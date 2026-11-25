„Naravno da vidim Panatinaikos, moj bivši klub, kao najvećeg favorita“, rekao je Ataman.

Onda se obratio navijačima zelenih.

„Želeo bih da ovom prilikom pozdravim navijače Panatinaikosa i moje prijatelje. Imao sam tri stvarno prelepe godine u klubu. Teško je sve to rečima opisati. Iako sam otišao, ljubav koju sam dobio u Grčkoj i Atini, naklonost navijača Panatinaikosa, način kako su me prihvatili i poštovanje koje su mi ukazali, čine ove tri godine najvažnijim u mom životu“.

Otkrio je Ataman i koje klubove vidi kao kandidate za plasman na Fajnal for.

„Olimpijakos uvek ima isti tim, isto jezgro ekipe. I sjajno su uklopljeni u Barcakosav sistem. Istina, ove sezone imaju nekih problema. Nisu kao prošle sezone, imaju situaciju sa Dorsijem, koji ne igra. Izgubili su Vokapa, koji im je bio jako bitan igrač, ali imaju i dalje neke vrlo važne košarkaše. Pored dva atinska kluba, kao kandidate vidim Real Madrid, Fenerbahče i Hapoel Tel Aviv. Mislim da će ovih pet timova biti na prvih pet mesta. A, vreme će pokazati kakav će biti raspored“.

Otkrio je Ataman i koje igrače voli da gleda u Evroligi.

„Najviše uživam da gledam Hifija. Veoma je zanimljiv igrač. Kendrik Nan je, iako ima uspone i padove, najdominantniji napadač u Evropi poslednjih godina. Za one koji vole napadačku košarku, pravo je uživanje da gledaju Nana. Jako ga je teško zaustaviti, kao Šejna Larkin pre tri-četiri godine“, istakao je Ataman.