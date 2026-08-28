Slobodan pad Alvara Morate: Nemoguće da za njega nema mesta u La ligi

Preciznije, dao je samo dva u poslednjih godinu dana. Jedan za Galatasaraj u Superligi Turske krajem sezone 2024/25, a drugi u januare ove godine za Komo protiv Fiorentinu u Kupu Italije. Prosto neverovatno, kao da se ugasio posle tog Evropskog prvenstva.

Nije ličio na sebe prošle sezone u Komu, zato mu Sesk Fabregas i nije davao previše šansi da igra. Sezonu je završio bez ligaškog pogotka što mu se nikada u karijeri nije desilo (osim u sezonama 2010/11. i 2011/12. kada je odigrao samo po jedan meč u seniorskom timu Reala). Pre Koma je igrao u Galatasaraju u kome su ga mučile povrede, ali je tada na 12 mečeva uspeo šest puta da zatrese mrežu.

Odigrao je mnogo velikih utakmica u karijeri, pravi je pobednik i prosto je neverovatno kako za njega nema mesta barem u nekom timu iz donjeg doma španske elite. Ovako, ide u Segundu, a čak i ne ide zbog neke velike plate, jer ga Komo zapravo samo pozajmljuje Leganesu.

Morata ima 33 godine i sada je pred njim osvetnička sezona kako to Amerikanci vole da kažu. Mora da dokaže da je i dalje klasa i mora da vrati Leganes u Primeru. To mu je glavni cilj ove sezone i ko zna, možda se opet neki velikan zainteresuje za njegove usluge.

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Za Leganes je ovaj potpis više od fudbala. Činilo se da je dolazak Morate samo san, ali evo, postao je stvarnost. Ovaj potez je samo pokazatelj koliko se Leganes promenio otkad je Eduardo Kosin i kompanija "885 Capital" preuzela vođenje kluba. Ambicije su se povećale i Leganes je prilično gladan uspeha.

Veliki deo sastava je promenjen, stigli su Garbi i Kehta kao dva najveća pojačanja uz Moratu, a Leganes je doveo i Raula Fernandeza, Luku Zidana, Aleksa Sankrisa, Alvara Tehera, Atiencu, Zika Burmestera i Unaksa del Kuru.

Klub je prodao rekordan broj sezonskih karata što je još jedna od znakova da je Leganes na dobrom putom. Povratkom Morate treba očekivati samo još više zainteresovanih ljudi za dešavanja u ovom delu Madrida.