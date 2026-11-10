Baskonija na kolenima pred dolazak u Beograd! Duguje skoro 3.000.000 evra

Ovo je samo nastavak skupocenih i drastičnih rezova u Vitoriji. Pre Galbijatija, rukovodstvo Baskonije otpustilo je i proslavljenog stratega Pabla Lasa, kome je moralo da bude isplaćeno čak 500.000 evra uprkos tome što je odrađena tek prva od dve garantovane godine iz njegovog ugovora. Tako su dvojica smenjenih trenera zbirno olakšala klupsku kasu za 800.000 evra, s tim što je isplata na jedvite jade dogovorena u ratama kako bi se barem malo smanjio trenutni ubičani pritisak na budžet.

Ipak, ubedljivo najveći udarac na klupske finansije zadao je razlaz sa dosadašnjom prvom zvezdom i motorom tima, Markusom Hauardom! Ubitačni bek je napustio Španiju i potpisao za Zenit Sankt Peterburg, a Baskonija se obavezala da mu na ime raskida ugovora (koji je važio još pune dve godine) isplati astronomskih dva miliona evra!

Kada se podvuče crta i sabere celokupna šteta, obaveze Baskonije samo na ime raskida ugovora sa Lasom, Galbijatijem i Hauardom dostižu nerealnu cifru od skoro 2.800.000 evra! Novi kormilar Velimir Perasović u nastavku sezone ima nimalo lak zadatak da zbije redove, kako u svlačionici, tako i u upravi.