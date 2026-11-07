Minuti delili Zemun da se oslobodi fenjera, VAR nije bio naklonjen IMT-u

Iako je bio veliki favorit na otvaranju 15. kola, IMT je imao mnogo sreće da ostane neporažen. Doduše, moramo da napomenemo da u nekoliko situacija sudije iz VAR sobe Srđan Jovanović i Dragan Bogićević nisu bili naklonjeni Traktoristima, pa je tako poništen jedan crveni karton Zemunaca i uz to nije dosuđen potencijalni jedanaesterac gostima u 93. minutu posle igranja rukom Milana Sprema .

Malo je nedostajalo da se Zemun barem na kratko oslobodi fenjera u Mozzart Bet Superligi. Vodio je ove subote protiv IMT-a u Ubu, ali nije zadržao prednost posle još jednog bespotrebno dobijenog crvenog kartona, petog u sezoni – 1:1 (0:0).

Ovako, beogradske komšije su podelile bodove posle golova najboljeg pojedinca meča Nemanje Kalata u 51, odnosno junaka IMT-a Ismaila Kasasa u 87. minutu. Tokom većeg dela utakmice IMT je bio taj koji je imao loptu u svom posedu. Svesno su se izabranici Đorđija Mojsova opredelili za to da stanu u niski blok, sa pet igrača u poslednjoj liniji, pa da čekaju priliku za kontranapade preko hitrih Kalata i Nemanje Belakovića. Ovaj drugi nijednom nije uspeo da pobegne čuvarima, ali zato je Kalat pravio ogromne probleme Novobeograđanima.

Prvi put već u 15. minutu, kada se posle akcije po desnom krilu lepim potezom oslobodio Vasilija Novičića i izborio za poziciju za šut. Uputio je snažan udarac, ali Ognjen Čančarević je reagovao fenomenalno i paradom je odbranio. U 23. minutu videli smo prvu situaciju u kojoj se oglasila VAR soba. Bio je Dimitrije Tabaković neoprezan na sredini terena, pobegla mu je lopta, a on je u pokušaju da je pokupi uklizao. Umesto nje, zakačio je Žozuea Tijendrebeoga po nozi, a kako se sve to dešavalo ispred Nenada Minakovića glavni arbitar je odmah izvadio crveni karton i pokazao vezisti Zemuna ka svlačionici. Međutim, iz VAR sobe su pozvali Minakovića da ponovo pogleda snimak. Posle kraćeg premišljanja poništio je svoju odluku i zamenio karton za žuti, pa je domaćin ostao sa 11 igrača na terenu. I to je bila verovatno ključna odluka na utakmici.

Jer, u 51. minutu je prva ozbiljna šansa u drugom poluvremenu nastala baš preko Tabakovića. Krilni napadač IMT-a Karl Fabijen je driblao u šesnaestercu, prelako je pao u pokušaju da inscenira jedanaesterac. Minaković se nije oglasio, Tabaković je pokupio loptu i povukao kontranapad. Poslao je pravovremeno dodavanje iza leđa Sisaka i Martosa, Kalat je uspeo da im pobegne i izbije sam pred golmana Čančarevića. Reprezentativac Jermenije je bio nemoćan i Zemun je poveo. Posle toga je IMT krenuo malo odlučnije ka golu Miša Dubljanića, ali crnogorski golman je bio odličan. Zaustavio je pokušaje Tijendrebeoga i rezerviste Fransoe Kamana. Tabaković ipak nije uspeo da izbegne isključenje. Napravio je glupost u 68. minutu, neoprezno i nepotrebno je nagazio Novičića kraj aut linije, a ovog puta VAR nije mogao da ga spase.