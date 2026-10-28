Stigla unosna ponuda posle Zvezde

Makabi, koji je na 18. mestu, ima skor od dve pobede i šest poraza, isto kao Bajern Minhen i Pariz. Prošle sezone završio je na 18. poziciji sa učinkom od 13 pobeda i 25 poraza. Ne deluje da idu u dobrom pravcu ove sezone. U španskom prvenstvu Baskonija je bolje počela sezonu i ima skor od dve pobede i tri poraza, što je trenutno dovoljno za treće mesto, iza Tenerifa i Real Madrida, koji ima pet pobeda iz pet utakmica. Prošle sezone Baskonija je eliminisana u četvrtfinalu, pošto je izgubila seriju protiv Huventuda. I jedni i drugi nisu imali nešto blistave sezone - mada Makabi je osvojio titulu, ove su možda i još gori, posebno Baskonija, pa bi trebalo nešto da se promeni u obe ekipe.

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Zato je Baskonija rešila da krene po Sorkina, koji u dosadašnjem delu Evrolige beleži prosečno 10,4 poena, 2,2 skoka i skoro jednu asistenciju po utakmici. On se smatra jednim od ključnih igrača Makabija i jednim od zaštitnih lica kluba, a bio je i među najboljim igračima u finalnoj seriji protiv Hapoela iz Tel Aviva prošle godine. Posebno se istakao odlučujućim košem u četvrtoj utakmici.

Ipak, nakon osvajanja titule došlo je do nesporazuma između Sorkina i Makabija u vezi sa novim, finansijski poboljšanim ugovorom. Igrač nije smatrao da su početne ponude kluba odgovarajuće. Na kraju je Makabi pre otprilike mesec dana dostavio novu, poboljšanu ponudu vrednu 1.600.000 dolara po sezoni, posle čega su dve strane potpisale ugovor koji važi do 2030. godine.

Retko se u košarci 'razbijaju' ti ugovori i dolazi do otkupa, mada ako je Baskonija baš 'zapela' i imaju novca, nije nemoguće da Makabi možda nešto i razmotri, ako stigne nova ponuda.