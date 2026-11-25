Vreme čitanja: 3min | sre. 25.11.26. | 18:58
„Očekujem da sutra kontrolišemo utakmicu i budemo protagonisti”
(od specijalnog izveštača Mozzart Sporta iz Genta)
Pre šest godina, baš u hladnoj Flandriji, Crvena zvezda naoštrenih zuba je zadala smrtonosne povrede Gentu i ugasila mu evropske ambicije. Mnogo toga se u međuvremenu promenilo, igrao je srpski šampion i Ligu šampiona i proleće u Ligi Evrope, ali trenutno se u vazduhu ne oseća baš da tim Alberta Rijere ima predatorski instinkt nekadašnje ekipe Dejana Stankovića. Moguće da je to samo subjektivan osećaj među zvezdaškom javnošću, jer je ovaj tim mnogo puta razočarao tokom leta. Čak i dobre partije, kao što je bila ona u Luganu, nije uspeo da pretvori u siguran trijumf.
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Uvek je tu bilo ono „ali”. Možda je baš Crvena zvezda sposobna da u pet minuta posle 12 časova pogodi jedan bingo, sublimira dobru igru i još bolji rezultat i ustremi se ka vrhu tabele Lige konferencija. Moguće da je Gent blagi favorit pre sutrašnjeg meča četvrtog kola (21 čas), ali ne baš sa epitetom izrazitog.
Ušao je jedan od najboljih belgijskih klubova u period personalnih problema, tamo gde se odavno nalazi Crvena zvezda. Moraće Albert Rijera da igra bez Timija Maksa Elšnika, Aleksandra Kataija, Dereka Lukasena i Bambe Dijenga.
Ali u tom suženom prostoru za trenerske manevre, možda rođeni Majorkanac ponudi najbolju verziju sebe srpskoj javnosti. I on je dužan kao i veći deo ovog tima.
„Sto posto znam ko će igrati sutra jer smo pričali o tome šta je plan. Igrači tačno znaju šta očekujem od njih. Naravno, neću ništa otkrivati. Jako su fokusirani, očekujem da kontrolišemo utakmicu i budemo protagonisti. Moramo biti oprezni u tranziciji i prilikom kontranapada kada budemo gubili loptu. Fudbal nije samo kontrola meča, već postizanje golova. Nemamo mnogo opcija u napadu, ali izaći ćemo sa 11 igrača i siguran sam da ćemo stvarati šanse”, rekao je Albert Rijera.
Najveća misterija tokom boravka Crvene zvezde u Gentu je dilema vezana za izbor u špicu. Tačno je da je Marko Arnautović jedini organski centarfor koji je krenuo put Flandrije, ali je isto tako tačno da je Albert Rijera u poslednjem meču u prvenstvu koristio Mirka Ivanića u vrhu napada.
„Marko Arnautović je jedna od opcija. Svi igrači koji su krenuli u Belgiju su spremni. Videćemo, ne bih da otkrivam, da li će igrati 90 ili manje minuta”.
Igrala je Crvena zvezda utakmice različitog nivoa u Ligi konferencija. Protiv Lugana je u polju položila ispit, ali je izgubila. U sudaru sa Interom je bila, blago rečeno, užasna ali je pobedila. Deluje da je Rijera u procesu.
„Ne mogu tačno da kažem koliko sam zadovoljan onim koliko je tim usvojio ideje. Fudbal je pun uspona i padova. Neke utakmice su lakše, neke teže, ali sam generalno zadovoljan. Igrači su prihvatili ideju, znaju šta od njih očekujem sa loptom i bez lopte. To je dalji proces, detalji odlučuju o fudbalu. Ja sam zadovoljan kada imamo šanse i postiže golove”.
Nije želeo španski stručnjak da analizira Gent pred belgijskim novinarima. Dao je diplomatski odgovor.
„Oni imaju fantastične igrače, ali ne bi bilo fer da ih pominjem. Volim uvek da pričam o timu, a ne o jednom ili dvojici igrača. Najveća prednost u fudbalu je kada svi igraju zajedno u odbrani i u napadu. Više volim da pričam o kolektivu”.