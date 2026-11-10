Minutaža kod Rijere: Ivanić na 15, Katai na 17, Arnautović na 20. mestu

Da je Rijera potpuno transformisao tim pokazuje i činjenica da se među prvih 10 igrača sa najvećom minutažom nalaze dvojica igrača koja su sezonu započela u sada već čuvenom „kavezu“, a to su Matej Gaštarov i Tomas Handel, koji su doživeli potpuni preporod dolaskom Španca. Mladom Makedoncu se karijera preokrenula na glavačke, s obzirom da je izuzetno kratkom periodu od igrača iz drugog plana stigao do nosioca igre, što pokazuju i minuti. Nalazi se odmah iza Mateusa sa 1.221 provedenim minutom na terenu. Među igračima sa četvorocfrenom minutažom nalaze se još Vasilije Kostov (1.070 minuta) i stari Rijerin poznanik iz Olimpije, Timi Maks Elšnik (1.034).

Među igračima po Rijerinim merilima spadaju i Stefan Gudelj (991 minut), Juta Nakajama (990) i, naravno, Rade Krunić. Iskusni vezista iz Foče ima samo 796 minuta kod Rijere, ali su za to pre svega odgovorni problemi sa povredom koje je imao u uvodnom delu sezone. Zanimljivo, na visokom osmom mestu po minutaži nalazi se Miloš Veljković (795 minuta), iako nekadašnji igrač Verdera nije u prvom planu kod Španca. U „top 10“ su još pomenuti Handel (717) i Bamba Dijeng (641), a može se reći da rapidnim koracima napreduje Vladimir Lučić, koji se velikim požrtvovanjem izborio za važnu ulogu u timu.

Pomenuta transformacija tima od strane Alberta Rijere može se ogledati i kroz minute koje su upisali doskorašnji nosioci igre i lideri u svlačionici. Kapiten Mirko Ivanić je tek na 15. mestu po minutaži (578), ali se te brojke mogu posmatrati i kroz prizmu problema sa povredom koje je vezista iz Bačkog Jarka imao nakon prethodne reprezentativne pauze. Sa druge strane, minuti koje su upisali Aleksandar Katai i Marko Arnautović u potpunosti se tiču viđenja šefa struke. Katai je kod Rijere upisao 10 nastupa i ukupno 531 minut, po čemu se nalazi na 17. mestu, dok je Arnautović na 20. poziciji sa 504 upisana minuta. Od igrača koji su imali važnu ulogu kod Dejana Stankovića na početku sezone u drugom planu se sada nalazi i Mohamed Abu Fani, koji je kod Rijere igrao na devet utakmica ili 505 minuta.

Kako se može zaključiti na osnovu dosadašnje prakse, Albert Rijera neće odustati od svojih principa, a i ekipu u narednom periodu doselektiraće na osnovu svog viđenja igre. Mesto u timu će sačuvati samo oni igrači koji mogu da odgovore na njegove zahteve.