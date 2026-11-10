Zanimljiv Flikov izbor za Barsinog novog štopera...

Posle konsultacija sa Flikom, Portugalac je, tvrdi Pletenberg, odredio primarnu metu - to je nekadašnji stub odbrane šampionskog Leverkuzena. Ta je u Minhen stigao kao slobodan igrač, posao odrađuje korektno, ali ništa više od toga. Interno, Maks Eberl sa saradnicima radi na pronalaženju novog partnera Dajou Upamekanu (već se šuška o nekim imenima), međutim pitanje je koliko je realno da se Bajern odrekne startnog štopera usred sezone.

Ono na šta novinar Skaja skreće pažnju jeste činjenica da je menadžer Jonatana Ta Izraelac Pini Zahavi, koji se ne kotira baš najbolje u Bavarskoj, dok je sa Đoanom Laportom u odličnim odnosima.

"U Bajernu su trenutno stava da Ta nije na prodaju u januaru, mada ostaje pitanje šta će se desiti na leto. Zasad, u Minhenu ne žele da oslabe nijednu ključnu poziciju u timu, jer veruju da ove sezone mogu sve da osvoje".

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Zanimljivo da su u Minhenu tokom leta želeli da se reše Korejca Kima. Nisu u tome uspeli, a onda se dogodilo da je ovaj odigrao najbolja tri meseca otkako je stigao iz Napolija. Potpuno neočekivano, sada je izlaznim vratima, izgleda, bliži Ta.

Podsetimo, Barselona je letos iz Borusije Dortmund pazarila Karima Adejemija za 22.000.000 evra. U Flikovom mandatu iz Bundeslige stigao je i Dani Olmo (leto 2024) za 61.000.000.