Mekinis: Kriv sam za odlazak, neka mi zvižde

Za Mekinisa, to je bila prekretnica - ostati u klubu u kojem se danima i nedeljama posle toga osećala atmosfera kao na sahrani, ili prihvatiti izazov. Otići u Glazgov i postati menadžer Rendžersa. Prihvatio je ovo drugo, ali kaže da zbog toga pomalo oseća krivicu.

Svestan je novi strateg policajaca da na Tajnkaslu, gde je prošle godine bio apsolutni heroj, neće biti toplo dočekan. Mnogi navijača Hartsa nisu spremni da mu oproste "izdaju".

"Nada je bila da ću izaći na terenu, pozdraviti navijače i da će mi oni odgovoriti tako, ali to se neće dogoditi. I to potpuno razumem. Dopada mi se to vreme koje sam proveo u Hartsu. Bilo je kratko, ali moj Harts je bio pravo osveženje za škotski fudbal prošle sezone. Uživam u onom što smo postigli, to pokazuje šta sve može da se uradi iako nemate novca koliko Rendžers i Seltik, bio sam ponosan na naš učinak. Tim koji je pre toga bio u donjoj polovini tabele, da dođe do 80 poena, osetio sam na kraju da smo doživeli nepravdu. Ipak, znam da mi neće prirediti sjajan doček i prihvatam to", kaže Mekinis.

21.00: (3,80) Harts (3,50) Rendžers (1,87)

Jasno je da je svima u Hartsu teško pao taj gubitak trona u poslednjem kolu, ponajviše Mekinisu.

"Mnogo smo patili na kraju. Bio je osećaj kao da smo u žalosti. Možda zvuči preterano, ali tako smo osećali. U prvom delu sezone svi smo se držali jedan uz drugog, osećali smo da je tako potrebno. Tako da osećam krivicu što sam morao da donesem odluku da li da odem ili ostanem", dodao je Mekinis.

On je rešio da napusti Harts samo koju nedelju pošto je to uradio vođa tima, napadač Lorens Šenklend, koji sada igra u timu Rendžersa.

"Sećam se kako sam se osećao tada. Osetio sam se pomalo izneverenim, pomalo sam bio ravnodušan. Razumeo sam sve kada sam krenuo njegovim stopama par nedelja kasnije. To kako će me dočekati sada, reklo bi se da sam sve zaslužio, ali ništa neće promeniti oko toga šta osećam prema Hartsu. Osetim i dalje tu nepravdu, trebalo je da osvojimo titulu. Želeo sam da budem menadžer koji je uzeo titulu, a da nije neko od aktera Old Firma. Da nije bilo nekoliko spornih odluka protiv, mislim da bismo je osvojili", uveren je Mekinis.

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Sada je na njemu da u 11. kolu Premijer lige Škotske pobedi Harts, ali kao menadžer Rendžersa. Ekipa iz Glazgova je na drugom mestu, ima četiri boda manje od vodećeg Seltika, ali i istu toliku prednost u odnosu na Harts, koji sa klupe sada predvodi Belgijanac Vuter Vranken.

Trener Hartsa neće moći da računa na čak osmoricu igrača zbog povrede, tako da će tim koji će izvesti biti daleko drugačiji od onog koji je Derek Mekinis vodio prošle godine. Gosti po njemu, neće imati tu prednost da dobro poznaju protivnika.

"Ne znam, to morate da pitate Dereka, ali mi sad igramo potpuno drugačije. Mnogi koji sada igraju su prošle godine bili na klupi. Čak i oni koji su bili važni na početku sezone sada ne igraju ili nisu igrali previše prošle godine. Ove godine napravili su iskorak i srećan sam zbog toga. Sve je u analizi toga, kakvi smo mi sada i kakvi su oni. Rendžers ima dobar tim, tu je ogroman individualni kvalitet i razlika u budžetu. Ali na terenu je 11 protiv 11. Mislim da će krenuti agresivno i moramo da budemo spremni", poručio je trener Hartsa.

Istina je da forma Hartsa nije najbolja. Posle debakla u Glazgovu sa Seltikom (7:1), usledio je poraz od Trabzona u Ligi konferencije (0:2), ali potom i pobeda nad Madervelom u gostima (2:0).

Za razliku od njih, Rendžers je u seriji od devet mečeva bez poraza, ima osam pobeda i remi.

ŠKOTSKA 1, 11. KOLO

Sreda

20.45: (1,93) Dandi (3,45) Kilmarnok (3,70)

20.45: (1,22) Seltik (6,25) Dandi Junajted (10,0) MOZZART RELAX

20.45: (3,00) Sent Miren (3,40) Hibernijan (2,20)

20.45: (2,00) Aberdin (3,35) Falkirk (3,50)

20.45: (2,45) Sent Džonston (3,25) Madervel (2,75)

21.00: (3,80) Harts (3,50) Rendžers (1,87)

*** kvote su podložne promenama