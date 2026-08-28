Monako ponovo odbijen, ali nije kraj: Traži se revizija slučaja; novi investitor donosi 10.000.000 evra

Međutim, ovde još uvek nije kraj i deluje da Monako ne namerava da se preda sve dok ne iscrpi i ostale opcije. Nekadašnji vicešampion Evrope izdao je saopštenje u kojem od Fracuske košarkaške federacije zahteva na osnovu člana 925 da se slučaj vrati žalbeno veće i da cela stvar bude ponovo razmotrena. Razlog za ovakav potez jesu novi investitori koji su spremni da ulože novac u Monako, kao i to da se finansijska situacija promenila u odnosu na 31. jul.

Iz Kneževine navode da su ove tvrdnje potkrepljene celokupnom dokumentacijom koja jasno stavlja do znanja da je finansijska situacija znatno pozitivnija, dok je odluka donešena 31. jula bila bazirana na osnovu nedefinisane situacije u klubu. Ono što je ključna stvar za Monako u celoj priči jeste to što je pronađen novi investitor, neimenovanu međunarodnu prehrambenu kompaniju, koji je spreman da obezbedi 10.000.000 evra za narednu sezonu. Celokupna dokumentacija, prema navodima Monaka pokazuje da su sve prvobitne nedoumice otklonjene, kao i to da je klub našao način da izmiri obaveze, poverioce i Evroligu, kao i to da ima garancije za narednu sezonu.

"Ne tražimo da se pravila menjaju zbog Monaka, tražimo da se ona primene na Monako kakav je danas", navodi se u saopštenju kluba, gde se aludira da bi slučaj nekadašnjeg vicešampiona Evrope trebalo da se ispita u novim okolnostima, koje su sada pozitivne.

Kako navode pojedini francuski mediji, poput BeBasketa nepovoljno mišljenje koje je danas stiglo na adresu Kneževa jeste još jedan udarac, ali ne znači i definitivno zatvaranje slučaja. Monako se nada da će njegova žalba biti usvojena, a onda da će u novom postupku u obzir biti uzete znatno drugačije okolnosti, a samim tim i da će odgovor biti pozitivan, baš kakve su i okolnosti.