Uvek je tu bilo ono „ali”. Možda je baš Crvena zvezda sposobna da u pet minuta posle 12 časova pogodi jedan bingo, sublimira dobru igru i još bolji rezultat i ustremi se ka vrhu tabele Lige konferencija. Moguće da je Gent blagi favorit pre sutrašnjeg meča četvrtog kola (21 čas), ali ne baš sa epitetom izrazitog.

Ušao je jedan od najboljih belgijskih klubova u period personalnih problema, tamo gde se odavno nalazi Crvena zvezda. Moraće Albert Rijera da igra bez Timija Maksa Elšnika, Aleksandra Kataija, Dereka Lukasena i Bambe Dijenga.

Ali u tom suženom prostoru za trenerske manevre, možda rođeni Majorkanac ponudi najbolju verziju sebe srpskoj javnosti. I on je dužan kao i veći deo ovog tima.

„Sto posto znam ko će igrati sutra jer smo pričali o tome šta je plan. Igrači tačno znaju šta očekujem od njih. Naravno, neću ništa otkrivati. Jako su fokusirani, očekujem da kontrolišemo utakmicu i budemo protagonisti. Moramo biti oprezni u tranziciji i prilikom kontranapada kada budemo gubili loptu. Fudbal nije samo kontrola meča, već postizanje golova. Nemamo mnogo opcija u napadu, ali izaći ćemo sa 11 igrača i siguran sam da ćemo stvarati šanse”, rekao je Albert Rijera.