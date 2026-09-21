Tuhel uzalud pretio - pet zvezda se povuklo sa spiska Engleske
Vreme čitanja: 3min | pon. 21.09.26. | 18:34
Povrede, umor ili možda tihi bojkot?
Čudan izbor igrača, loš izbor taktike u ključnim momentima, konzervativna i zastarela shvatanja, diskutabilne izmene, neubedljiva igra... Tomas Tuhel susreo se sa brojnim kritikama nakon Mundijala i eliminacije od Argentine u polufinalu, međutim uspeo je Nemac da preživi na klupi Engleske.
Ruku na srce, niko od ozbiljnih medija nije ni dovodio u pitanje njegov status, no imajući u vidu silno i nagomilano nezadovoljstvo (sa sve tri strane - navijači, FA, selektor), mnogi su verovali da bi možda Tuhel i sam mogao da se povuče. Do toga na kraju nije došlo i pre nekoliko dana iskusni stručnjak započeo je novi ciklus sa Albionom.
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Novi spisak - zamerke stare. Neke rane još nisu zacelile, a nove kao da se otvaraju. Ambijent oko nacionalnog tima daleko je od idealnog, što je primetno bilo već na prvoj konferenciji za medije, prilikom diktiranja popisa igrača. Tuhel je tom prilikom izneo neka upozorenja, koja su ostrvski mediji čak okarakterisali kao 'pretnje'. Za Kola Palmera, momka kog je vratio na spisak, a zbog čijeg izostvljanja sa spiska za SP mu je najviše zamereno, kazao je da ovaj poziv ništa neće značiti, da mora 'nešto da dokaže, da podigne nivo igre i opravda poverenje'.
Nepunih 48 sati kasnije, Palmer je otkazao! I ne samo Palmer. Kako navode engleske kolege, listu od pet igrača koji su se nakon izlaska spiska povukli sa istog, predvodi ni manje ni više do zvezda Arsenala i jedan od najvažnijih igrača Albiona Deklan Rajs.
Uz njih dvojicu Tomas Tuhel u ovom reprezentativnom 'prozoru' neće moći da računa ni na Kobija Mejnua, Markusa Rašforda i Tina Livramenta. Ono što je posebno interesantno, Nemac je reagovao tako što je pozvao samo dvojicu novih igrača: Morgan Gibs Vajta iz Notingem Foresta i Džejmsa Garnera iz Evertona.
Niko od stručnih analitičara ili novinara na Ostrvu za sada ne želi preterano grubo da okarakteriše odluke petorice fudbalera, ali kroz štura obrazloženja da se naslutiti kako postoji sumnja možda čak i u tihi bojkot.
"Rajs je odigrao svih 90 minuta u subotnjem porazu od Brajtona. Proglašen je privremeno nespremnim za reprezentativne obaveze. Klub se još nije oglasio ovim povodom, niti je saopštio da se radi o povredi", stoji u tekstu Dejli mejla. "Iz Čelsija navode da Palmer ima problem sa mišićem (takođe odigrao deo meč u petak), dok je trener Mančester junajteda Majkl Kerik nakon remija sa Fulamom proteklog vikenda izjavio da Rašford ima 'neki problem'. I Mejnu je danas bio na pregledima jer se požalio na povredu"...
Kada je Tino Livramento u pitanju on jedini nije igrao za Njukasl tokom vikenda. Zapravo, ove sezone još nije zabeležio nijedan start...
Bojkot, umor, ili su zaista u pitanju povrede, saznaćemo u skorije vreme. Tuhel važi za zlopamtilo i ume da bude vrlo nezgodan kada mu neko okrene leđa. Svakako će biti zanimljivo čuti šta ima da kaže na ovo.
Podsetimo, Englesku najpre očekuje duel sa Španijom (subota, 20.45), a potom dve utakmice protiv Češke i još jedna protiv Hrvatske. Očekuje se da će Nemac u petak imati sledeće obraćanje javnosti.
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LIGA NACIJA, „A“ DIVIZIJA
Četvrtak
20.45 (2.70) Srbija (3.20) Grčka (2.75)
20.45 (2.35) Holandija (3.50) Nemačka (2.90)
20.45 (1.75) Norveška (3.60) Danska (4.90)
20.45 (1.25) Portugalija (6.25) Vels (12.0)
Petak
20.45 (2.20) Italija (3.45) Belgija (3.25)
20.45 (6.50) Turska (4.40) Francuska (1.50)
Subota
20.45 (2.85) Engleska (3.40) Španija (2.45)
20.45 (3.10) Češka (3.40) Hrvatska (2.30)
Nedelja
18.00 (5.30) Srbija (3.60) Holandija (1.70)
18.00 (1.75) Danska (3.50) Vels (5.00)
20.45 (1.40) Nemačka (4.80) Grčka (7.75)
20.45 (2.85) Norveška (3.65) Portugalija (2.35)
Ponedeljak
20.45 (3.40) Turska (3.40) Italija (2.15)
20.45 (3.30) Belgija (3.60) Francuska (2.15)
Utorak
20.45 (1.35) Španija (5.00) Hrvatska (9.00)
20.45 (6.50) Češka (4.30) Engleska (1.50)
***Kvote su podložne promenama