.70)

19.00

(75.0) Jedinstvo Ub (15.0) Crvena Zvezda (1.03)

04.novembar

Budućnost Krušik - Partizan

18.novembar

Dubočica - Radnički Niš

Zemun - Radnički 1923

Tekstilac - Železničar Pančevo