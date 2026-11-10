Ko drugi? Dončić igrač nedelje sa prosekom od 45 poena
Vreme čitanja: 2min | uto. 10.11.26. | 09:55
Na Istoku se istakao Džejlen Branson
Brojevi Luke Dončića od starta sezone su impresivni. Imao je on već u karijeri periode kada je izgledao nezaustavljivo, međutim ovaj je nekako upečatljiviji. Moguće jer nosi dres Los Anđeles Lejkersa.
Mnogo toga donosi igranje u Kaliforniji, pa tako i medijsku pažnju i nagrade. I kako je NBA liga objavila, Dončić je proglašen za igrača nedelje na Zapadu, dok je Džejlen Branson poneo tu nagradu na Istoku.
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Dončić je prethodne nedelje prosečno beležio ravno 45 poena u proseku uz sedam skokova i 8,3 asistencije po utakmici. Posebno se ističe njegova utakmica protiv Portlanda kome je dao 53 poena u NBA kupu.
Pored njega, glasove su dobili Deni Avdija (Portland), Lamelo Bol (Minesota), Stef Kari (Golden Stejt), Šej Gildžes Aleksander (Oklahoma), Viktor Vembanjama (San Antonio) i njegov saigrač iz LA Lejkersa Ostin Rivs. Zanimljivo, Nikola Jokić nije dobio nijedan glas.
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Što se tiče Bransona, on je prošle nedelje imao 27,7 poena, 3,3 skoka i 6,3 asistencije po utakmici. Impresivnije od njegovih brojki jesu pobede Njujork Niksa koji su lošije započeli sezonu, a onda u poslednjih sedam dana vezali tri pobede i u derbiju Istoka rutinski pobedili Klivlend Kavalirse.
Pored Bransona, glasove su dobili Nikil Aleksander Voker (Atlanta), Janis Adetokunbo (Majami), Klej Tompson (Majami), Džejlen Braun (Filadelfija) i Karl Entoni Tauns takođe iz Njujorka.
NBA - utorak na sredu
01.30: (1.03) Njujork (28.0) Milvoki (13.0)
02.00: (2.10) Filadelfija (15.0) Boston (1.90)
03.00: (4.70) Juta (17.0) Majami (1.25)
03.00: (1.60) Finiks (16.0) LA Klipers (2.65)
04.00: (3.20) Sakramento (16.0) Orlando (1.45)
05.00: (2.40) Portland (15.0) Oklahoma (1.70)
***Kvote su podložne promenama