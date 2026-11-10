Tavernes gori od uzbuđenja, šestoligaš domaćin Valensiji na Mestalji

Kao i svako manje mesto i provincijski klub i Tavernes ima svoje "fudbalske rituale". Stručni tim i igrači pred svaki meč skupljaju se u lokalnom Avenida baru, gde kuju plan i odlaze na odigravanje utakmica. Tako će biti i ovog popodneva, ali s dolaskom nešto ranije, od 17.30, jer i meč sa Valensijom nije mala stvar.

Edu Palomares, zvani Tomaka, trener je Tavernesa i on objašnjava kako će se on i igrači pripremati za istorijski okršaj sa Slepim miševima.

"Normalno, ako usput možemo da pokupimo nekog od igrača, to i uradimo. Ipak, sada smo zamolili sve da sami dođu na mesto okupljanja i to u 17.30. Nešto ranije nego inače, jer će biti komplikovano doći do Valensije, ko zna kakav može da bude saobraćaj. Sa mnogo entuzijazma odlazimo na Mestalju", kaže Palomares.

19.00: (11,0) Pamplona (6,25) Eibar (1,20)

Meč je trebalo da se odigra znatno ranije, ali je morao da bude odložen. To je samo dodatno pojačalo nestrpljenje kod svih u Tavernesu.

"Svi su bili spremni i željni da počne meč. Odlaganje je poremetilo planove mnogih navijača koji su uzimali i slobodan dan kako bi došli da podrže tim. Bez obzira na to, mislim da će isti broj ljudi doći i ovog puta. Zaista svi jedva čekaju početak meča", kaže trener španskog šestoligaša.

Kao i igrači, i Palomares je amater i mora da radi i druge stvari mimo fudbala da bi zaradio za život. On je vozač u lokalnoj kompaniji za čišćenje. Čim završi smenu, odlazi u klub i posvećuje se fudbalu.

"Dali su mi slobodan dan. Prvo moram da odvezem ćerku na fakultet, jer je u toku železnički štrajk, tako da će biti naporan dan. Posle toga sledi kafa sa prijateljima, priča o utakmici, ručak, sve kao i obično", dodao je Palomares.

U te dve nedelje pauze imao je više vremena da prostudira igru protivnik i isplanira taktiku ekipe koju vodi tek nešto duže od tri nedelje, jer pokušava da izvuče ekipu iz opasne zone u Ligi komunitat.

"Do petka nismo znali da li ćemo igrati meč za bodove sa Rajo Ibenseom, tek posle su nam javili za odlaganje. Planirali smo normalno, ali kada smo čuli da meča neće biti, odmah smo se okrenuli Valensiji. Šta ću reći igračima? Vrlo je prosto, rekao sam im da uživaju, da zapamte to iskustvo i da se takmiče sa puno entuzijazma. Šta god da se desi, da ne odustaju. Ne želimo da budemo nervozni i da ne uživamo u prilici, jer nervoza te sprečava da budeš fokusiran na igru. Dovoljno teško je samo to što igramo protiv kluba iz top divizije", dodao je Palomares.

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Svestan je da se šanse njegovog tima da iznenadi Valensiju mere u promilima, ali neće tako lako odustati.

"Znamo da igramo protiv profesionalaca koji zarađuju za život igrajući fudbal, ali ponekad uzbuđenje zbog ovakve utakmice učini da igrate drugačije. Naš plan je da se držimo što je duže moguće, da ne primimo gol i pokušamo da dođemo do neke prilike. Daćemo sve, za nas je i sam ovaj meč razlog da slavimo. Kada se nešto zove istorijskim, svi žele da prisustvuju tome. Ne znam koliko ćemo karata imati na raspolaganju, ali mislim da će mnogo ljudi iz mesta doći na utakmicu", zaključio je trener Tavernesa.

Što se tiče Valensije, za nju ovaj susret dolazi posle poraza kod kuće od Reala (0:3). Trener Havijer Agire je na kormilu ekipe na poslednjih pet utakmica, Valensije je u tom periodu uzela pet bodova, ali je imala teške mečeve sa Viljarealom, Atletik Bilbaom i Realom.

Meksički trener kaže da "efekat Agire" još nije stupio na snagu i da je pred njim pravi izazov. U međuvremenu, moraće da prebrode prvu prepreku u Kupu kralja, pošto je Tavernes izabrao da bude domaćin baš na stadionu Valensije.

"Svakako bi nam bilo teže da smo morali da igramo tamo. Pre svega, drugačiji su uslovi, logično je da to nisu najbolje vrste terena, gde lopta odskače i teže je kontrolisati. Morali bi da treniramo na drugačijoj vrsti podloge, morali bi da se mnogo prilagođavamo kao i uvek kada odlazite na nepoznat teren. Oni su rado pristali da budu domaćin na Mestalji, što je dobro, jer će doći više ljudi i biće festivalska atmosfera. Igra se samo jedan meč, tako da moramo da odradimo posao. Ipak, u Kupu kralja bilo je mnogo iznenađenja kojih se svi sećamo. Nagrada u ovom takmičenju je igranje za trofej Superkupa. Generalno, ovo je vrlo atraktivno takmičenje", poručio je trener Valensije.

Ono što je jasno je da Valensija neće potceniti protivnika.

"I oni su tim koji moramo da poštujemo. Igraju fudbal u svojoj ligi, izvukli smo baš njih, a mora da su i oni uradili nešto dobro kada su se namerili na nas. To su mečevi koji se pamte do kraja života. Kada sam ja bio mlad, igrao sam protiv Maradone, Platinija i to nikad neću zaboraviti. To je uzbuđenje koje vam donosi fudbal. Moramo doigrati ozbiljno, poštovati protivnika i izvesti na teren najbolje igrače. Moramo da budemo na najvišem nivou", zaključio je Agire.

KUP KRALJA, 1. KOLO

Utorak

19.00: (30,0) Anaitasuna (13,0) Alaves (1,03)

19.00: (11,0) Pamplona (6,25) Eibar (1,20)

20.00: (4,00) Mihas Lagunas (3,45) Haen (1,85)

20.00: (16,0) Valderas (7,50) Leganes (1,13)

20.00: (3,25) Amorebijeta (3,35) Logronjes (2,10)

21.00: Tavernes - Valensija

Četvrtak

19.00: (16,0) Tarankon (9,00) Levante (1,10)

19.00: (16,0) Artistiko (8,00) Betis (1,12)

*** kvote su podložne promenama