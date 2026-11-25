Vreme čitanja: 11min | sre. 25.11.26. | 19:07
Spektakularni plejmejker crno-belih ubacio 21 poen i vodio crno-bele do prvog trijumfa ikada u Dubaiju za osmu pobedu u Evroligi
Godinama smo gledali identičan scenario kada Partizan Mozzart Bet stigne u Dubai — crno-beli dođu puni entuzijazma zbog boravka u Emiratima, šopinga i čari grada, ali kada krene podbacivanje lopte, pobede nije bilo ni u tragovima. Sve do danas! Najzad je beogradski velikan došao do istorijskog trijumfa na ovom gostovanju, i to na krilima senzacionalnog Karlika Džonsa, koji je toliko dominirao u drugom poluvremenu da niko u domaćem sastavu nije smeo ni da pomisli da ga zaustavi. Na kraju je pala i najveća pobeda „Parnog valjka” ove sezone — ubedljivih 84:71!
Karlik Džons nikada nije krio da voli da boravi u Dubaiju; ekipa Mozzart Sporta ga je prethodnih sezona redovno sretala u šopingu u tamošnjim najvećim tržnim centrima. Ovoga puta šoping nije bio ni na kraj pameti — sjajni plejmejker je najavio da ga zanima samo trijumf, što je na kraju i isporučio sastavu iz Humske, koji prvi put u klupskoj istoriji slavi u Emiratima.
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Karlik je meč okončao sa 21 poenom, ali sama brojka ne može verno da opiše koliko je zastrašujuće izgledao u drugom poluvremenu. Delovao je kao najbolji organizator igre u Evropi, pošto je uz poenterski učinak upisao i pet skokova, šest asistencija i indeks korisnosti 25. Ipak, sam nije mogao do velikog podviga — imao je fantastičnu podršku Alesandra Pajole, koji je susret završio sa 10 poena, tri skoka, dve asistencije i dve ukradene lopte.
Pajola je u nastavku bio svuda na parketu; u pojedinim trenucima izgledalo je kao da sam čuva kompletnu spoljnu liniju rivala, koji nije znao šta ga je snašlo, a upravo je italijanski reprezentativac na kraju stavio tačku na veliku pobedu crno-belih.
Moramo da pohvalimo i Nikolu Tanaskovića sa 12 poena, a dvocifren je još bio i Robert Frenks sa 10 poena, dok je sjajnu rolu imao Kajl Olman, koji je nenadano postao veoma bitan faktor na parketu u trenutku kada nema Itana Tompsona i Luke Vildoze, dok se Antonio Rivs uopšte ne vidi na terenu.
Počeo je Partizan Mozzart Bet odlično, pre svega u defanzivi. Zaustavili su crno-beli inicijalno skoro sve napade domaćina, a posle trojke Rivsa i dobre role Hejsa, na semaforu je stajalo 10:4. U tim uvodnim momentima izgledalo je da bi sastav iz Humske vrlo lako mogao do dvocifrene prednosti jer je Dubai delovao veoma loše u napadu. Međutim, i „Parni valjak” je vrlo brzo krenuo da bira loša rešenja, a kada se na to nadovežu promašeni ziceri Hejsa i Džekirija, onda dolazimo do toga da rival trojkom u poslednjoj sekundi prve četvrtine preuzme vođstvo — 18:17.
Velikih muka imao je Partizan Mozzart Bet u napadu, nešto na šta smo već navikli. Iz utakmice u utakmicu se čini da sastav iz Humske pronalazi nove načine kako da promaši koš iz što izglednije pozicije. Da nije bilo Kajla Olmana koji je u jednom momentu vezao četiri poena i na kratko vratio prednost crno-belima, verovatno bismo videli i znatno veću prednost domaćina na poluvremenu. Jednostavno, „Parni valjak” je previše grešio na oba kraja terena, čak nije imao ni sreće u nekim situacijama koje su bile 50/50, a na kraju najviše problema ekipi iz Beograda zadavao je Bejkon, koji je lako izlazio na kraj sa odbranom gostiju, pa i ne čudi što je tim iz srpske prestonice bio u zaostatku na odmoru — doduše ne velikom zahvaljujući trojci Roberta Frenksa za 40:37.
Teško je uopšte adekvatno opisati koliko se Partizan Mozzart Bet mučio u napadu, a i sama utakmica je bila poprilično mučna za gledanje jer je stalno sečena faulovima i gledanjem snimka. U takvim okolnostima Dubai je kontrolisao meč, imao i osam poena prednosti u jednom momentu tokom treće deonice i izgledalo je da bi već tada domaćin mogao da prelomi susret u svoju korist. Da nije bilo Karlika Džonsa u trećoj četvrtini kada je sam ubacio devet poena, verovatno bismo već tada konstatovali pobedu ekipe iz Emirata, ali ovako je najbolji igrač „Parnog valjka” održavao svoj tim u igri uprkos velikoj nervozi celog sastava, pre svih Džekirija, ali i trenera Đoana Penjaroje, koji su bili izuzetno nezadovoljni kriterijumom suđenja. U pojedinim situacijama su bili i više nego u pravu, ali to nije menjalo činjenicu da je Dubai u poslednjih deset minuta ušao sa prednošću — 62:58.
Osetio je Partizan Mozzart Bet da može do preokreta u Emiratima, jer je imao Karlika Džonsa koji je nastavio da pogađa bez milosti — trećom svojom trojkom doneo je prednost crno-belima već početkom četvrtog kvartala. Krenula je otvorena razmena sjajnih poteza na obe strane, ali niko iz domaćeg sastava nije mogao da zaustavi raspoloženog plejmejkera.
Karlik je pogađao gotovo sve, bez obzira na to ko ga je čuvao, a kada su se pridružili Nikola Tanasković i sjajni Alesandro Pajola u defanzivi, „Parni valjak” je na tri minuta pre kraja došao do solidnih 77:70. Usledio je novi čudesan prodor za 79:70, što se pokazalo kao ključan iskorak i uvod u veličanstvenu pobedu beogradskog velikana!
14. KOLO EVROLIGE
DUBAI - PARTIZAN MOZZART BET 71:84 (18:17, 22:20, 22:21, 9:25)
Dvorana: Koka-kola arena
Sudije: Karlos Peruđa, Janis Fufis, Đentiani Ćići
Dubai: Okobo 4, Dangubić 2, Bejkon 13, Blosomgejm 13, Uertas 2, Kondić, Musa 11, Kabengele 11, Dijakite, Šengelija 2, Rajt 2, Petrušev 11
Partizan Mozzart Bet: Olman 9, Džons 21, 6as, Nakić, Frenks 10, Marinković 2, Tanasković 12, Rivs 3, Hejs 8, 9sk, Lakić 2, Džekiri 7, Silva, Pajola 10
EVROLIGA, 14. KOLO
*** Kompletno kolo Evrolige je u znaku MOZZART RELAX ***
Utorak:
Bešiktaš - Pariz 88:76
/Roden 21 - Voker 24/
Crvena zvezda - Virtus Bolonja 84:108
/Moneke 20 - Edvards 15/
Bajern Minhen - Makabi Tel Aviv 79:87
/Bečamp, Vašington 13 - Sorkin 17/
Valensija - Panatinaikos 83:86
/Šorts 15 - Grent 14/
Asvel - Olimpija Milano 91:95
/Vašington 19 - Rajt 29/
Barselona - Fenerbahče 77:83
/Umude 18 - Šilds 26/
Sreda:
Dubai - Partizan Mozzart Bet 71:84
/Bejkon 13 - Džons 21/
20.15: (1,30) Olimpijakos (17,0) Hapoel Tel Aviv (4,10)
20.30: (2,10) Baskonija (15,0) Anadolu Efes (1,90)
20.45: (1,30) Real Madrid (17,0) Žalgiris (4,10)
*** Kvote su podložne promenama