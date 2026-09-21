Alimpijević: Turska zaslužuje tri tima u Evroligi

Najavio je srpski trener utakmicu sa Fenerbahčeom.

"Veoma smo srećni i ponosni što smo ovde. To je pokazatelj da smo uradili veoma dobar posao. Sutra ćemo na utakmici dati sve od sebe. Četiri ili pet puta smo se u finalima sastajali sa Fenerbahčeom. Očekuje nas zaista kvalitetan protivnik prema kojem moramo da imamo veliko poštovanje. Svesni smo koliko je 39. Kup predsednika Republike Turske prestižno takmičenje u ovoj zemlji. Na neki način, igranje u ovom finalu predstavlja nagradu za ono što smo uradili prošle sezone", započeo je Alimpijević.

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Nisu se još ekipe uigrale, jasno je to svima, pa i Dušanu Alimpijeviću.

"Možda sutra ni jedna ni druga ekipa neće prikazati najbolju ili najlepšu košarku. Sezona je tek počela i još nismo završili pripreme. Ali upravo to ovo finale čini zanimljivim. Iako još nismo dostigli željeni nivo forme, obe ekipe će pokušati da pruže maksimum. Mislim da će ključni faktor biti karakter koji ćemo pokazati na terenu".

Trenutno stanje turske košarke je odlično i zasluženo imaju tri ekipe u Evroligi.

"Pošto smo u Evroligi, nemamo pritisak. Naprotiv, osećamo zadovoljstvo i sreću. Kada vidimo koliko se u Turskoj ulaže u košarku, mislim da je ovo zemlja koja zaslužuje da ima tri predstavnika u Evroligi. Ovde ne govorim samo o Bešiktašu. Čak i da mi nismo uspeli, smatrao sam da bi trebalo da postoji i treći turski klub koji bi predstavljao ovu zemlju u Evroligi", zaključio je.

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Bešiktaš prvu utakmicu igra u petak (19.00) pred svojim navijačima, dok će Fenerbahče takođe kod kuće odmeriti snage sa Virtusom iz Bolonje (19.45)