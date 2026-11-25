Karlik Džons nikada nije krio da voli da boravi u Dubaiju; ekipa Mozzart Sporta ga je prethodnih sezona redovno sretala u šopingu u tamošnjim najvećim tržnim centrima. Ovoga puta šoping nije bio ni na kraj pameti — sjajni plejmejker je najavio da ga zanima samo trijumf, što je na kraju i isporučio sastavu iz Humske, koji prvi put u klupskoj istoriji slavi u Emiratima.

Godinama smo gledali identičan scenario kada Partizan Mozzart Bet stigne u Dubai — crno-beli dođu puni entuzijazma zbog boravka u Emiratima, šopinga i čari grada, ali kada krene podbacivanje lopte, pobede nije bilo ni u tragovima. Sve do danas! Najzad je beogradski velikan došao do istorijskog trijumfa na ovom gostovanju, i to na krilima senzacionalnog Karlika Džonsa , koji je toliko dominirao u drugom poluvremenu da niko u domaćem sastavu nije smeo ni da pomisli da ga zaustavi. Na kraju je pala i najveća pobeda „Parnog valjka” ove sezone — ubedljivih 84:71!

Karlik je meč okončao sa 21 poenom, ali sama brojka ne može verno da opiše koliko je zastrašujuće izgledao u drugom poluvremenu. Delovao je kao najbolji organizator igre u Evropi, pošto je uz poenterski učinak upisao i pet skokova, šest asistencija i indeks korisnosti 25. Ipak, sam nije mogao do velikog podviga — imao je fantastičnu podršku Alesandra Pajole, koji je susret završio sa 10 poena, tri skoka, dve asistencije i dve ukradene lopte. Pajola je u nastavku bio svuda na parketu; u pojedinim trenucima izgledalo je kao da sam čuva kompletnu spoljnu liniju rivala, koji nije znao šta ga je snašlo, a upravo je italijanski reprezentativac na kraju stavio tačku na veliku pobedu crno-belih.

Moramo da pohvalimo i Nikolu Tanaskovića sa 12 poena, a dvocifren je još bio i Robert Frenks sa 10 poena, dok je sjajnu rolu imao Kajl Olman, koji je nenadano postao veoma bitan faktor na parketu u trenutku kada nema Itana Tompsona i Luke Vildoze, dok se Antonio Rivs uopšte ne vidi na terenu. Počeo je Partizan Mozzart Bet odlično, pre svega u defanzivi. Zaustavili su crno-beli inicijalno skoro sve napade domaćina, a posle trojke Rivsa i dobre role Hejsa, na semaforu je stajalo 10:4. U tim uvodnim momentima izgledalo je da bi sastav iz Humske vrlo lako mogao do dvocifrene prednosti jer je Dubai delovao veoma loše u napadu. Međutim, i „Parni valjak” je vrlo brzo krenuo da bira loša rešenja, a kada se na to nadovežu promašeni ziceri Hejsa i Džekirija, onda dolazimo do toga da rival trojkom u poslednjoj sekundi prve četvrtine preuzme vođstvo — 18:17.

Velikih muka imao je Partizan Mozzart Bet u napadu, nešto na šta smo već navikli. Iz utakmice u utakmicu se čini da sastav iz Humske pronalazi nove načine kako da promaši koš iz što izglednije pozicije. Da nije bilo Kajla Olmana koji je u jednom momentu vezao četiri poena i na kratko vratio prednost crno-belima, verovatno bismo videli i znatno veću prednost domaćina na poluvremenu. Jednostavno, „Parni valjak” je previše grešio na oba kraja terena, čak nije imao ni sreće u nekim situacijama koje su bile 50/50, a na kraju najviše problema ekipi iz Beograda zadavao je Bejkon, koji je lako izlazio na kraj sa odbranom gostiju, pa i ne čudi što je tim iz srpske prestonice bio u zaostatku na odmoru — doduše ne velikom zahvaljujući trojci Roberta Frenksa za 40:37.

Teško je uopšte adekvatno opisati koliko se Partizan Mozzart Bet mučio u napadu, a i sama utakmica je bila poprilično mučna za gledanje jer je stalno sečena faulovima i gledanjem snimka. U takvim okolnostima Dubai je kontrolisao meč, imao i osam poena prednosti u jednom momentu tokom treće deonice i izgledalo je da bi već tada domaćin mogao da prelomi susret u svoju korist. Da nije bilo Karlika Džonsa u trećoj četvrtini kada je sam ubacio devet poena, verovatno bismo već tada konstatovali pobedu ekipe iz Emirata, ali ovako je najbolji igrač „Parnog valjka” održavao svoj tim u igri uprkos velikoj nervozi celog sastava, pre svih Džekirija, ali i trenera Đoana Penjaroje, koji su bili izuzetno nezadovoljni kriterijumom suđenja. U pojedinim situacijama su bili i više nego u pravu, ali to nije menjalo činjenicu da je Dubai u poslednjih deset minuta ušao sa prednošću — 62:58.