Ko drugi? Dončić igrač nedelje sa prosekom od 45 poena

Dončić je prethodne nedelje prosečno beležio ravno 45 poena u proseku uz sedam skokova i 8,3 asistencije po utakmici. Posebno se ističe njegova utakmica protiv Portlanda kome je dao 53 poena u NBA kupu.

Pored njega, glasove su dobili Deni Avdija (Portland), Lamelo Bol (Minesota), Stef Kari (Golden Stejt), Šej Gildžes Aleksander (Oklahoma), Viktor Vembanjama (San Antonio) i njegov saigrač iz LA Lejkersa Ostin Rivs. Zanimljivo, Nikola Jokić nije dobio nijedan glas.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Što se tiče Bransona, on je prošle nedelje imao 27,7 poena, 3,3 skoka i 6,3 asistencije po utakmici. Impresivnije od njegovih brojki jesu pobede Njujork Niksa koji su lošije započeli sezonu, a onda u poslednjih sedam dana vezali tri pobede i u derbiju Istoka rutinski pobedili Klivlend Kavalirse.

Pored Bransona, glasove su dobili Nikil Aleksander Voker (Atlanta), Janis Adetokunbo (Majami), Klej Tompson (Majami), Džejlen Braun (Filadelfija) i Karl Entoni Tauns takođe iz Njujorka.

NBA - utorak na sredu

01.30: (1.03) Njujork (28.0) Milvoki (13.0)

02.00: (2.10) Filadelfija (15.0) Boston (1.90)

03.00: (4.70) Juta (17.0) Majami (1.25)

03.00: (1.60) Finiks (16.0) LA Klipers (2.65)

04.00: (3.20) Sakramento (16.0) Orlando (1.45)

05.00: (2.40) Portland (15.0) Oklahoma (1.70)

***Kvote su podložne promenama