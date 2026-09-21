Paunović prekomandovao Bukinca u A tim umesto Terzića

Paunović nije mnogo oklevao oko toga koga da pozove umesto Terzića , pa je samo povukao Bukinca iz U21 selekcije. Bek Jang Bojsa je odigrao tri meča za Srbiju i sva tri pod dirigentskom palicom novog selektora: protiv Španije, Saudijske Arabije i Meksika.

Bukinac je, inače, imao težak vikend, pošto ga je trener Jang Bojsa zamenio posle 24 minuta igre protiv Serveta.

„Stvarno mi je žao igrača, ali smatram da sam uradio ispravnu stvar. Imao sam utisak da ga protivnik drži u šaci, što je i naš igrač sam primetio i to ga je uznemirilo“, pričao je Đerardo Seoane posle utakmice, na pitanje zašto je zamenio Bukinca.

A zanimljivo je da je igrač koji je srpskog reprezentativca nadigrao u ta 24 minuta još jedan bivši fudbaler Vojvodine, iskusni Miroslav Stevanović.

Kada je konkurencija za mesto levog beka za mečeve sa Grčkom, Holandijom (dva puta) i Nemačkom, pored Stefana Bukinca na raspolaganju Paunoviću je Petar Sukačev, sadašnji fudbaler Vojvodine.