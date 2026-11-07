Minuti delili Zemun da se oslobodi fenjera, VAR nije bio naklonjen IMT-u
Vreme čitanja: 10min | sub. 07.11.26. | 14:57
U uzbudljivom meču na otvaranju 15. kola Mozzart Bet Superlige podela bodova u Ubu – 1:1 (0:0)
Malo je nedostajalo da se Zemun barem na kratko oslobodi fenjera u Mozzart Bet Superligi. Vodio je ove subote protiv IMT-a u Ubu, ali nije zadržao prednost posle još jednog bespotrebno dobijenog crvenog kartona, petog u sezoni – 1:1 (0:0).
Iako je bio veliki favorit na otvaranju 15. kola, IMT je imao mnogo sreće da ostane neporažen. Doduše, moramo da napomenemo da u nekoliko situacija sudije iz VAR sobe Srđan Jovanović i Dragan Bogićević nisu bili naklonjeni Traktoristima, pa je tako poništen jedan crveni karton Zemunaca i uz to nije dosuđen potencijalni jedanaesterac gostima u 93. minutu posle igranja rukom Milana Sprema.
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Ovako, beogradske komšije su podelile bodove posle golova najboljeg pojedinca meča Nemanje Kalata u 51, odnosno junaka IMT-a Ismaila Kasasa u 87. minutu.
Tokom većeg dela utakmice IMT je bio taj koji je imao loptu u svom posedu. Svesno su se izabranici Đorđija Mojsova opredelili za to da stanu u niski blok, sa pet igrača u poslednjoj liniji, pa da čekaju priliku za kontranapade preko hitrih Kalata i Nemanje Belakovića. Ovaj drugi nijednom nije uspeo da pobegne čuvarima, ali zato je Kalat pravio ogromne probleme Novobeograđanima.
Prvi put već u 15. minutu, kada se posle akcije po desnom krilu lepim potezom oslobodio Vasilija Novičića i izborio za poziciju za šut. Uputio je snažan udarac, ali Ognjen Čančarević je reagovao fenomenalno i paradom je odbranio.
U 23. minutu videli smo prvu situaciju u kojoj se oglasila VAR soba. Bio je Dimitrije Tabaković neoprezan na sredini terena, pobegla mu je lopta, a on je u pokušaju da je pokupi uklizao. Umesto nje, zakačio je Žozuea Tijendrebeoga po nozi, a kako se sve to dešavalo ispred Nenada Minakovića glavni arbitar je odmah izvadio crveni karton i pokazao vezisti Zemuna ka svlačionici.
Međutim, iz VAR sobe su pozvali Minakovića da ponovo pogleda snimak. Posle kraćeg premišljanja poništio je svoju odluku i zamenio karton za žuti, pa je domaćin ostao sa 11 igrača na terenu. I to je bila verovatno ključna odluka na utakmici.
Jer, u 51. minutu je prva ozbiljna šansa u drugom poluvremenu nastala baš preko Tabakovića. Krilni napadač IMT-a Karl Fabijen je driblao u šesnaestercu, prelako je pao u pokušaju da inscenira jedanaesterac. Minaković se nije oglasio, Tabaković je pokupio loptu i povukao kontranapad. Poslao je pravovremeno dodavanje iza leđa Sisaka i Martosa, Kalat je uspeo da im pobegne i izbije sam pred golmana Čančarevića. Reprezentativac Jermenije je bio nemoćan i Zemun je poveo.
Posle toga je IMT krenuo malo odlučnije ka golu Miša Dubljanića, ali crnogorski golman je bio odličan. Zaustavio je pokušaje Tijendrebeoga i rezerviste Fransoe Kamana.
Tabaković ipak nije uspeo da izbegne isključenje. Napravio je glupost u 68. minutu, neoprezno i nepotrebno je nagazio Novičića kraj aut linije, a ovog puta VAR nije mogao da ga spase.
Sa igračem manje Zemun je umalo stigao i do drugog gola. Nikola Dovedan je na sličan način kao kod pogotka proigrao Kalata, koji je ponovo pobegao štoperima IMT-a. Izbio je ponovo pred Čančarevića, ali golman gostiju mu je dobro zatvorio ugao i šut je bio neprecizan. Verovatno je i umor uticao na to.
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Posle toga se meč uglavnom igrao oko šesnaesterca Zemuna. Danijel Agaova je propustio dve prilike glavom, jednu dobru i ovog popodneva vrlo dekoncentrisani Keita, ali domaćin na kraju ipak nije izdržao.
U 87. minutu je Kamano centrirao sa levog krila. Ognjen Ilić i Vasilije Bakić nisu dobro komunicirali, obojica su ostavili samog Ismaila Kasasa, koji se snašao i desnom nogom savladao Dubljevića.
Posle toga je mogao IMT i do preokreta. U 93. minutu je posle šuta iz šesnaesterca lopta pogodila Sprema u ruku. Iz VAR sobe procenili da to nije za penal, pa je posle još jedne prilike za Tijendrebeoga utakmica završena.
Zemun je i dalje poslednji na tabeli, ali ovo mu je druga uzastopna utakmica na kojoj je bio domaćin da je ostao neporažen, posle pobede nad Mačvom. IMT je pak stigao do 23. boda i još uvek je u poziciji da se plasira u plej-of.
ZEMUN – IMT 1:1 (0:0)
/Kalat 51 – Kasas 87/
Stadion: “Dragan Džajić” (Ub)
Sudija: Nenad Minaković
Žuti kartoni: Tabaković, Parađina, Kalat (Zemun), Agahova (IMT)
Crveni karton: Tabaković (Zemun) u 68. minutu
Zemun (5-3-2): Dubljević 6,5 – Parađina 6,5 (od 81. Jovanović), Stoimenovski 6, Ostojić 6, Bakić 6, Spremo 6 – Ljubomirac 6 (od 81. Jokić), Tabaković 6, Ilić 5,5 – Belaković 5,5 (od 62. Dovedan 6), Kalat 7 (od 73. Milošević)
IMT (4-1-4-1): Čančarević 6,5 – Kasas 7, Sisoko, 5,5 Martos 6, Gutić 6 (od 73. Radivojević) – Novičić 6 – Fabijen 5,5 (od 58. Agaova 6), Cojić 6 (od 58. Kamano 6,5), Tijendrebeogo 6,5, Glišić 6 (od 87. Radočaj) – Keita 5
Igrač utakmice: Nemanja Kalat (Zemun) 7
MOZZART BET SUPERLIGA, 15. KOLO
Subota
Zemun - IMT 1:1 (0:0)
/Kalat 51 - Kasas 87/
15.00 (1.70) Čukarički (4.00) Radnički Niš (4.60) - MOZZART RELAX
17.00 (2.00) Železničar Pančevo (3.70) Radnički Kragujevac (3.50) - MOZZART RELAX
Nedelja
13.00 (1.85) Novi Pazar (3.60) Mladost Lučani (4.10) - MOZZART RELAX
13.00 (2.20) Radnik Surdulica (3.60) OFK Beograd Mozzart Bet (3.10) - MOZZART RELAX
17.00 (1.25) Partizan (5.60) Mačva (11.0) - MOZZART RELAX
19.00 (3.80) Vojvodina (4.50) Crvena zvezda (1.80) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama