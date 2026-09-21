Tuhel uzalud pretio - pet zvezda se povuklo sa spiska Engleske

Ruku na srce, niko od ozbiljnih medija nije ni dovodio u pitanje njegov status, no imajući u vidu silno i nagomilano nezadovoljstvo (sa sve tri strane - navijači, FA, selektor), mnogi su verovali da bi možda Tuhel i sam mogao da se povuče. Do toga na kraju nije došlo i pre nekoliko dana iskusni stručnjak započeo je novi ciklus sa Albionom.

Čudan izbor igrača, loš izbor taktike u ključnim momentima, konzervativna i zastarela shvatanja, diskutabilne izmene, neubedljiva igra... Tomas Tuhel susreo se sa brojnim kritikama nakon Mundijala i eliminacije od Argentine u polufinalu, međutim uspeo je Nemac da preživi na klupi Engleske.

Novi spisak - zamerke stare. Neke rane još nisu zacelile, a nove kao da se otvaraju. Ambijent oko nacionalnog tima daleko je od idealnog, što je primetno bilo već na prvoj konferenciji za medije, prilikom diktiranja popisa igrača. Tuhel je tom prilikom izneo neka upozorenja, koja su ostrvski mediji čak okarakterisali kao 'pretnje'. Za Kola Palmera, momka kog je vratio na spisak, a zbog čijeg izostvljanja sa spiska za SP mu je najviše zamereno, kazao je da ovaj poziv ništa neće značiti, da mora 'nešto da dokaže, da podigne nivo igre i opravda poverenje'.

Nepunih 48 sati kasnije, Palmer je otkazao! I ne samo Palmer. Kako navode engleske kolege, listu od pet igrača koji su se nakon izlaska spiska povukli sa istog, predvodi ni manje ni više do zvezda Arsenala i jedan od najvažnijih igrača Albiona Deklan Rajs. Uz njih dvojicu Tomas Tuhel u ovom reprezentativnom 'prozoru' neće moći da računa ni na Kobija Mejnua, Markusa Rašforda i Tina Livramenta. Ono što je posebno interesantno, Nemac je reagovao tako što je pozvao samo dvojicu novih igrača: Morgan Gibs Vajta iz Notingem Foresta i Džejmsa Garnera iz Evertona.