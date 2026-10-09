Misli Dušana Tadića: Često ratujem sa sobom, mozak mi prebrzo radi

Da li si i dalje isti lider kakav si bio u Ajaksu ili u NEC-u živiš u potpuno drugačijem svetu?

„I u NEC-u moram da budem uzor. Želim i ovde da pomažem mladim igračima da se razvijaju. Ipak, moram da se ponašam nešto drugačije nego u Ajaksu, zato što su standardi drugačiji“.

Teško ti pada takva situacija?

„Veoma teško. U NEC-u mnogo toga treba da se popravi, ali jasno je da ne mogu da promenim sve. Zato se usredsređujem na najvažnije stvari. Uz dužno poštovanje prema NEC-u, navikao sam da igram za klubove koji osvajaju trofeje. Ajaks je bio i ostao moj standard. NEC pokušava da izgradi novi identitet. Kakav klub želimo da budemo? Klub mora da napreduje, ali u kom pravcu? Tu odluku mora da donese rukovodstvo. Pored toga, mnogi igrači nisu navikli da zbog evropskih obaveza igraju utakmice na svaka tri dana“.

Porazi od Kambura rezultatom 0:3 i Juventusa sa 0:5 sigurno nisu deo tvog standarda.

„Apsolutno nisu. U Ajaksu se pred svaku utakmicu postavljalo pitanje koliko ćemo golova postići. Bilo mi je bolno da gledam kako je Kambur mogao da nam da šest golova. U takvim situacijama moram da se suzdržavam. Naravno, znao sam šta mogu da očekujem kada sam dolazio u NEC, ali to ne znači da mogu da prihvatim takve poraze. Ne treba zaboraviti da je NEC prošle sezone maksimalno iskoristio kikseve drugih klubova. Ajaks je bio zaista loš, dok su AZ i Tvente igrali ispod svog nivoa. Sada su ti timovi znatno bolji, a mi zbog učešća u Ligi Evrope imamo mnogo više utakmica. Samim tim, suočavamo se sa većim brojem povreda i većim pritiskom".

Lakše je biti lider Ajaksa nego NEC-a?

„To zavisi i od ličnosti, ali meni je bilo znatno lakše da budem kapiten Ajaksa. Moj karakter odgovara klubu poput Ajaksa, imam mentalitet koji se uklapa u ono što taj klub predstavlja. Oduvek sam osećao da smo pravi spoj“.

I kao igrač si drugačiji u NEC-u nego što si bio u Ajaksu?

„U potpunosti. Posle jedne utakmice NEC-a čak sam se šalio sa prijateljem na tu temu. Rekao mi je: ‘Da si ovu utakmicu odigrao za Ajaks, imao bi dve asistencije i gol.’ Ovako sam uspeo da stvorim samo dve prilike. Mnogo je lakše igrati sa vrhunskim fudbalerima, kakve sam imao oko sebe u Ajaksu. Mnogo je teže kada su saigrači slabijeg kvaliteta. Često napravim potez kojim pripremim napad, ali ne dobijem loptu. Ili mi je saigrači ne vrate nakon nekoliko dodavanja. Očigledno mi mozak radi prebrzo".

To mora da predstavlja veliku borbu za tebe, pošto uvek težiš savršenstvu. A u NEC-u moraš da praviš kompromise koje inače ne bi prihvatio?

„Sto odsto. Teško mi pada, često sam u ratu sa samim sobom i u glavi mi bukne oluja. Nikada ne znaš ko će na kraju pobediti u toj borbi“.

Da li se kaješ što si izabrao NEC?

„Ne bih to rekao. Ovo je dobro iskustvo jer jednog dana želim da postanem trener. Zaista sam zadovoljan treninzima u NEC-u, daju mi novu energiju. Ali želim i da pobeđujem. A kada ne pobeđujem, to me izjeda“.

Navijači Ajaksa nedavno su glasno skandirali Tadićevo ime posle utakmice kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Vojvodine. U tom trenutku još nije bio potpisao za NEC. Postoji velika verovatnoća da će se u subotu uveče na Johan Krojf areni ponovo čuti pesma „Tadić on fire“.

„Oduvek sam imao sjajnu vezu sa navijačima. Taj osećaj je duboko u meni. Ako postignem gol protiv Ajaksa u dresu NEC-a, to će biti najsadističkiji gol u mojoj karijeri“, završio je Tadić.