Regionalni fudbal: Publike fali, zajednička liga nije rešenje; Liga konferencije je spas

Jedna od ideja u Srbiji je dozvola točenja (alkoholnog) piva na stadionoma. "To je aktuelna ideja poslednjih godinu i nešto dana, potrebne su izmene zakona na čemu FSS radi sa određenim ministarstvima... Izgubili smo ljude koji dolaze redovno na stadion i pokušavamo da radimo na tome da ih vratimo. Ali to je projekat od više godina, а klubovi su nestrpljivi. Ipak, slika sa naših terena je generalno mnogo bolja nego što je bila. Dobra stvar je uvođenje VAR-a, unapređena je infrastrukura, tereni su bolji i sada je slika ja mnogo lepša. Liga je dosta gledana na televiziji i to znači da potencijal za povećanje posete postoji. Marketing i prodaja karata su jako bitni segmenti za finansije kluba, а kod nas je to zapostavljeno", objasnio je Darko Ramovš i dodao da bi uslovi koje je napravio TSC iz Bačke Topole mogli da budu primer za mnoge klubove u regionu.

Poseban problem regionalnog fudbala je slaba poseta na stadionima. "Ljudi bi voleli da neko dođe i da novac, a da se sve radi isto. Ali, ako hoćemo da vratimo navijače na stadion moramo da pričamo sa njima i zainteresujemo ih dva-tri dana pre utakmice za nju. Mora da postoji sadržaj oko utakmice, fan zone pre i posle. Moramo animirati ljude. Vlasnik je tu da donese pare, ali savezi i lige moraju isto da budu uključeni" .

Jedan od načina da se mladi igrači duže zadrže jeste bolja infrastruktura. Konkretno, trening centri i akademije. "Treba napraviti trening centre, akademije u kojima će klubovi provoditi 365 dana. Moramo i sa savezom da nađemo regulative kroz koje ćemo štititi igrače, a opet da ne narušimo poslovanje klubova. Siguran sam da region ima potencijal jer smo talentovani za sve sportove. Samo je bitno naći prave sisteme", rekao je Ramovš .

I predstavnik srpskog fudbala, kao i potpredsednik FS Slovenije, Dejan Germič i gensek Rabotničkog iz Skoplja, Nenad Monev , složili su se da je klubovima neophodno da planiraju dugoročno, umesto što prodaju igrače već kao tinejdžere. "Kada bi klubovi imali stabilnost, oni koji ih vode drugačije bi razmišljali. Moraju da se nađu zajednički sistemi između države, saveza i klubova koji će doprineti stabilnosti klubova. Infrastruktura je jako bitna, ali i investiranje u trenere, igrače i ljude koji vode klubove. Ne treba štedeti na tome" , smatra Nenad Monev .

Prva tema bila je posvećena upravo cilju ove konferencije - razvoju liga u regionu, njihovom unapređivanju i saradnji. Bez romantizovanja prošlosti, govornici su bili objektnivni i saglasili se da zajednička liga bivših zemalja Jugoslavije nije realna. Prioritet je podići nivo postojećih nacionalnih takmičenja, prevashodno kroz infrastrukturu i marketing, ali i pronaći model za saradnju klubova u regionu koji bi pomogao svima. "Nije umesno da se poredimo sa Ligama petice, ali možemo sa Austrijom, Češkom, Slovačkom" , jasan je Darko Ramovš , generalni sekretar Zajednice superligaša i prvoligaša.

Ima, doduše, i do mentaliteta naroda sa ovih prostora.

"Postoji interes samo kada se igra neko evropsko takmičenje, što je do mentaliteta. U Makedoniji smo preopterećeni nekim drugim temama da bismo bili relaksirani vikendom za fudbal. Tu mora da se uključi i država, pa zajedno sa savezom i klubovima da se nađe rešenje", naglasio je Monev.

Kako bi pomogla zemljama i klubovima koji su daleko od krema evropskog fudbala, UEFA je pre nekoliko godina oformila treće po rangu međunarodno takmičenje - Ligu konferencija. Govornici Adria Football Foruma složili su se da je to odlična prilika za ovdašnje klubove da stiču iskustvo i napreduju.

"Analize su pokazale da je to takmičenje potrebno i za naš region to je jako dobro takmičenje, ali su u našim klubovima planiranja kratkoročna. Liga konferencije bi trebalo da bude baza ne samo zbog finansija nego i standarda koje traži UEFA. Svi bi trebalo da mogu da ispunjavaju uslove za to takmičenje i ne bi trebalo da se zadovolje samo jednim učešćem kao dovoljnim", naveo je generalni sekretar Rabotničkog.

Na njegove reči nadovezao se Ramovš, rekavši da bi pooštren kriterijum za licenciranje superligaša doprineo unapređenju kvaliteta, a dotakao se i teme finansiranja klubova.

Za razliku od nekih zemalja u komšiluku, u Srbiji privatizacija klubova još nije zaživela. Pogotovo ne kada su u pitanju inostrani finansijeri.

"To što nema stranog kapitala ne znači da je to veliki problem. U Češkoj su klubovi privatizovani, ali od domaćih ljudi. Nije bitno samo ubaciti novac nego se treba ponašati domaćinski i razmišljati dugoročno. Nadam se da ćemo uskoro uspeti da nađemo najbolji model za naše klubove po tom pitanju".

REGIONALNA LIGA, DA ILI NE?

Često se priča da bi formiranje lige sa klubovima iz bivše Jugoslavije bilo spas za regionalni fudbal. Politika, ipak, igra ogromnu ulogu u tome i kako vreme prolazi, ta ideja sve više bledi.

"Zajednička liga je samo jedan od potencijala i ja bih voleo, ali mislim da nije realnost. Ali postoje drugi vidovi saradnje, kao što su prenošenje znanja među direktorima i trenerima, zajednički turniri u mlađim kategorijama", iskren je Dejan Germič.

I Nenad Monev ne bi imao ništa protiv takvog takmičenja, ali nije optimista da će ga uskoro biti.

"Nije regionalna liga jedino rešenje. Ona zavisi i od medija i od UEFA, koliko bi mesta donela u međunarodnim takmičenjima. Onda treba organizovati putovanja navijača, videti sa nacionalnim ligama šta sa onima koji učestvuju u regionalnoj. Ima dosta toga što prvo treba rešiti pre nego što bi ta liga bila moguća. U Makedojiji mi još nemamo samostalnu ligu nego je organizuje savez. Ali vredi da se proba, makar i pogrešili. Jer evropaki fudbal napreduje i ako budemo nastavili kao dosad, jaz će biti sve veći".

Darko Ramovš je istakao da klubovi u regionu već imaju put do evropskih takmičenja i da im je verovato cilj da napreduju njime, ali svestan je da bi zajedničko takmičenje marketinški dalo rezultate.

"Bila je ideja da se igraju domaće lige, pa da se kroz neki plej-of klubovi spoje i bore za mesta u Evropi. Postoje neke radne varijante koje bi mogle da dovedu do pilot projekta i da se pokuša, ali mislim da ozbiljna zajednička liga nije moguća".

Zajedno možda ne bi mogli, ali da se usput pomažemo - što da ne? To i jeste poenta Adria Football Foruma.